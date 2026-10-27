Nicole Kidman: Στα 59 της φωτογραφίζεται με μπικίνι και αποκαλύπτει τον λόγο που την απέρριπταν

Με μια ματιά Η Nicole Kidman, 59 ετών, φωτογραφίζεται με μπικίνι για τη Vogue Australia.

Στο παρελθόν, της έλεγαν ότι ήταν "πολύ ψηλή" για να γίνει ηθοποιός.

Θεωρεί την ισορροπία καριέρας-οικογένειας δύσκολη, αλλά δίνει προτεραιότητα στις κόρες της.

Ήθελε πάντα να παίξει σε διαφήμιση των McDonald's. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicole Kidman, στα 59 της χρόνια, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της στο εξώφυλλο της Vogue Australia. Η βραβευμένη ηθοποιός, που πρόσφατα έγινε παγκόσμια πρέσβειρα του οίκου Chanel, φωτογραφήθηκε με ένα εντυπωσιακό μπικίνι τοπ του διάσημου οίκου, αποκαλύπτοντας αψεγάδιαστους κοιλιακούς και αδιαμφισβήτητη λάμψη.

Στο πλαίσιο της φωτογράφισης, η Nicole Kidman μοιράστηκε μια πτυχή της καριέρας της που λίγοι γνωρίζουν. Αναπολώντας τα νεανικά της χρόνια, αποκάλυψε ότι της είχαν πει πως ήταν «πολύ ψηλή» για να γίνει ηθοποιός. «Το ύψος μου ήταν ένα εμπόδιο», εξομολογήθηκε η ίδια, περιγράφοντας πώς ήταν η ψηλότερη στην τάξη, ξεπερνώντας ακόμη και τα αγόρια, και πώς αυτό την εμπόδισε να ακολουθήσει το όνειρό της να γίνει χορεύτρια μπαλέτου.

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«Ακόμη και ως ηθοποιός, μου έλεγαν: «Είσαι πολύ ψηλή, γιατί είσαι ψηλότερη από τον πρωταγωνιστή»», δήλωσε η Nicole Kidman. Ωστόσο, αυτή η αρχική δυσκολία φάνηκε να πυροδοτεί μια εσωτερική δύναμη. «Και μετά, ξαφνικά, όταν σε επιλέγουν πρώτο σε κάτι, δεν είσαι πια πολύ ψηλή. Όλοι πρέπει να προσαρμοστούν γύρω σου. Αυτό ήταν κάπως εκπληκτικό όταν συνέβη. Όλη μου τη ζωή, έλεγαν απλώς, «Θα είσαι πολύ ψηλή». Αλλά αυτό μου έδωσε τη φωτιά μου», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η Nicole Kidman, με ύψος 1.80μ., έχει στο παρελθόν παντρευτεί τον Tom Cruise (1.70μ.) για 11 χρόνια και είναι παντρεμένη με τον Keith Urban (1.78μ.) από το 2006. Η πορεία της στην υποκριτική, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, κατέδειξε την αξία της και την ικανότητά της να αψηφά τα στερεότυπα.

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Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Nicole Kidman απάντησε και σε ερωτήσεις από άλλες γνωστές προσωπικότητες της Αυστραλίας. Στην ερώτηση της φίλης της, Naomi Watts, σχετικά με το ποιον κανόνα έχει σπάσει, η Nicole Kidman απάντησε πειρακτικά: «Ξέρεις εσύ! Δεν απαντώ. Πολλούς. Παραβάτρια κανόνων. Ένας ξέρει έναν!». Ερωτηθείσα από την Margot Robbie για την αγαπημένη της αυστραλιανή διαφήμιση από το παρελθόν, η Nicole Kidman αποκάλυψε μια απροσδόκητη επιθυμία: «Πάντα ήθελα να παίξω σε μια διαφήμιση των McDonald’s. Όταν μεγάλωνα, τα McDonald’s ήταν το απόλυτο. Ξεχάστε την υποκριτική, θέλω να παίξω σε μια διαφήμιση McDonald’s, γιατί θέλω να μπορώ να τρώω το Quarter Pounder στην κάμερα ξανά και ξανά. Δεν με πήραν ποτέ».

Η Zoe Saldaña έθεσε το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ της απαιτητικής καριέρας της Nicole Kidman και της ανατροφής της οικογένειάς της. Η Nicole Kidman τόνισε ότι η τελειότητα είναι ανέφικτη σε κάθε τομέα. «Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και δίνεις το παρών, και σε κάθε πράγμα λες, «Ποτέ δεν θα είμαι τέλεια σε αυτό, αλλά θα δώσω τον καλύτερό μου, καλύτερο αγώνα για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ»», δήλωσε. Απευθυνόμενη στις κόρες της, η Nicole Kidman ανέφερε: «Όπως λέω πάντα στις κόρες μου, αν τα πράγματα δυσκολέψουν, όλα αυτά πάνε περίπατο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από εσάς. Αυτό είναι τόσο σημαντικό για ένα παιδί να το ακούει». Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι κόρες της γνωρίζουν πως έχουν την απόλυτη προτεραιότητα, ακόμη και αν εκείνη βρίσκεται εν μέσω γυρισμάτων. «Το να ξέρεις ότι είσαι απόλυτα η προτεραιότητα, ότι ποτέ, μα ποτέ δεν θα παραμεληθείς όταν πραγματικά χρειάζεται, για μένα, αυτό είναι αγάπη», κατέληξε.

Η Chanel καλωσόρισε ξανά την Nicole Kidman ως παγκόσμια πρέσβειρα πέρυσι, και η πρόσφατη φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε καθώς ο οίκος παρουσίασε τη συλλογή resort ’27 στην Αυστραλία για πρώτη φορά. Η φωτογράφιση, που έγινε στη Νέα Υόρκη από τον Lachlan Bailey, επιμελήθηκε η αρχισυντάκτρια της Vogue Australia, Christine Centenera. Το τεύχος Νοεμβρίου της Vogue Australia κυκλοφορεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου. Η Nicole Kidman έχει μια μακρόχρονη σχέση με τον οίκο Chanel, έχοντας συμμετάσχει σε καμπάνιες και εμφανιστεί σε πολλές εκδηλώσεις του. Η παρουσία της στο εξώφυλλο της Vogue Australia υπογραμμίζει τη διαχρονική της επιρροή στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας.

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