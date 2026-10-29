Η Ελένη Μενεγάκη «κλείνει» τα 57 με διαφορετικές προτεραιότητες – Όσα άλλαξαν μετά την τηλεόραση

Σήμερα, η Ελένη Μενεγάκη κλείνει τα 57 της χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα, σημαντική φάση στη ζωή της. Μετά από μια πολυετή και λαμπρή πορεία στην ελληνική τηλεόραση, από τις ημέρες του «Πρωινού Καφέ» μέχρι την πρόσφατη εκπομπή «Ελένη», η παρουσιάστρια έκανε το καλοκαίρι του 2024 την ανακοίνωση της αποχώρησής της από την καθημερινή τηλεοπτική ζώνη. Αυτή η απόφαση σηματοδότησε την επιλογή της να απομακρυνθεί από τους απαιτητικούς ρυθμούς της επαγγελματικής καθημερινότητας και να αφοσιωθεί σε όσα πραγματικά αγαπά.

Η αποχώρηση από την τηλεόραση για μια γυναίκα που ταυτίστηκε με την εικόνα της μικρής οθόνης για δεκαετίες, δεν αποτέλεσε το τέλος, αλλά την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Η Ελένη Μενεγάκη έχει πλέον την ευκαιρία να διαμορφώσει την καθημερινότητά της με νέους, πιο χαλαρούς ρυθμούς. Η ζωή της χαρακτηρίζεται πλέον από λιγότερα φώτα στο στούντιο και περισσότερο χρόνο για ταξίδια, οικογενειακές στιγμές και δραστηριότητες που φέρνουν χαρά και νόημα στη ζωή της.

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Οι αναρτήσεις της στα social media αποτυπώνουν αυτή τη νέα πραγματικότητα, με εικόνες από εξορμήσεις, ταξίδια και στιγμές χαλάρωσης με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η ίδια δείχνει να απολαμβάνει αυτή τη νέα περίοδο, διατηρώντας παράλληλα μια ζωντανή επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους, στους οποίους μοιράζεται επιλεκτικά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Η Άνδρος, το καταφύγιο και η οικογένεια

Η Άνδρος κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Ελένης Μενεγάκη. Το νησί αποτελεί συνώνυμο με όμορφες αναμνήσεις, ξεκούραση και πολύτιμες οικογενειακές στιγμές. Στην Άνδρο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος, με το ξενοδοχειακό συγκρότημα στα Άχλα να αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη ζωή τους.

Ωστόσο, ο πυρήνας της ζωής της παραμένει η οικογένειά της. Η Ελένη Μενεγάκη είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών: του Άγγελου, της Λάουρας και της Βαλέριας από τον προηγούμενο γάμο της, και της μικρότερης κόρης της, Μαρίνας, καρπό της σχέσης της με τον Μάκη Παντζόπουλο. Τα μεγαλύτερα παιδιά της έχουν πλέον διανύσει σημαντικά βήματα στη ζωή τους, με τη Βαλέρια να βρίσκεται στο Λονδίνο για τις σπουδές της, ενώ ο Άγγελος και η Λάουρα χαράζουν τις δικές τους πορείες.

Σε αυτή τη νέα φάση της ζωής της, η τηλεόραση, που για πάνω από τρεις δεκαετίες ήταν κεντρικό κομμάτι της ύπαρξής της, έχει παραχωρήσει τη θέση της σε νέες προτεραιότητες. Τα ταξίδια, ο χρόνος στην Άνδρο, οι στιγμές με τον Μάκη Παντζόπουλο και την οικογένειά της συνθέτουν ένα διαφορετικό, πιο προσωπικό σκηνικό. Χωρίς την καθημερινή υποχρέωση των ζωντανών εκπομπών, η Ελένη Μενεγάκη έχει πλέον περισσότερο χώρο για να επιλέγει πώς θα περνά τον χρόνο της και ποιες εμπειρίες θα βιώνει.

Παρόλο που το τηλεοπτικό κοινό αναρωτιέται συχνά για την πιθανότητα επιστροφής της στην οθόνη, η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τη διαδρομή της μακριά από τα στούντιο. Η ζωή της Ελένης Μενεγάκη δεν σταμάτησε με το σβήσιμο των φώτων της καθημερινής εκπομπής της. Απλώς άλλαξε ρυθμό, εμπλουτίζοντας την καθημερινότητά της με περισσότερα ταξίδια, νέες εικόνες και, κυρίως, περισσότερο χώρο για τους ανθρώπους που αποτελούν τον δικό της κόσμο.

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