Backstreet Boys: Από τη μουσική στο gaming – Γνώρισε τους «Backstreet Gamers»

Το θρυλικό boy band δημιουργεί τους «Backstreet Gamers» και κάνει το ντεμπούτο του στο Global Gaming League, διεκδικώντας μια θέση στον κόσμο των e-sports

Με μια ματιά Οι Backstreet Boys δημιουργούν επαγγελματική ομάδα gaming, τους «Backstreet Gamers», για το Global Gaming League.

Στόχος είναι η συμμετοχή σε τουρνουά βιντεοπαιχνιδιών και η σύνδεση με τους θαυμαστές μέσω του gaming.

Η ομάδα θα αποτελείται από τέσσερα μέλη και θα αγωνίζεται σε διάφορα παιχνίδια, από σύγχρονα έως κλασικά.

Η κίνηση ακολουθεί το παράδειγμα άλλων καλλιτεχνών που έχουν δημιουργήσει δικές τους ομάδες e-sports. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Backstreet Boys, ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών, ετοιμάζονται να κατακτήσουν ένα νέο πεδίο δράσης, αυτό του ανταγωνιστικού gaming. Το αγαπημένο boy band ανακοίνωσε την είσοδό του στο Global Gaming League (GGL), δημιουργώντας τη δική του επαγγελματική ομάδα με την ονομασία «Backstreet Gamers». Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα celebrity-ιδιοκτησίας ομάδων gaming, με στόχο τη συμμετοχή σε τουρνουά βιντεοπαιχνιδιών.

Ο Nick Carter, μέλος των Backstreet Boys, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε περάσει την καριέρα μας κάνοντας παραστάσεις μαζί. Τώρα, χτίζουμε μια ομάδα για να ανταγωνιστούμε μαζί. Μας αρέσει το gaming, μας αρέσει λίγο το trash talk, και μπαίνουμε σε αυτό για να κερδίσουμε. Θέλουμε να βρούμε παίκτες που είναι έτοιμοι να βάλουν τους Backstreet Gamers στον χάρτη και να έχουν έναν ακόμη τρόπο να συνδεθούν με τους θαυμαστές μας».

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Η ομάδα «Backstreet Gamers» θα αποτελείται από τέσσερα μέλη, τα οποία θα συμμετέχουν σε επαγγελματικά διοργανωμένες ζωντανές εκδηλώσεις. Το ρεπερτόριο των παιχνιδιών που μπορούν να επιλέξουν οι ομάδες είναι ευρύ, καλύπτοντας από δημοφιλή παιχνίδια όπως το Call of Duty και το Rocket League, μέχρι κλασικά όπως το Pac-Man και το Donkey Kong. Αυτό σημαίνει ότι οι «Backstreet Gamers» πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε είδους πρόκληση.

Η Δύναμη της Κοινότητας στο Gentleman’s Gaming

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Ο Clinton Sparks, ιδρυτής και CEO του Global Gaming League, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα προσθήκη: «Οι Backstreet Boys ξέρουν πώς να μετατρέπουν τους θαυμαστές σε μια κοινότητα που διαρκεί δεκαετίες. Φανταστείτε τώρα να δίνουμε σε αυτή την κοινότητα μια ομάδα για να υποστηρίζει, αντιπάλους για να νικάει, και μια πραγματική ευκαιρία να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ. Αυτό χτίζουμε με το GGL. Κάποιος που παίζει στο υπνοδωμάτιό του σήμερα, θα μπορούσε να καταλήξει να αγωνίζεται για την ομάδα των Backstreet Gamers σε μια παγκόσμια σκηνή».

Η είσοδος των Backstreet Boys στο GGL ακολουθεί τα βήματα άλλων γνωστών καλλιτεχνών που έχουν δημιουργήσει τις δικές τους ομάδες gaming, όπως οι T-Pain, Ne-Yo και Flavor Flav. Μάλιστα, πρόσφατα, η ομάδα του T-Pain, Nappy Boy Grizzlies, αναμετρήθηκε με την ομάδα του Ne-Yo, Gentleman’s Gaming, στο Λας Βέγκας, με τον Ne-Yo να επικρατεί σε ένα παιχνίδι Tekken κατά την έναρξη της Season Zero του GGL. Με τους Backstreet Gamers να μπαίνουν πλέον στο παιχνίδι, ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί.

Η συμμετοχή των Backstreet Boys στο Global Gaming League σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συγκρότημα, προσφέροντας στους αφοσιωμένους τους θαυμαστές μια διαφορετική οπτική γωνία για να τους υποστηρίξουν. Η ομάδα «Backstreet Gamers» είναι έτοιμη να φέρει το δικό της, μοναδικό στυλ στον κόσμο των e-sports, αποδεικνύοντας ότι η μουσική και το gaming μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, δημιουργώντας νέες συνδέσεις και εμπειρίες για τους fans.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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