Η Natalie Portman μιλά για το νεογέννητο μωρό της – «Μου έχει προσφέρει μια εντελώς νέα οπτική»

Η Natalie Portman μιλά για πρώτη φορά με τρυφερότητα για το 3ο της παιδί και εξηγεί πώς η νέα εμπειρία της μητρότητας άλλαξε την οπτική της

Με μια ματιά Η Natalie Portman μιλά για το τρίτο της παιδί, τονίζοντας τη νέα οπτική που της προσφέρει η μητρότητα.

Η παρουσία του νεογέννητου την κάνει να συνειδητοποιεί πόσο γρήγορα μεγάλωσαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της.

Η μητρότητα με κάθε παιδί είναι διαφορετική, προσφέροντας νέες εμπειρίες και αυτογνωσία.

Η ηθοποιός διατηρεί την προσωπική ζωή του μωρού της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Natalie Portman βιώνει μια ξεχωριστή περίοδο στη ζωή της, καθώς η οικογένειά της μεγάλωσε με τον ερχομό του 3ου της παιδιού, καρπού της σχέσης της με τον σύντροφό της, Tanguy Destable. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά με τόση τρυφερότητα για το νέο μέλος της οικογένειάς της, αποκαλύπτοντας πώς η παρουσία του μωρού έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη μητρότητα, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά της.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η 45χρονη σταρ περιέγραψε τον ερχομό του μωρού ως μια εμπειρία γεμάτη θαυμασμό και χαρά. Η καθημερινότητα με ένα νεογέννητο τής έδωσε την ευκαιρία να κοιτάξει ξανά πίσω στον χρόνο και να θυμηθεί πόσο μικρά ήταν κάποτε τα 2 μεγαλύτερα παιδιά της, ο 15χρονος Aleph και η 9χρονη Amalia, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Benjamin Millepied.

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«Μου θυμίζει πόσο πρόσφατα ήταν κι εκείνα αυτά τα μικροσκοπικά, ολοκαίνουργια πλασματάκια και πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν σε υπέροχους ανθρώπους, με τις δικές τους καταπληκτικές προσωπικότητες, το δικό τους χιούμορ και τις δικές τους ιδέες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητρότητα μέσα από μια διαφορετική ματιά

Για τη Natalie Portman, η εμπειρία της μητρότητας δεν είναι ίδια κάθε φορά. Ο ερχομός ενός ακόμη παιδιού τής επιτρέπει να ανακαλύψει ξανά τις μικρές στιγμές των πρώτων μηνών, αυτήν τη φορά έχοντας διαφορετικές εμπειρίες και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον εαυτό της και όσα έχουν πραγματική σημασία στη ζωή της.

Η ίδια είχε μιλήσει για την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Απρίλιο, όταν αποκάλυψε στο ίδιο περιοδικό ότι περίμενε παιδί με τον Tanguy Destable. Τότε, είχε χαρακτηρίσει την εγκυμοσύνη της «προνόμιο» και «θαύμα», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για αυτήν τη νέα περίοδο που ξεκινούσε.

Μάλιστα, είχε παραδεχτεί ότι αυτή ήταν πιθανότατα η τελευταία φορά που θα μεγάλωνε την οικογένειά της. «Αυτήν τη φορά υπάρχει μια ηρεμία και μια καλύτερη γνώση του εαυτού μου. Με ποιους θέλω να περνώ τον χρόνο μου, τι είδους ενέργεια θέλω γύρω μου. Αυτό κάνει την εμπειρία τόσο όμορφη κάθε μέρα», είχε εξομολογηθεί.

Οι πρώτες εμφανίσεις με το μωρό

Παρότι η Natalie Portman μοιράζεται πλέον με μεγαλύτερη άνεση τα συναισθήματά της για το νέο μέλος της οικογένειάς της, εξακολουθεί να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχει αποκαλύψει το όνομα, το φύλο ή την ακριβή ημερομηνία γέννησής του, επιλέγοντας να διατηρήσει αυτές τις λεπτομέρειες ιδιωτικές.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού με το τρίτο της παιδί έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν εκείνη και ο Tanguy Destable απαθανατίστηκαν σε μια βόλτα τους στο Παρίσι. Ο σύντροφός της κρατούσε το μωρό σε μάρσιπο, ενώ η Portman έδειχνε χαλαρή και χαρούμενη, φορώντας ένα σκούρο μπλε φόρεμα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, η ηθοποιός είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram μια σπάνια εικόνα από την εγκυμοσύνη της. «Μετράμε τις μέρες μέχρι να σε συναντήσουμε», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποτυπώνοντας την ανυπομονησία της για τον ερχομό του μωρού.

Η νέα οικογενειακή πραγματικότητα

Η Natalie Portman απέκτησε τον Aleph το 2011 και την Amalia το 2017 με τον Benjamin Millepied. Οι δυο τους χώρισαν το 2023, έπειτα από περισσότερα από 10 χρόνια γάμου, και έκτοτε συνεχίζουν να μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους.

Σήμερα, η ηθοποιός ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή με τον Tanguy Destable, έχοντας δίπλα της τα τρία παιδιά της. Και, όπως δείχνουν τα λόγια της, η επιστροφή στη φροντίδα ενός νεογέννητου δεν είναι απλώς μια νέα αρχή, αλλά και μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια και πόσο ξεχωριστή είναι κάθε φάση της μητρότητας.

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