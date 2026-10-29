Η Nicki Minaj είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου; Η ανάρτηση που πυροδότησε σενάρια

Η Nicki Minaj εμφανίστηκε στο πλευρό του Donald Trump και 1 βίντεο από το Air Force One πυροδότησε σχόλια για πιθανό ρόλο της στον Λευκό Οίκο

Με μια ματιά Συνεργάτες του Donald Trump πρότειναν τη Nicki Minaj για εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Minaj δημοσίευσε βίντεο από το Air Force One, αναδεικνύοντας την επικοινωνιακή της ευχέρεια.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου σχολίασε θετικά την πρόταση στα social media.

Ο Trump επαίνεσε τη Minaj για την εμφάνισή της σε προεκλογική συγκέντρωση στο Michigan. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicki Minaj βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι για μουσικές της κυκλοφορίες, αλλά για την έντονη παρουσία της στο πλευρό του Donald Trump. Μετά από μια κοινή εμφάνιση σε προεκλογική συγκέντρωση στο Michigan, συνεργάτες του πρώην προέδρου εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την ικανότητά της να επικοινωνεί, με έναν μάλιστα υψηλόβαθμο αξιωματούχο να προτείνει την Nicki Minaj ως την επόμενη εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η ίδια η τραγουδίστρια δημοσίευσε στις 25 Οκτωβρίου ένα selfie βίντεο από το Air Force One, κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Port Huron του Michigan, όπου θα πραγματοποιούνταν προεκλογική συγκέντρωση. Στο βίντεο, η Minaj απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με τα επιτεύγματα του Trump, αναδεικνύοντας την ευχέρειά της στην επικοινωνία, κάτι που θύμισε την πρόσφατα κενή θέση της εκπροσώπου Τύπου, μετά την παραίτηση της Κέιτι Ζαχαρία.

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Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Steven Cheung, δημοσίευσε το βίντεο στο X (πρώην Twitter) με τη λεζάντα «Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ίσως βρήκαμε τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου! @NICKIMINAJ». Το σχόλιο αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο, καθώς ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου απάντησε με ένα emoji, ενώ ο Alex Bruzdzinski, σύμβουλος του προέδρου, απευθύνθηκε στους fans της τραγουδίστριας, τα λεγόμενα «Barbz», ρωτώντας την γνώμη τους για την πρόταση.

Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX October 25, 2026

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης στο Michigan, ο Donald Trump επανέλαβε σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα στο Οχάιο, αναφερόμενος στη σωματική διάπλαση του γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, John Husted. Ο Donald Trump, απευθυνόμενος στο κοινό, περιέγραψε με λεπτομέρειες τα «οπίσθια» του John Husted, δηλώνοντας ότι δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο με άντρα.

Στη συνέχεια, στρέφοντας την προσοχή του στη Niki Minaj, την οποία είχε προσκαλέσει στην εκδήλωση, είπε: «Παρεμπιπτόντως, έχω δει έναν τρομερά όμορφο πισινό, τη Niki Minaj! Είναι αδύνατο να μην τον προσέξεις! Σήκω όρθια. Είναι αδύνατο να μην τον προσέξεις». Η αντίδραση του κοινού ήταν ενθουσιώδης, με χειροκροτήματα και επευφημίες. Ο Donald Trump, ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Minaj δεν προσβλήθηκε, τονίζοντας την μακροχρόνια υποστήριξή της.

Donald Trump says Nicki Minaj has a “beautiful a**” during rally in Port Huron, Michigan: “That’s hard to miss. Stand up” https://t.co/EVbHdDw0t0 — Pop Base (@PopBase) October 25, 2026

Η παρουσία της Nicki Minaj στο πλευρό του Donald Trump δεν είναι η πρώτη, και οι εμφανίσεις της αυτές έχουν συχνά προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Η πρότασή της για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου, αν και πιθανόν να ειπώθηκε με χιουμοριστική διάθεση, αναδεικνύει την αυξανόμενη επιρροή της καλλιτέχνιδας πέρα από τον χώρο της μουσικής.

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