Keely Shaye Smith: Η νέα εμφάνιση της συζύγου του Pierce Brosnan που τράβηξε τα βλέμματα

Με μια ματιά Η Keely Shaye Smith, σύζυγος του Pierce Brosnan, έκανε αισθητή την παρουσία της με νέα, αδύνατη σιλουέτα.

Η εμφάνισή της αναδείχθηκε σε οικογενειακή φωτογραφία για τα 82α γενέθλια της μητέρας της, Sharon.

Φήμες αναφέρουν ότι η Keely Shaye Smith έχει χάσει περίπου 45 κιλά από το 2024.

Ο Pierce Brosnan έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη και την υποστήριξή του στη σύζυγό του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Keely Shaye Smith, σύζυγος του Pierce Brosnan, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την πρόσφατη εμφάνισή της, η οποία αναδεικνύει μια πιο αδύνατη σιλουέτα. Η 63χρονη ηθοποιός και συγγραφέας, φόρεσε ένα κομψό σατέν φόρεμα, αναδεικνύοντας την αλλαγή της σε μια πρόσφατη οικογενειακή φωτογραφία.

Η φωτογραφία αυτή, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαθανάτισε την Keely Shaye Smith να ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, Sharon, για τον εορτασμό των 82ων γενεθλίων της τελευταίας. Στην εορταστική συγκέντρωση παρευρέθηκαν επίσης ο Pierce Brosnan, σύζυγος της Keely εδώ και 25 χρόνια, καθώς και οι δύο γιοι τους, Dylan (29 ετών) και Paris (25 ετών). Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη χαρά, με την οικογένεια να χαμογελά μπροστά στην τούρτα γενεθλίων.

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Η ίδια η Keely Shaye Smith, μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε τη χαρά της για τα γενέθλια της μητέρας της, γράφοντας: «Σας προσκαλώ να μου ευχηθείτε χρόνια πολλά για τα 82α γενέθλια της αγαπημένης μου μητέρας, Sharon Rose!». Η αλλαγή στην εμφάνιση της Keely Shaye Smith είναι εμφανής από το 2024, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι έχει χάσει περίπου 45 κιλά. Η ίδια, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Vogue το 2006, είχε δηλώσει: «Δεν αποφεύγω ποτέ να δείχνω τις καμπύλες μου. Δεν κρύβομαι μέσα σε φαρδιά ρούχα».

Ο Pierce Brosnan, το εμβληματικό πρόσωπο του James Bond, έχει υπάρξει ένθερμος υποστηρικτής της συζύγου του, ειδικά όταν αντιμετώπισε αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εμφάνισή της. Σε μια συγκινητική δήλωσή του, είχε αναφέρει: «Αγαπώ βαθιά κάθε καμπύλη του σώματός της. Στα δικά μου μάτια, είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Και, φυσικά, επειδή έφερε στον κόσμο τα παιδιά μας». Ο ηθοποιός συνέχισε, τονίζοντας την ουσιαστική αγάπη του: «Από την αρχή την αγάπησα πραγματικά για τον άνθρωπο που είναι και όχι μόνο για την ομορφιά της. Τώρα την αγαπώ ακόμη περισσότερο, επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη και προσπαθώ πάντα να είμαι αντάξιος της αγάπης της».

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Η Keely Shaye Smith είχε μιλήσει στο παρελθόν στο People για την πρώτη γνωριμία τους, περιγράφοντας τον Pierce Brosnan ως «γοητευτικό» και παρατηρώντας «μια σκανταλιάρικη λάμψη στα μάτια του». Ο ίδιος ο ηθοποιός, με τη σειρά του, είχε δηλώσει για τη σύζυγό του: «Στην Keely Shaye βρήκα μια σπουδαία γυναίκα. Ακόμη κι αν έψαχνα ένα εκατομμύριο φορές, δεν θα έβρισκα κάποια τόσο καλή όσο εκείνη». Πέρυσι, ο Pierce Brosnan είχε αναφέρει στο Fox News ότι η Keely συνεχίζει να «κάνει τον κόσμο του να γυρίζει», προσθέτοντας: «Εξακολουθεί να κάνει την καρδιά μου να τραγουδά και να δίνει νόημα στον κόσμο μου. Μου δίνει τη δυνατότητα να βγαίνω στον κόσμο και να δημιουργώ ως ηθοποιός, κάτι που απαιτεί δύναμη και αντοχή. Απλώς απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου».

Η στήριξη προς την Keely Shaye Smith εκδηλώθηκε και από τους θαυμαστές, ιδιαίτερα τον Ιανουάριο, όταν ένας χρήστης του X δημοσίευσε φωτογραφίες σύγκρισης του ζευγαριού από διαφορετικές περιόδους, με ένα σχόλιο που υπαινισσόταν την αποφυγή του γάμου. Ωστόσο, η κοινότητα των social media αντέδρασε άμεσα. Ένας χρήστης του X έγραψε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι άνδρες στο X έχουν τέτοια εμμονή με το να υποτιμούν τη σύζυγο του Brosnan. Είναι και οι δύο ευτυχισμένοι, μεγαλώνουν με χάρη και εκείνη ήταν και παραμένει πανέμορφη». Ένας άλλος σχολίασε: «Ο Pierce Brosnan έχει κερδίσει το λαχείο της ζωής. Είναι παντρεμένος εδώ και 30 χρόνια και οι δυο τους έχουν μεγαλώσει με χάρη».

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