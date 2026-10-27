Celeb World 27.10.2026

Γιατί η Charli XCX πουλά τα ρούχα της περιοδείας της στο Vinted – Όσα αποκάλυψε

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Η pop star διαθέτει στο Vinted ρούχα από την περιοδεία της, θέλοντας να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και να συνεχίσουν να φοριούνται
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Charli XCX πουλά ρούχα από την περιοδεία της στο Vinted, δίνοντάς τους νέα ζωή.
  • Η τραγουδίστρια πιστεύει ότι τα ρούχα πρέπει να έχουν ζωή και να μην παραμένουν αχρησιμοποίητα.
  • Η πρωτοβουλία της εντάσσεται στη συζήτηση για την επαναχρησιμοποίηση και τη μεταπώληση της μόδας.
  • Η Charli XCX ζητά από τους χρήστες του Vinted να χρησιμοποιούν το hashtag #charlixcx για να αγοράσει ρούχα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι απογίνονται τα ρούχα που βλέπεις να φορούν οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες στις συναυλίες και στις περιοδείες τους, η Charli XCX έχει μια απάντηση που συνδυάζει τη μόδα με την επαναχρησιμοποίηση. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια διαθέτει στο Vinted κομμάτια από την περιοδεία της, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεχίσουν το ταξίδι τους μακριά από τη σκηνή. Για την ίδια, άλλωστε, τα ρούχα δεν είναι αντικείμενα που προορίζονται να φορεθούν μόνο μία φορά, ούτε χρειάζεται να παραμένουν για πάντα κλεισμένα σε μια ντουλάπα μετά το τέλος μιας εμφάνισης. «Θέλω πραγματικά τα ρούχα μου να έχουν ζωή», είναι η χαρακτηριστική φράση που επέλεξε το ELLE για να περιγράψει τη φιλοσοφία πίσω από την κίνησή της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της 27ης Οκτωβρίου 2026.

Η Charli XCX ποζάρει μπροστά από το λογότυπο των MTV Video Music Awards, αφήνοντας για λίγο τη μουσική για μια νέα ταινία.
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Η πρωτοβουλία της Charli XCX έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτείς πόσο στενά συνδέεται η εικόνα της με τη μουσική και το προσωπικό της στιλ. Οι εμφανίσεις της δεν αφορούν μόνο τα τραγούδια που ερμηνεύει, αλλά και την αισθητική που τις συνοδεύει, με τα ρούχα να αποτελούν μέρος της συνολικής καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Τώρα, κομμάτια που συνδέονται με την περιοδεία της μπορούν να βρουν νέους ιδιοκτήτες και να ενταχθούν σε διαφορετικές γκαρνταρόμπες, αντί να μείνουν ξεχασμένα μετά το τέλος των εμφανίσεων για τις οποίες επιλέχθηκαν.

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Η Charli XCX θέλει τα ρούχα της να αποκτήσουν δεύτερη ζωή

Η επιλογή της να διαθέσει ρούχα μέσω του Vinted εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την επαναχρησιμοποίηση και τη μεταπώληση της μόδας. Ειδικά στην περίπτωση των καλλιτεχνών, τα σκηνικά σύνολα έχουν συχνά μια ξεχωριστή ιστορία, αφού συνδέονται με συγκεκριμένες εμφανίσεις, μουσικές περιόδους και στιγμές της καριέρας τους. Για εσένα που αγαπάς το στιλ της Charli XCX, αυτή η κίνηση έχει έναν επιπλέον λόγο να τραβήξει την προσοχή σου. Ένα ρούχο που φορέθηκε στο πλαίσιο μιας περιοδείας μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική καθημερινή χρήση, χωρίς να χάσει τη σύνδεσή του με την ιστορία του. Παράλληλα, η επανακυκλοφορία του στην αγορά δίνει την ευκαιρία σε ένα ήδη υπάρχον κομμάτι να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, αντί να παραμείνει αδρανές. Αυτό ακριβώς φαίνεται να βρίσκεται πίσω από τη χαρακτηριστική δήλωσή της για τα ρούχα που θέλει να έχουν ζωή. Η λογική δεν περιορίζεται στην πώληση προσωπικών αντικειμένων, αλλά αφορά και την ιδέα ότι η μόδα μπορεί να συνεχίζεται πέρα από την αρχική στιγμή για την οποία δημιουργήθηκε ή επιλέχθηκε ένα σύνολο.

Η Charli XCX με μαύρο ρούχο και κολιέ, με το τραγούδι «Boom Clap» να ακούγεται live.
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Η προηγούμενη συνεργασία της με το Depop

Η Charli XCX δεν δοκιμάζει για πρώτη φορά την ιδέα της μεταπώλησης προσωπικών της ρούχων. Το 2022 είχε συνεργαστεί με το Depop, διαθέτοντας περισσότερα από 50 κομμάτια από την προσωπική της συλλογή. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και ρούχα που είχαν χρησιμοποιηθεί στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού της «Used to Know Me». Η τότε πρωτοβουλία συνδέθηκε και με την υποστήριξη της GLITS, μιας οργάνωσης που στηρίζει τρανς ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο, η διάθεση των ρούχων της δεν περιορίστηκε στην πώληση αντικειμένων από την προσωπική της γκαρνταρόμπα, αλλά απέκτησε και κοινωνική διάσταση. Η νέα της κίνηση στο Vinted θυμίζει εκείνη την προηγούμενη συνεργασία, καθώς και στις δύο περιπτώσεις τα προσωπικά της ρούχα βρίσκουν τον δρόμο τους προς ανθρώπους που θέλουν να τα φορέσουν. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι η μεταπώληση μπορεί να αποτελέσει μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της γκαρνταρόμπας, ακόμη και όταν πρόκειται για κομμάτια που συνδέονται με μια έντονη καλλιτεχνική εικόνα.

Η Charli XCX με μπλε σατέν φόρεμα, ετοιμάζεται για το «Music, Fashion, Film» που είναι το νέο της obsession.
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Η Charli XCX θέλει να ψωνίσει και από τις δικές σου αγγελίες

Και αν νόμιζες ότι η σχέση της με το Vinted περιορίζεται στην πώληση των δικών της ρούχων, η τραγουδίστρια είχε ακόμη μία έκπληξη για τους χρήστες της πλατφόρμας. Σε ξεχωριστό story, απευθύνθηκε σε όσους ανεβάζουν αγγελίες, ζητώντας τους να χρησιμοποιούν το hashtag #charlixcx στις καταχωρίσεις τους. «Χρησιμοποιήστε το hashtag #charlixcx στο Vinted, γιατί θέλω να αγοράσω όλα σας τα ρούχα!», ανέφερε χαρακτηριστικά σε βίντεο που δημοσίευσε. Το μήνυμά της συνοδεύτηκε από μια αποτυχημένη προσπάθεια ηχογράφησης πριν από την τελική εκδοχή, δίνοντας μια πιο αυθόρμητη νότα στην ανάρτηση. Στο story εμφανίζεται επίσης η ένδειξη #ad, η οποία παραπέμπει σε διαφημιστική συνεργασία. Έτσι, η παρουσία της στο Vinted δεν αφορά μόνο τα ρούχα που διαθέτει προς πώληση, αλλά και την προτροπή της προς τους υπόλοιπους χρήστες να μοιραστούν τις δικές τους αγγελίες μέσω του συγκεκριμένου hashtag. Η ιδέα είναι απλή και αρκετά ενδιαφέρουσα: η Charli XCX δεν θέλει μόνο να δώσει νέα ζωή στα δικά της ρούχα, αλλά δηλώνει πρόθυμη να αναζητήσει και εκείνη κομμάτια που έχουν ήδη περάσει από άλλες ντουλάπες. Για μια καλλιτέχνιδα που έχει συνδέσει την εικόνα της με τη μόδα και την προσωπική έκφραση, η κίνηση αυτή δημιουργεί μια διαφορετική σύνδεση με το κοινό της.

Η Charli XCX με γκρι σακάκι και μαύρο σουτιέν σε στούντιο φωτογράφιση.
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Μια διαφορετική προσέγγιση στη μόδα

Η πώληση των ρούχων της περιοδείας της Charli XCX στο Vinted επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για τη μεταπώληση και την επαναχρησιμοποίηση των ρούχων, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τον κόσμο της μουσικής και των ζωντανών εμφανίσεων. Αν παρακολουθείς τις στιλιστικές επιλογές της, η πρωτοβουλία της προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο να δεις τα ρούχα που συνδέονται με την καλλιτεχνική της πορεία. Δεν πρόκειται απλώς για αντικείμενα που φορέθηκαν σε μια περιοδεία, αλλά για κομμάτια που μπορούν να αποκτήσουν νέα χρήση και να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας κάποιου άλλου.

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Charli XCX
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