Η κάπα της Elizabeth Taylor επέστρεψε στο κόκκινο χαλί με την Kris Jenner

Η Kris Jenner φόρεσε στη Ρώμη την εμβληματική κάπα της Elizabeth Taylor και έφερε ξανά στο προσκήνιο μια ιστορία μόδας από το 1969

Με μια ματιά Η Kris Jenner φόρεσε μια ιστορική βελούδινη κάπα του 1969 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρώμης.

Η κάπα, γνωστή ως «Scorpio Evening Cape», φορέθηκε παλαιότερα από την Elizabeth Taylor σε πάρτι της Grace Kelly.

Η κάπα δανείστηκε από την Elizabeth Taylor για τη σειρά της Kim Kardashian και ενέπνευσε επεισόδιο.

Το vintage κομμάτι πωλήθηκε το 2011 για 74.000 δολάρια, αναδεικνύοντας την αξία της ιστορικής μόδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kris Jenner απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει καλά πώς να κλέβει τις εντυπώσεις, επιλέγοντας για την εμφάνισή της στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης ένα κομμάτι με εξαιρετική ιστορία. Η μητέρα της Kim Kardashian, η οποία συμμετέχει ως executive producer στη νέα σειρά της κόρης της στο Hulu, «All’s Fair», έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, συνοδευόμενη από την κόρη της.

Το επίκεντρο της προσοχής τράβηξε η μαύρη βελούδινη κάπα που επέλεξε. Πρόκειται για τη «Scorpio Evening Cape» του οίκου Tiziani Roma, μια δημιουργία που χρονολογείται από το 1969. Η κάπα χαρακτηρίζεται από το πλούσιο μαύρο βελούδο, την ιβουάρ μεταξωτή φόδρα και τα 2 κεντημένους σκορπιούς στο μπροστινό μέρος, στοιχεία που της προσδίδουν μια αδιαμφισβήτητη θεατρικότητα και γοητεία.

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Η Kris Jenner συνδύασε την κάπα με ένα μακρύ λευκό φόρεμα, λευκά γάντια μέχρι τους αγκώνες και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ, δημιουργώντας ένα σύνολο που θύμιζε τη χρυσή εποχή του παλιού Hollywood. Η αντίθεση του σκούρου βελούδου με το λευκό ντύσιμο ανέδειξε ακόμη περισσότερο την κάπα, καθιστώντας την το απόλυτο statement κομμάτι της εμφάνισής της.

Η σύνδεση με την Elizabeth Taylor και τη Grace Kelly

Η ιστορία της «Scorpio Evening Cape» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με δύο θρυλικές προσωπικότητες του σινεμά και της αριστοκρατίας. Η Elizabeth Taylor φόρεσε τη συγκεκριμένη δημιουργία στις 15 Νοεμβρίου 1969, σε μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στα 40α γενέθλια της Grace Kelly στο Μονακό. Η βραδιά, με θέμα τον Σκορπιό, αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά γεγονότα της εποχής, με την Elizabeth Taylor να επιλέγει ένα ένδυμα που ταίριαζε απόλυτα στο δραματικό της στυλ.

Η κάπα αποκτά νέα ζωή

Η Kim Kardashian αποκάλυψε μέσω των Instagram Stories της την ιστορία πίσω από την κάπα, εξηγώντας ότι πλέον ανήκει στη μητέρα της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η Elizabeth Taylor είχε δανείσει την κάπα στην ίδια για τις ανάγκες της σειράς «All’s Fair».

Ο δημιουργός της σειράς, Ryan Murphy, όταν πληροφορήθηκε ότι η Elizabeth Taylor είχε φορέσει την κάπα στην εκδήλωση για τα γενέθλια της Grace Kelly, εμπνεύστηκε από αυτή την ιστορία για ένα επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Στο επεισόδιο αυτό, η ηρωίδα της Kim Kardashian, Allura Grant, διοργανώνει τον δικό της «Χορό του Σκορπιού», δημιουργώντας μια άμεση γέφυρα μεταξύ του ιστορικού κομματιού μόδας και της πλοκής της σειράς. Η κάπα εμφανίζεται μάλιστα και στο τρέιλερ της νέας σεζόν, δίνοντας μια νέα διάσταση στην ιστορία της.

Η αξία της vintage μόδας

Η πορεία της «Scorpio Evening Cape» δεν σταματά εδώ. Το 2011, το εν λόγω vintage κομμάτι πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s για 74.000 δολάρια. Υπήρχαν μάλιστα υποψίες ότι μπορεί να σχεδιάστηκε από τον Karl Lagerfeld, ο οποίος τότε συνεργαζόταν ως ανεξάρτητος σχεδιαστής με τον οίκο Tiziani, προσθέτοντας ένα ακόμη ενδιαφέρον κεφάλαιο στην ιστορία της.

Η εμφάνιση της Kris Jenner στη Ρώμη υπογραμμίζει τη διαχρονική αξία και γοητεία των ιστορικών κομματιών μόδας. Σε μια εποχή όπου το vintage και τα μοναδικά κομμάτια με παρελθόν κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, η «Scorpio Evening Cape» αποδεικνύει ότι ένα ένδυμα μπορεί να επαναπροσδιοριστεί και να ζήσει νέες στιγμές δόξας, διατηρώντας πάντα τη λάμψη της αρχικής του ιστορίας.

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