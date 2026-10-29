Julia Roberts: Η τρυφερή ανάρτηση του συζύγου της για τα 59α γενέθλιά της – «Σε αγαπώ τόσο πολύ»

Με μια ματιά Ο σύζυγος της Julia Roberts, Danny Moder, της ευχήθηκε δημόσια για τα 59α γενέθλιά της.

Ο Moder μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία τους από το παρελθόν με μια γλυκιά ερωτική εξομολόγηση.

Το ζευγάρι γιορτάζει περισσότερα από 20 χρόνια κοινής ζωής, γνωρίστηκαν το 2000 στα γυρίσματα του «The Mexican».

Η Julia Roberts και ο Danny Moder διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Julia Roberts έκλεισε τα 59 της χρόνια και ο σύζυγός της, Danny Moder, της ευχήθηκε δημόσια με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη του για τη διάσημη ηθοποιό. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο γνωστός κινηματογραφιστής μοιράστηκε μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία τη φιλά στον ώμο μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων της, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με μια γλυκιά ερωτική εξομολόγηση. «Γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά στις 28 Οκτωβρίου λίγο περισσότερο», έγραψε, προσθέτοντας: «Περισσότερα κεράκια σημαίνουν περισσότερη χαρά. Σε αγαπώ τόσο πολύ».

Η ανάρτηση του Danny Moder έδωσε μια τρυφερή νότα στην ξεχωριστή ημέρα της πρωταγωνίστριας του Hollywood, με το ζευγάρι να συνεχίζει να μοιράζεται όμορφες στιγμές, έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 20 χρόνια κοινής ζωής.

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Ο Danny Moder επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλια της συζύγου του με μια φωτογραφία που αποτυπώνει μια τρυφερή στιγμή από το παρελθόν τους. Στο στιγμιότυπο, ο κινηματογραφιστής φιλά τη Julia Roberts στον ώμο, ενώ εκείνη χαμογελά μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων της, η οποία είναι στολισμένη με πολλά κεράκια. Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία ήταν εξίσου γλυκιά. «Γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά στις 28 Οκτωβρίου λίγο περισσότερο», έγραψε αρχικά ο Danny Moder, πριν προσθέσει: «Περισσότερα κεράκια σημαίνουν περισσότερη χαρά. Σε αγαπώ τόσο πολύ». Με λίγα λόγια, ο σύζυγος της ηθοποιού εξέφρασε δημόσια τα συναισθήματά του, κάνοντας τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή. Άλλωστε, όταν μια σχέση μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι κοινές αναμνήσεις αποκτούν ξεχωριστή αξία και κάθε γενέθλια αποτελούν ακόμη μία ευκαιρία για να γιορτάσεις τον άνθρωπό σου.

Η ιστορία της Julia Roberts και του Danny Moder ξεκίνησε το 2000, στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican», στην οποία η ηθοποιός συμπρωταγωνιστούσε με τον Brad Pitt. Εκείνη την περίοδο, ο Moder εργαζόταν στην παραγωγή ως κινηματογραφιστής και οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στον χώρο του κινηματογράφου. Δύο χρόνια αργότερα, στις 4 Ιουλίου του 2002, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στο Νέο Μεξικό. Από τότε, οι δυο τους έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, διατηρώντας την προσωπική τους ζωή σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Julia Roberts, η ίδια και ο σύζυγός της έχουν επιλέξει να προστατεύουν την καθημερινότητά τους και να μοιράζονται με το κοινό μόνο επιλεγμένες στιγμές. Οι αναρτήσεις τους, ωστόσο, σε ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως οι επέτειοι και τα γενέθλια, προσφέρουν μια μικρή ματιά στη σχέση τους.

Η Julia Roberts γιόρτασε τα 59α γενέθλιά της με μια τρυφερή δημόσια ευχή από τον σύζυγό της, ο οποίος επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μια προσωπική στιγμή τους. Η φωτογραφία με την τούρτα, το φιλί στον ώμο και τα λόγια αγάπης έδωσαν έναν πιο προσωπικό τόνο στη συγκεκριμένη ημέρα. Από τη γνωριμία τους στα γυρίσματα του «The Mexican» μέχρι τον γάμο τους το 2002 και τη φετινή επέτειό τους, η πορεία της Julia Roberts και του Danny Moder μετρά περισσότερα από 20 χρόνια κοινής ζωής. Και μπορεί οι δυο τους να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, όμως τέτοιες αναρτήσεις δείχνουν πως δεν χρειάζονται εντυπωσιακές δηλώσεις για να εκφράσουν όσα νιώθουν. Μερικές φορές, ένα φιλί, μια τούρτα γενεθλίων και λίγες λέξεις αρκούν για να κάνουν μια ξεχωριστή ημέρα ακόμη πιο όμορφη.

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