6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

Με μια ματιά Ορισμένες τροφές, όπως ο κολοκυθόσπορος, το tempeh, τα φασόλια σόγιας, το tofu, τα λευκά φασόλια και το γάλα σόγιας, μπορούν να υποστηρίξουν τη διάθεση.

Αυτές οι τροφές περιέχουν τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ απαραίτητο για την παραγωγή σεροτονίνης, που ρυθμίζει τη διάθεση.

Η συνολική, ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία θρεπτικών συστατικών είναι πιο σημαντική από μεμονωμένες τροφές.

Η καλή διάθεση τον χειμώνα ενισχύεται και από επαρκή ύπνο, σωματική δραστηριότητα και έκθεση στο φυσικό φως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι μέρες μικραίνουν, η θερμοκρασία πέφτει και το μόνο που θέλεις είναι να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιο cozy πιτζάμες σου και να περάσεις το υπόλοιπο της ημέρας κάτω από μια κουβέρτα. Αν μαζί με τον χειμώνα έχεις παρατηρήσει ότι η ενέργειά σου μειώνεται και η διάθεσή σου δεν είναι στα καλύτερά της, δεν είσαι η μόνη. Οι λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας, οι αλλαγές στην καθημερινότητά σου και η μειωμένη διάθεση για δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν το πώς αισθάνεσαι. Και ενώ ένα comfort meal δεν μπορεί να λύσει όλα σου τα προβλήματα, η διατροφή σου αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής φροντίδας του εαυτού σου.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η σεροτονίνη, ένας νευροδιαβιβαστής που συμμετέχει στη ρύθμιση της διάθεσης, του ύπνου και άλλων λειτουργιών του οργανισμού. Για την παραγωγή της, το σώμα σου χρειάζεται, μεταξύ άλλων, τρυπτοφάνη, ένα απαραίτητο αμινοξύ που προσλαμβάνεις μέσω της διατροφής. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μαγικές τροφές που θα σε κάνουν αυτομάτως πιο χαρούμενη. Ωστόσο, επιλέγοντας μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και ποικιλία θρεπτικών συστατικών, μπορείς να υποστηρίξεις την υγεία σου και να φροντίσεις καλύτερα τον εαυτό σου τους πιο κρύους μήνες. Αν, λοιπόν, θέλεις να ανανεώσεις το χειμερινό σου μενού, αυτές είναι 10 φυτικές τροφές που αξίζει να βάλεις στη λίστα με τα ψώνια σου.

Διάβασε επίσης: Γιατί αξίζει να τρως καρύδια κάθε μέρα και τι προσφέρουν

1. Κολοκυθόσπορος: Το μικρό snack που αξίζει μια θέση στο ντουλάπι σου

Μπορεί να τον έχεις συνδέσει με το Halloween ή να τον χρησιμοποιείς μόνο περιστασιακά στις σαλάτες σου, αλλά ο κολοκυθόσπορος είναι μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή. Περιέχει πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και τρυπτοφάνη, ενώ αποτελεί και πηγή μαγνησίου. Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να τον εντάξεις εύκολα στην καθημερινότητά σου. Πρόσθεσέ τον στη βρώμη του πρωινού σου, σε μια ζεστή σούπα, σε μια σαλάτα ή σε ένα μπολ με γιαούρτι. Μπορείς ακόμη να τον ψήσεις με λίγη κανέλα, αν προτιμάς ένα διαφορετικό snack. Αν ψάχνεις έναν εύκολο τρόπο να εμπλουτίσεις τα γεύματά σου με επιπλέον θρεπτικά συστατικά, κράτησέ τον στη λίστα σου.

2. Tempeh: Η φυτική πρωτεΐνη που μπορεί να αλλάξει τα γεύματά σου

Αν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες πηγές πρωτεΐνης, το tempeh αξίζει την προσοχή σου. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό ινδονησιακό τρόφιμο που παρασκευάζεται από ζυμωμένα φασόλια σόγιας και έχει πιο συμπαγή υφή από το tofu. Προσφέρει φυτική πρωτεΐνη και τρυπτοφάνη, ενώ μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα βάση για ζεστά, χορταστικά γεύματα. Μπορείς να το κόψεις σε κύβους, να το ψήσεις στον φούρνο με μπαχαρικά ή να το προσθέσεις σε ένα stir-fry με λαχανικά και ρύζι. Αν θέλεις να πειραματιστείς περισσότερο με τη φυτική διατροφή, είναι μια επιλογή που αξίζει να δοκιμάσεις.

3. Φασόλια σόγιας: Μια θρεπτική επιλογή για το καθημερινό σου μενού

Η σόγια αποτελεί μία από τις πιο γνωστές φυτικές πηγές πρωτεΐνης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές συνταγές. Τα φασόλια σόγιας περιέχουν τρυπτοφάνη, ενώ προσφέρουν επίσης φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά. Μπορείς να τα προσθέσεις σε σαλάτες, σε ζεστά μπολ με δημητριακά ή σε μαγειρευτά πιάτα. Αν προτιμάς κάτι πιο γρήγορο, αναζήτησε edamame, δηλαδή νεαρά φασόλια σόγιας, που μπορείς να απολαύσεις ως snack ή συνοδευτικό. Η ποικιλία είναι το κλειδί: δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη διατροφή σου, αρκεί να δοκιμάζεις διαφορετικές τροφές που σου προσφέρουν θρεπτικά συστατικά.

4. Tofu: Το υλικό που ταιριάζει σχεδόν παντού

Αν έχεις δοκιμάσει tofu και δεν ενθουσιάστηκες, ίσως δεν το έχεις μαγειρέψει με τον σωστό τρόπο για τα δικά σου γούστα. Το tofu παρασκευάζεται από γάλα σόγιας και έχει σχετικά ουδέτερη γεύση, γεγονός που του επιτρέπει να απορροφά εύκολα τα αρώματα των μπαχαρικών και των sauces. Είναι πηγή φυτικής πρωτεΐνης και περιέχει τρυπτοφάνη. Μπορείς να το προσθέσεις σε ζυμαρικά, σε σούπες, σε stir-fry ή ακόμη και σε ένα σπιτικό sandwich. Για πιο τραγανό αποτέλεσμα, κόψε το σε κύβους, πρόσθεσε λίγη σόγια sauce και τα αγαπημένα σου μπαχαρικά και ψήσε το μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένια κρούστα. Το tofu αποδεικνύει ότι ένα θρεπτικό γεύμα δεν χρειάζεται να είναι βαρετό ή περίπλοκο.

5. Λευκά φασόλια: Το comfort food που χρειάζεσαι τις κρύες ημέρες

Υπάρχει κάτι πιο χειμωνιάτικο από ένα ζεστό πιάτο με όσπρια; Τα λευκά φασόλια είναι μια οικονομική και χορταστική επιλογή που μπορείς να αξιοποιήσεις με πολλούς τρόπους. Προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και τρυπτοφάνη, ενώ μπορούν να σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις γεύματα που σε κρατούν χορτάτη για περισσότερη ώρα. Εκτός από την κλασική φασολάδα, δοκίμασέ τα σε μια κρεμώδη σούπα, σε σαλάτα με μυρωδικά ή σε ένα πιάτο με ψητά λαχανικά. Αν δεν έχεις πολύ χρόνο για μαγείρεμα, τα βρασμένα φασόλια σε κονσέρβα ή βάζο αποτελούν μια πρακτική λύση, αρκεί να τα στραγγίξεις και να τα ξεπλύνεις πριν από τη χρήση.

6. Γάλα σόγιας: Για ένα διαφορετικό πρωινό

Αν θέλεις να ανανεώσεις τη ρουτίνα του πρωινού σου, το γάλα σόγιας μπορεί να αποτελέσει μια εύκολη εναλλακτική στο αγελαδινό γάλα. Περιέχει φυτική πρωτεΐνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές καθημερινές συνταγές. Πρόσθεσέ το στη βρώμη σου, χρησιμοποίησέ το για να φτιάξεις ένα ζεστό ρόφημα ή συνδύασέ το με φρούτα για ένα smoothie. Αν επιλέγεις φυτικά ροφήματα, έλεγξε την ετικέτα για να δεις αν περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και αν είναι εμπλουτισμένα με ασβέστιο και βιταμίνες. Μια μικρή αλλαγή στο πρωινό σου μπορεί να κάνει το καθημερινό σου μενού πιο ενδιαφέρον, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσεις κάποια περίπλοκη διατροφική τάση.

Το μυστικό δεν είναι μία τροφή, αλλά η ισορροπία

Όσο κι αν θα θέλαμε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόφιμο που να εξαφανίζει την κακή διάθεση, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η σεροτονίνη παράγεται μέσω μιας σειράς βιολογικών διαδικασιών και το ότι μια τροφή περιέχει τρυπτοφάνη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αυξήσει άμεσα τη σεροτονίνη στον εγκέφαλο ή ότι θα αλλάξει τη διάθεσή σου. Η συνολική διατροφή έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα μεμονωμένο συστατικό. Προσπάθησε να συνδυάζεις πηγές πρωτεΐνης με σύνθετους υδατάνθρακες, λαχανικά και καλά λιπαρά, ώστε να απολαμβάνεις γεύματα με ποικιλία θρεπτικών συστατικών. Εξίσου σημαντικά είναι ο επαρκής ύπνος, η σωματική δραστηριότητα και η έκθεση στο φυσικό φως, όταν αυτό είναι εφικτό. Και αν παρατηρείς ότι η χαμηλή διάθεση επιμένει, επηρεάζει την καθημερινότητά σου ή συνοδεύεται από έντονη κόπωση και απώλεια ενδιαφέροντος, αξίζει να απευθυνθείς σε έναν επαγγελματία υγείας. Ο χειμώνας δεν χρειάζεται να είναι μια περίοδος κατά την οποία παραμελείς τον εαυτό σου. Μπορεί να γίνει μια ευκαιρία να δώσεις περισσότερη προσοχή στις ανάγκες σου, να δοκιμάσεις νέες συνταγές και να δημιουργήσεις μικρές καθημερινές συνήθειες που σε κάνουν να αισθάνεσαι καλύτερα.

Διάβασε επίσης: