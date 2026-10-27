Celeb News 27.10.2026

Η Λίλα Μπακλέση σε μια τρυφερή στιγμή με τον 2,5 μηνών γιο της

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Η Λίλα Μπακλέση έκανε μια νέα ανάρτηση με τον γιο της, αποκαλύπτοντας ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά τους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε τρυφερή στιγμή με τον 2,5 μηνών γιο της στα social media.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία αγκαλιά με το μωρό της σε έξοδό τους.
  • Το πρόσωπο του παιδιού της καλύφθηκε με μια μπλε καρδιά για προστασία της ιδιωτικότητας.
  • Η Λίλα Μπακλέση έγινε μητέρα στις 7 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο σύντροφός της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μικρή, προσωπική στιγμή με τον δυόμισι μηνών γιο της μοιράστηκε η Λίλα Μπακλέση στα social media, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τη νέα καθημερινότητά της ως μητέρα.

https://www.instagram.com/baklesi_lila/
https://www.instagram.com/baklesi_lila/

Η ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ένα Instagram story, στο οποίο ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη έχοντας στην αγκαλιά της το μωρό της, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους. Η ίδια επέλεξε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού της, καλύπτοντας το πρόσωπό του με μια μπλε καρδιά.

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Η Λίλα Μπακλέση κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά θέλησε να μοιραστεί μια τρυφερή εικόνα από τον χρόνο που περνά με τον γιο της.

https://www.instagram.com/baklesi_lila/
https://www.instagram.com/baklesi_lila/

Η είδηση ότι έγινε για πρώτη φορά μητέρα έγινε γνωστή στις 7 Αυγούστου, μέσα από ανάρτηση που έκανε ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τότε, είχε επιλέξει να απευθυνθεί στον νεογέννητο γιο τους με ένα εκτενές, προσωπικό κείμενο, στο οποίο μιλούσε για τη ζωή, τις δυσκολίες, τις μικρές χαρές και τους ανθρώπους που κάνουν την καθημερινότητα να αξίζει. «Αξίζει ωστόσο. Αξίζει για τα λίγα», είχε γράψει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με τον δικό του τρόπο όσα θα ήθελε να γνωρίζει το παιδί του μεγαλώνοντας.

https://www.instagram.com/baklesi_lila/
https://www.instagram.com/baklesi_lila/

Πλέον, περίπου 2,5 μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, η ηθοποιός απολαμβάνει τη νέα αυτή περίοδο της ζωής της, μοιράζοντας περιστασιακά μικρές στιγμές με τους ακολούθους της, χωρίς να εκθέτει δημόσια το πρόσωπο του παιδιού της.

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Λίλα Μπακλέση μητρότητα
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