«Έφυγε» από τη ζωή ο Αλέξης Σταυράκης – Η φωνή του Σκαρ από τον «Βασιλιά των Λιονταριών»

Πέθανε ο Αλέξης Σταυράκης, ο ηθοποιός που χάρισε τη φωνή του στον Σκαρ στον «Βασιλιά των Λιονταριών» και σε άλλους ήρωες της Disney

Με μια ματιά Απεβίωσε ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης, γνωστός για τη φωνή του στον Σκαρ από τον «Βασιλιά των Λιονταριών».

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος τον αποχαιρέτησε συγκινημένος.

Ο Σταυράκης είχε σημαντική θεατρική πορεία, με συμμετοχές σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και της Επιδαύρου.

Η χαρακτηριστική του φωνή ακούστηκε σε πολλές μεταγλωττίσεις, όπως «Ποκαχόντας», «Ταρζάν», «Ηρακλής» και «Μάγια η Μέλισσα». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καλλιτεχνικός κόσμος της Ελλάδας θρηνεί την απώλεια του Αλέξη Σταυράκη, ενός ηθοποιού με σπουδαία διαδρομή στο θέατρο, την τηλεόραση και, κυρίως, τις μεταγλωττίσεις αγαπημένων έργων κινουμένων σχεδίων. Η χαρακτηριστική του φωνή, που συνέδεσε γενιές Ελλήνων με θρυλικούς χαρακτήρες, έσβησε στις 27 Οκτωβρίου 2026, βυθίζοντας στο πένθος συναδέλφους και θαυμαστές.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, μέσω ανάρτησής του στο Instagram. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος μοιράστηκε με τον Αλέξη Σταυράκη τη φοίτηση στη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου, αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του με συγκινητικά λόγια, τονίζοντας τη σημαντική προσφορά του στην τέχνη. «Αντίο Αλέξη! Ένας σπουδαίος ηθοποιός μας που λάμπρυνε το θέατρό μας, με σπουδαίους ρόλους στην Επίδαυρο και στο Εθνικό Θέατρο, που είχε αποτραβηχτεί αρκετά χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Είχα την τύχη να έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή, τη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Αντίο Αλέξη Σταυράκη! Σ’ ευχαριστούμε για όσα έδωσες στην τέχνη μας», ανέφερε στην ανάρτησή του.

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Η θεατρική πορεία του Αλέξη Σταυράκη υπήρξε αξιόλογη, με συμμετοχές σε κορυφαίες παραγωγές του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Η παρουσία του συνδέθηκε με σημαντικούς θεσμούς όπως το Εθνικό Θέατρο και το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, όπου ερμήνευσε απαιτητικούς ρόλους. Ανάμεσα στις παραστάσεις που σημάδεψαν την καριέρα του συγκαταλέγονται η «Λυσιστράτη», η «Μήδεια», ο «Οιδίπους Τύραννος», ο «Προμηθεύς Δεσμώτης», οι «Τρωάδες», καθώς και το «Γλυκό Πουλί της Νιότης». Μέσα από αυτές τις ερμηνείες, ανέδειξε το πλούσιο υποκριτικό του ταλέντο και την ευελιξία του να υπηρετεί διαφορετικά θεατρικά είδη.

Παράλληλα, ο Αλέξης Σταυράκης άφησε το στίγμα του και στην ελληνική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε σειρές που αγαπήθηκαν από το κοινό. Στο τηλεοπτικό του βιογραφικό περιλαμβάνονται παραγωγές όπως «Μαντώ Μαυρογένους», «Τα Λαυρεωτικά», «Η Μανιάτισσα», «Ακριβή μου Σοφία» και «Κόκκινη Κλωστή».

Η χαρακτηριστική φωνή του Σκαρ και άλλων αγαπημένων ηρώων

Ωστόσο, για πολλούς, ο Αλέξης Σταυράκης θα παραμείνει αλησμόνητος μέσα από τις μεταγλωττίσεις του. Η φωνή του συνδέθηκε άρρηκτα με παιδικές ηλικίες, χαρίζοντας μοναδική ταυτότητα σε εμβληματικούς χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων. Η πλέον αναγνωρίσιμη ερμηνεία του ήταν αναμφίβολα αυτή του Σκαρ, του διαβολικού ανταγωνιστή στην ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας της Disney «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Με τη χαρακτηριστική χροιά και την αξεπέραστη εκφραστικότητά του, ο Αλέξης Σταυράκης έδωσε στον σκοτεινό χαρακτήρα μια ξεχωριστή, αξιομνημόνευτη προσωπικότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαχρονική επιτυχία της ταινίας στην Ελλάδα.

Η φωνή του ακούστηκε επίσης σε άλλες σημαντικές παραγωγές της Disney, όπως ο κυβερνήτης Ράτκλιφ στην «Ποκαχόντας», ο Κλέιτον στον «Ταρζάν» και ο Δίας στον «Ηρακλή». Πρόκειται για ερμηνείες που απαιτούσαν διαφορετικές φωνητικές προσεγγίσεις, από την επιβλητικότητα και την αυστηρότητα μέχρι το χιούμορ και τη θεατρική υπερβολή, αποδεικνύοντας την ευρύτητα του ταλέντου του.

Η συμβολή του στις ελληνικές μεταγλωττίσεις δεν περιορίστηκε στις κινηματογραφικές παραγωγές της Disney. Ο Αλέξης Σταυράκης συμμετείχε επίσης σε αγαπημένες σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως η «Μάγια η Μέλισσα», η «Χάιντι» και η «Κάντυ Κάντυ», καθώς και στη μεταγλώττιση του «Πινόκιο». Μέσα από αυτές τις ερμηνείες, η φωνή του έγινε οικεία σε εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ η προσφορά του στην ελληνική ταυτότητα παγκόσμιων ηρώων της παιδικής ψυχαγωγίας είναι ανεκτίμητη.

Τα τελευταία χρόνια, ο Αλέξης Σταυράκης είχε απομακρυνθεί από την ενεργό καλλιτεχνική δραστηριότητα, όπως ανέφερε και ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο θάνατός του σηματοδοτεί την απώλεια ενός ηθοποιού με πολύπλευρη προσφορά, ο οποίος αφήνει πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή και μια φωνή που θα συνεχίσει να αντηχεί στις καρδιές πολλών γενεών μέσα από τις αγαπημένες τους ταινίες και σειρές.

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