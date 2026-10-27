Celeb News 27.10.2026

Στο νοσοκομείο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου – Τι αποκάλυψε ο Γιάννης Ζουγανέλης για την υγεία του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο καλλιτέχνης νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο για σοβαρό πρόβλημα υγείας.
  • Αρχικές αναφορές για ΧΑΠ ή πνευμονία, αλλά νεότερες πληροφορίες υποδεικνύουν σοβαρότερο, άγνωστο ζήτημα.
  • Ο τραγουδιστής ακύρωσε καλοκαιρινές εμφανίσεις, επικαλούμενος αρχικά "επίμονη πνευμονία".
  • Η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, και η κόρη τους βρίσκονται στο πλευρό του, ενώ ο Γιάννης Ζουγανέλης εύχεται ταχεία ανάρρωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής ακύρωσε τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις, αφήνοντας τους υποσχέσεις για σύντομη επανένωση.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη σκηνή με υψωμένη γροθιά μπροστά από μικρόφωνο
https://www.instagram.com/papakonstantinouv/

Η πορεία της υγείας του και οι αναφορές

Αρχικά, υπήρχαν αναφορές που έκαναν λόγο για νοσηλεία λόγω Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) ή πνευμονίας. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες που διέρρευσαν την 27η Οκτωβρίου 2026, υποδεικνύουν ότι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι σοβαρότερο και δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.

Διάβασε επίσης: Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου στη σκηνή για τα 76α γενέθλιά του

Μόλις την Κυριακή, ο συνάδελφός του Γιάννης Ζουγανέλης είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πάσχει από ΧΑΠ, γεγονός που οδήγησε στην επιδείνωση της κατάστασής του και στην ανάγκη νοσηλείας. Παρόλα αυτά, η εφημερίδα Espresso μετέδωσε ότι η νοσηλεία του δεν οφείλεται σε ΧΑΠ ή πνευμονία, αλλά σε ένα διαφορετικό, άγνωστο προς το παρόν, σοβαρό ζήτημα υγείας.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγουδάει με μικρόφωνο σε συναυλία
https://www.instagram.com/papakonstantinouv/

Η στήριξη της οικογένειας

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου δεν είναι μόνος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Δίπλα του βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, καθώς και η κόρη τους, προσφέροντας του την απαραίτητη στήριξη και την αγάπη τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Διάβασε επίσης: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει το υπόλοιπο της περιοδείας του – Τι συνέβη

Οι ακυρωμένες εμφανίσεις και η σύνδεση με το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Στα τέλη Αυγούστου, ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε ανακοινώσει μέσω ανάρτησής του την ακύρωση των καλοκαιρινών του συναυλιών, επικαλούμενος «επίμονη πνευμονία». Είχε μάλιστα εκφράσει την υπόσχεση ότι «θα τα πει σύντομα» με το κοινό του. Λίγες ημέρες αργότερα, η απουσία του από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, ένα φεστιβάλ με το οποίο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έχει συνδεθεί άρρηκτα, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες.

Οι ευχές του Γιάννη Ζουγανέλη

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, σε συνέντευξή του στο «For You», μίλησε για τη στενή φιλία που τον συνδέει με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, χαρακτηρίζοντάς τον «αδερφικό φίλο». Επιβεβαίωσε την πάθηση του τραγουδιστή από ΧΑΠ, αναφέροντας ότι τον δυσκόλευε, και εξέφρασε την ελπίδα του για την πλήρη ανάρρωσή του. «Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αν και το ακριβές πρόβλημα υγείας και η τρέχουσα κατάσταση του αγαπημένου τραγουδιστή παραμένουν αδιευκρίνιστα, η αλληλεγγύη της οικογένειάς του και οι ευχές φίλων και συναδέλφων προσφέρουν μια αχτίδα αισιοδοξίας.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Nicole Kidman: Στα 59 της φωτογραφίζεται με μπικίνι και αποκαλύπτει τον λόγο που την απέρριπταν

Nicole Kidman: Στα 59 της φωτογραφίζεται με μπικίνι και αποκαλύπτει τον λόγο που την απέρριπταν

27.10.2026
Επόμενο
Σάσα Μπάστα: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Το όνομα που θα δώσει στη μικρή της κόρη

Σάσα Μπάστα: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Το όνομα που θα δώσει στη μικρή της κόρη

27.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου κλείνει τα 92 – Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τη σπουδαία καριέρα του
Celeb News

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου κλείνει τα 92 – Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τη σπουδαία καριέρα του

27.10.2026
Γιώργος Χρυσοστόμου: «Για ποιο λόγο να υπάρχω;» – Η εξομολόγηση που δεν περίμενε κανείς
Celeb News

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Για ποιο λόγο να υπάρχω;» – Η εξομολόγηση που δεν περίμενε κανείς

27.10.2026
Σάσα Μπάστα: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Το όνομα που θα δώσει στη μικρή της κόρη
Celeb News

Σάσα Μπάστα: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Το όνομα που θα δώσει στη μικρή της κόρη

27.10.2026
Nicole Kidman: Στα 59 της φωτογραφίζεται με μπικίνι και αποκαλύπτει τον λόγο που την απέρριπταν
Celeb News

Nicole Kidman: Στα 59 της φωτογραφίζεται με μπικίνι και αποκαλύπτει τον λόγο που την απέρριπταν

27.10.2026
Στο Marrakech η Άννα Βίσση με τον Ηλία Ψινάκη για τη Δήμητρα Κούστα – Το look που δεν πέρασε απαρατήρητο
Celeb News

Στο Marrakech η Άννα Βίσση με τον Ηλία Ψινάκη για τη Δήμητρα Κούστα – Το look που δεν πέρασε απαρατήρητο

27.10.2026
Όταν η Καίτη Γαρμπή μιλούσε για το AI στο MAD, πολύ πριν γίνει το απόλυτο trend της εποχής!
Celeb News

Όταν η Καίτη Γαρμπή μιλούσε για το AI στο MAD, πολύ πριν γίνει το απόλυτο trend της εποχής!

26.10.2026
Sofia Vergara: Το ρομαντικό δείπνο με τον frontman των Imagine Dragons
Celeb News

Sofia Vergara: Το ρομαντικό δείπνο με τον frontman των Imagine Dragons

26.10.2026
Ποιοι 5 Έλληνες πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη: Οι εταιρείες δισεκατομμυρίων
Celeb News

Ποιοι 5 Έλληνες πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη: Οι εταιρείες δισεκατομμυρίων

26.10.2026
Πέθανε ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος σε ηλικία 51 ετών
Celeb News

Πέθανε ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος σε ηλικία 51 ετών

26.10.2026
Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

Η καφέ μάσκαρα είναι η αλλαγή που χρειάζεται το καθημερινό σου μακιγιάζ – 5 προϊόντα που θα αγαπήσεις

Η καφέ μάσκαρα είναι η αλλαγή που χρειάζεται το καθημερινό σου μακιγιάζ – 5 προϊόντα που θα αγαπήσεις

Πώς να βάλεις εύκολα το περπάτημα στην καθημερινότητά σου

Πώς να βάλεις εύκολα το περπάτημα στην καθημερινότητά σου

Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη