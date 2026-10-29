Νέα δικαστική μάχη για την περιουσία του Michael Jackson – Τι καταγγέλλει η Paris Jackson

Με μια ματιά Η Paris Jackson κατηγορεί τον διαχειριστή της περιουσίας του Michael Jackson, John Branca, για ανεπάρκεια και αμφισβητεί την αμοιβή του.

Η Paris Jackson ζητά μείωση της αμοιβής του Branca από 15% σε 10% και αναδρομική ισχύ από το 2003.

Η περιουσία του Michael Jackson, αρχικά χρεωμένη, έχει μετατραπεί σε επιχείρηση αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Paris Jackson είχε προηγουμένως κερδίσει δικαστική μάχη για επιστροφή μπόνους δικηγόρων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Paris Jackson βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του πατέρα της, Michael Jackson. Η 28χρονη κληρονόμος κατηγορεί τον διαχειριστή της περιουσίας, John Branca, για «επίμονη ανεπάρκεια» και ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημά του για αμοιβή ύψους σχεδόν 110 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αφορά την περίοδο 2023-2024.

Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Rolling Stone, η Paris Jackson υποστηρίζει ότι ο John Branca δεν κατάφερε να υποβάλει πλήρεις οικονομικές αναφορές για το 2023 και το 2024, παρότι είχε θέσει ο ίδιος την προθεσμία της 15ης Σεπτεμβρίου. Αντ’ αυτού, φέρεται να κατέθεσε έγγραφα που ήταν είτε ελλιπή είτε απλώς «placeholder». Παρά αυτές τις φερόμενες παραλείψεις, ο John Branca, μαζί με τους δικηγόρους του και τον αποθανόντα συνεπιτροπέα John McClain, ζήτησαν το αστρονομικό ποσό των 109.219.648 δολαρίων.

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«Είναι ασαφές πώς ο επίτροπος μπόρεσε να υπολογίσει και να διανείμει ένα τέτοιο ποσό με οποιαδήποτε βεβαιότητα, και ταυτόχρονα να μην είναι σε θέση να υποβάλει πλήρεις και ακριβείς λογαριασμούς χρόνια αργότερα», αναφέρεται στην αγωγή της Paris Jackson. «Η Paris υποβάλλει με σεβασμό ότι το χάσμα μεταξύ του επιπέδου αμοιβής του επιτρόπου και της επίμονης ανεπάρκειάς του είναι ανεκτό».

Η Paris Jackson χαρακτηρίζει το αίτημα για αμοιβή «ιδιαίτερα προσβλητικό», ειδικά υπό το φως των φερόμενων «εκπρόθεσμων» οικονομικών αναφορών. Ζητά από τον συνταξιούχο δικαστή που επιβλέπει την πολύχρονη υπόθεση της περιουσίας να μειώσει την αμοιβή του John Branca από 15% σε 10% του ακαθάριστου εισοδήματος που σχετίζεται με την ψυχαγωγία από την περιουσία. Επιπλέον, ζητά η μείωση αυτή να ισχύει αναδρομικά από το 2003 και να παραμείνει σε ισχύ μέχρι ο John Branca να υποβάλει πλήρεις και ακριβείς λογαριασμούς έως το 2006.

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος που εκπροσωπεί την περιουσία υπό τη διαχείριση του John Branca δήλωσε στο Rolling Stone: «Είναι υποκατάστατο να πούμε ότι αυτή η αγωγή είναι εντελώς αβάσιμη. Οι δικηγόροι της Paris έχουν ζητήσει μείωση της αμοιβής του επιτρόπου, ενώ στην πραγματικότητα οι επίτροποι παραιτήθηκαν από αυτήν από την αρχή της περιουσίας και δεν έχουν λάβει ποτέ καμία αμοιβή επιτρόπου. Πληρώνονται με ξεχωριστή, διαταχθείσα από το δικαστήριο, αμοιβή διαχείρισης για τη λειτουργία της εξαιρετικά επιτυχημένης επιχείρησης Michael Jackson».

Ο Michael Jackson πέθανε σε ηλικία 50 ετών στις 25 Ιουνίου 2009, από υπερβολική δόση του αναισθητικού propofol. Ο John Branca ανέλαβε αμέσως τη διαχείριση της περιουσίας του, και οι δικηγόροι του έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή του στη μετατροπή της περιουσίας, η οποία αντιμετώπιζε χρέος άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια επιχείρηση αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα αγωγή της Paris Jackson έρχεται σχεδόν έξι μήνες αφότου κέρδισε μια ξεχωριστή νομική μάχη, αναγκάζοντας τρεις δικηγόρους που εργάζονταν για την περιουσία του πατέρα της να επιστρέψουν 625.000 δολάρια σε μπόνους που είχαν εγκριθεί από τον John Branca. Στην απόφαση της 29ης Απριλίου, ο αρμόδιος δικαστής, Mitchell Beckloff, έκρινε ότι η περιουσία απέτυχε να αποδείξει ότι οι πληρωμές ήταν «δίκαιες και εύλογες βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών».

«Στην πραγματικότητα, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα ποσά των μπόνους που καταβλήθηκαν φαίνονται αυθαίρετα – ό,τι ο κ. Branca θεώρησε κατάλληλο», είχε γράψει ο Mitchell Beckloff. «Ενώ ο κ. Branca μπορεί, στην πραγματικότητα, να γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον την αξία των νομικών αμοιβών, πρέπει να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη και λεπτομερής πραγματική βάση για μια διαταγή που κρίνει τις αμοιβές δίκαιες και εύλογες».

Η Paris Jackson, μαζί με τους αδελφούς της Prince (29 ετών) και Bigi (24 ετών), είναι δικαιούχοι της περιουσίας του πατέρα τους. Σε πρόσφατες δικαστικές καταθέσεις, οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι η Paris δεν έλαβε ελαφρά τη μάχη της με τον John Branca. «Αυτή η δικαστική διαμάχη είναι επώδυνη για την Paris. Αποτελεί απόσπαση της προσοχής από τη δική της ζωή και την καριέρα της», ανέφεραν.

Αν και η Paris Jackson έχει στο παρελθόν κερδίσει νομικές μάχες σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του πατέρα της, όπως η δικαστική απόφαση που αφορούσε επιστροφή μπόνους δικηγόρων, η τρέχουσα υπόθεση εστιάζει στην αμοιβή του ίδιου του διαχειριστή. Η έκβαση αυτής της νέας διαμάχης θα καθορίσει σημαντικά ποσά που αφορούν την τεράστια περιουσία του Michael Jackson.

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