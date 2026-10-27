Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικές σοκολατένιες μπάρες – Το ιδανικό σνακ για κάθε στιγμή

Εύκολη συνταγή για σπιτικές μπάρες δημητριακών με ταχίνι και κακάο ένα νόστιμο και πρακτικό σνακ για το πρωινό το σχολείο ή μέσα στην ημέρα

Με μια ματιά Εύκολη συνταγή για σπιτικές σοκολατένιες μπάρες με λίγα και απλά υλικά.

Ιδανικό σνακ για πρωινό, σχολείο ή ενδιάμεσες ώρες, έτοιμο γρήγορα.

Βασικά υλικά: βρώμη, ταχίνι, κακάο, μέλι, γάλα, μπανάνα.

Απαιτείται ψύξη για σταθεροποίηση πριν το κόψιμο σε μπάρες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις ένα εύκολο σπιτικό σνακ που μπορείς να ετοιμάσεις χωρίς πολύ κόπο, αυτές οι μπάρες δημητριακών με ταχίνι και κακάο είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Τις φτιάχνω όταν θέλω να έχω κάτι έτοιμο για το πρωινό, το σχολείο ή εκείνες τις στιγμές μέσα στην ημέρα που θέλεις ένα μικρό σνακ.

Το καλύτερο είναι ότι χρειάζεσαι λίγα και απλά υλικά και δεν χρειάζεται να περάσεις πολλή ώρα στην κουζίνα. Με λίγα υλικά, ελάχιστη προετοιμασία και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, μπορείς να φτιάξεις κάτι νόστιμο που θα υπάρχει διαθέσιμο όταν το χρειάζεσαι.

Διάβασε επισης: Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη

Υλικά

200 γρ δημητριακά βρώμης ή νιφάδες βρώμης

100 γρ ταχίνι

2 κουταλιές της σούπας κακάο

3 κουταλιές της σούπας μέλι

2 κουταλιές της σούπας γάλα ή φυτικό ρόφημα

1 μικρή μπανάνα λιωμένη

Λίγη κανέλα προαιρετικά

Πώς τις φτιάχνεις

Ξεκινάς λιώνοντας καλά την μπανάνα με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει σχεδόν σαν κρέμα. Σε ένα μπολ προσθέτεις το ταχίνι, το μέλι, το κακάο και το γάλα και ανακατεύεις μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια προσθέτεις τη λιωμένη μπανάνα και ανακατεύεις ξανά. Ρίχνεις σταδιακά τη βρώμη και συνεχίζεις το ανακάτεμα μέχρι όλα τα υλικά να ενωθούν καλά. Αν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις λίγη κανέλα για περισσότερο άρωμα. Στρώνεις ένα μικρό ταψάκι ή ένα τάπερ με αντικολλητικό χαρτί και μεταφέρεις το μείγμα. Με το πίσω μέρος ενός κουταλιού πιέζεις καλά ώστε να δημιουργηθεί μια συμπαγής και ομοιόμορφη επιφάνεια. Τοποθετείς το σκεύος στο ψυγείο για μερικές ώρες μέχρι το μείγμα να σταθεροποιηθεί. Όταν είναι έτοιμο, το βγάζεις και το κόβεις σε μικρές μπάρες. Μικρά tips για περισσότερη γεύση Αν θέλεις να αλλάξεις λίγο τη συνταγή, μπορείς να προσθέσεις ξηρούς καρπούς ή σπόρους, εφόσον είναι κατάλληλα για εσένα και την οικογένειά σου. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις αποξηραμένα φρούτα ή λίγη τριμμένη καρύδα.

Αν το μείγμα σου φαίνεται πολύ μαλακό, πρόσθεσε λίγη ακόμη βρώμη. Αν αντίθετα είναι πολύ στεγνό, μπορείς να προσθέσεις λίγο ακόμη ταχίνι ή γάλα μέχρι να αποκτήσει την υφή που θέλεις. Αυτές οι σπιτικές μπάρες είναι μια εύκολη λύση για να έχεις ένα γρήγορο σνακ έτοιμο στο ψυγείο.Το σημαντικό είναι να αφήσεις τις μπάρες να κρυώσουν και να σταθεροποιηθούν καλά πριν τις κόψεις. Έτσι θα διατηρήσουν καλύτερα το σχήμα τους.

Διάβασε επίσης: