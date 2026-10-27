Celeb News 27.10.2026

Η Kim Kardashian ντύθηκε Cruella de Vil και έκανε την πιο ανατρεπτική εμφάνιση στη Ρώμη

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Δες την εκθαμβωτική Kim Kardashian με κορσέ και δαλματικές στη Ρώμη για την προώθηση της νέας σειράς «All's Fair»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian εμφανίστηκε στη Ρώμη με φόρεμα εμπνευσμένο από την Cruella de Vil για την προώθηση της σειράς «All's Fair».
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε νυφικό κορσέ φόρεμα με ρίγες, δαλματικό σκύλο και animal print στοιχεία.
  • Η σειρά «All's Fair» έκανε καλό ντεμπούτο στο Hulu παρά τις αρνητικές κριτικές.
  • Η Kim Kardashian επιδιώκει σοβαρή καριέρα στην υποκριτική, ολοκληρώνοντας και νέα ταινία για το Netflix.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian συνέχισε την εντυπωσιακή της αισθητική στην Ιταλία, δίνοντας το παρών σε ένα rooftop photocall στη Ρώμη για την προώθηση της νέας σειράς «All’s Fair». Η δημοφιλής περσόνα, γνωστή για τις τολμηρές της επιλογές μόδας, αυτή τη φορά επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα που θύμιζε την εκκεντρική κακιά της Disney, Cruella de Vil.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα νυφικό κορσέ φόρεμα με ρίγες που είχε την υπογραφή της Galia Lahav. Το φόρεμα διέθετε ένα τολμηρό άνοιγμα στους γοφούς και μια δραματική φούστα, ενώ για να ολοκληρώσει το look, είχε στο πλευρό της από έναν δαλματικό σκύλο. Η εμφάνιση αυτή, σε συνδυασμό με την εμφάνιση της Kim Kardashian με ένα vintage φόρεμα Yves Saint Laurent από λεοπάρ δέρμα στην πρεμιέρα της σειράς, έδειξε μια ξεκάθαρη προτίμηση στο animal print για την προώθηση του «All’s Fair».

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Την εμφάνιση της Kim Kardashian επιμελήθηκε ο στυλίστας Law Roach, ο οποίος την έντυσε με ένα ασημένιο φόρεμα με ρίγες, ενώ η ίδια αποφάσισε να μην φορέσει κοσμήματα, αφήνοντας τα μαλλιά της αλογοουρά και δίνοντας έμφαση στο εντυπωσιακό της φόρεμα. Ολοκλήρωσε το σύνολο με ψηλοτάκουνα πέδιλα Jimmy Choo.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Μαζί με την Kim Kardashian παρευρέθηκαν και οι συμπρωταγωνιστές της στη σειρά, Sarah Paulson, Niecy Nash και Naomi Watts. Η σειρά «All’s Fair» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 4 Νοεμβρίου. Στην σειρά, η Kim Kardashian υποδύεται την Allura Grant, μια δικηγόρο σε μια δικηγορική εταιρεία του Λος Άντζελες που ειδικεύεται στην επίτευξη μεγάλων διακανονισμών για τις πελάτισσες της.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η σειρά, δημιουργία του Ryan Murphy, διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Glenn Close και Niecy Nash, η οποία εντυπωσίασε με ένα λευκό και μαύρο κορσέ φόρεμα. Παρά το λαμπερό καστ και την εκτεταμένη προώθηση, η σειρά «All’s Fair» δέχτηκε έντονη κριτική κατά την πρεμιέρα της, με τους κριτικούς να την χαρακτηρίζουν ως «έγκλημα» κατά της τηλεόρασης.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Παρά τις αρνητικές κριτικές, το «All’s Fair» κατάφερε να σημειώσει καλά νούμερα τηλεθέασης. Με 3,2 εκατομμύρια προβολές τις 3 πρώτες ημέρες μετά την πρεμιέρα του, η σειρά έκανε το καλύτερο ντεμπούτο για πρωτότυπη δραματική σειρά στην πλατφόρμα του Hulu τα τελευταία τρία χρόνια. Η δεύτερη σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου στο Hulu.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η Kim Kardashian επιδιώκει ενεργά μια πιο σοβαρή καριέρα στην υποκριτική. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της επερχόμενης κωμωδίας του Netflix «The Fifth Wheel», σε σκηνοθεσία της Eva Longoria, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος ή στις αρχές του 2027. «Δεν τραγουδάω, δεν χορεύω, δεν παίζω, αλλά δεν είμαι τεμπέλα. Μου αρέσει να βγαίνω από τη ζώνη άνεσής μου. Θέλω να εξελιχθώ, να μάθω και να επεκταθώ. Αυτό με κρατάει παρακινημένη, με κρατάει εμπνευσμένη», δήλωσε η Kim Kardashian στο The Times.

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