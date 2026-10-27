Celeb News 27.10.2026

Meghan Markle: Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική εμφάνιση στο Junior MasterChef Australia το 2027

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Η Meghan Markle αναλαμβάνει ρόλο παρουσιάστριας στο δημοφιλές αυστραλιανό πρόγραμμα μαγειρικής
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Meghan Markle θα παρουσιάσει το Junior MasterChef Australia το 2027.
  • Η είδηση ανακοινώθηκε από το Channel 10 στο Instagram.
  • Η Meghan είχε εμφανιστεί ως προσκεκλημένη κριτής στο MasterChef Australia για ενήλικες.
  • Υπάρχουν φήμες για πιθανή επιστροφή της Meghan στην υποκριτική.
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Η Meghan Markle ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη το 2027, αναλαμβάνοντας ρόλο παρουσιάστριας στο Junior MasterChef Australia, στο πλευρό της Πο Λινγκ Γιέου. Η είδηση ανακοινώθηκε μέσα από την επίσημη σελίδα του αυστραλιανού τηλεοπτικού σταθμού Channel 10 στο Instagram και ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, καθώς η σύζυγος του πρίγκιπα Harry επιστρέφει σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον αρκετά χρόνια μετά την απομάκρυνσή της από την υποκριτική.

meghan_markle
https://www.instagram.com/aseverofficial/

Η νέα συνεργασία έρχεται μετά την εμφάνισή της ως προσκεκλημένη κριτής στο MasterChef Australia για ενήλικες, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει και στην ηθοποιία.

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Ο νέος ρόλος της Meghan Markle στην τηλεόραση

Η συμμετοχή της Meghan Markle στο Junior MasterChef Australia αποτελεί ένα νέο επαγγελματικό βήμα για τη δούκισσα του Σάσεξ, η οποία έγινε γνωστή αρχικά μέσα από την υποκριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γυναίκα με γυαλιά ηλίου και μαύρο σακάκι χαιρετάει, ενώ ένας άντρας διακρίνεται στο βάθος.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα σεζόν του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής αναμένεται να προβληθεί το 2027, με τη Meghan να βρίσκεται στο πλευρό της Πο Λινγκ Γιέου. Οι νεαροί διαγωνιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις μαγειρικές τους ικανότητες, ενώ η παρουσία της δούκισσας αναμένεται να προσδώσει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην εκπομπή. Η τηλεοπτική αυτή επιστροφή έρχεται μετά την εμφάνισή της στην εκδοχή του MasterChef Australia για ενήλικες, όπου συμμετείχε ως προσκεκλημένη κριτής νωρίτερα μέσα στο 2026.

Η Meghan Markle χαμογελάει σε εξωτερικό χώρο, με το άρθρο να αναφέρεται στη συνεργασία της με το Netflix.
https://www.instagram.com/meghan/

Θα επιστρέψει η Meghan Markle στην υποκριτική;

Η Meghan Markle είχε αφήσει πίσω την καριέρα της ως ηθοποιός μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Harry το 2018, όταν η ζωή της άλλαξε και βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας. Το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην υποκριτική, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάποια συγκεκριμένη νέα παραγωγή στην οποία θα συμμετάσχει.

Η Meghan Markle σε στιγμιότυπο που αποπνέει γαλήνη και ευεξία στο σπίτι της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, η Meghan Markle επέστρεψε πρόσφατα στη Βρετανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την οικογένειά της. Δεν είναι, ωστόσο, σαφές αν η μετακίνηση αυτή συνδέεται με τα επαγγελματικά της σχέδια. Η συμμετοχή της στο Junior MasterChef Australia αποτελεί προς το παρόν την πιο συγκεκριμένη εξέλιξη στην τηλεοπτική της πορεία. Το αν θα ακολουθήσουν νέες συνεργασίες ή μια επιστροφή στην ηθοποιία μένει να φανεί, καθώς το ενδιαφέρον για τα επόμενα βήματά της παραμένει έντονο.

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Junior MasterChef Australia 2027 Meghan Markle
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