Celeb World 06.10.2026

Dakota Johnson: Μεταμορφώθηκε σε «κουνελάκι» του Playboy για νέα φωτογράφιση

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Η Dakota Johnson μεταμορφώθηκε σε playboy «κουνελάκι» για μια νέα, αισθησιακή φωτογράφιση μετά την εμφάνισή της στο «Saturday Night Live»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dakota Johnson υιοθέτησε το στυλ του Playboy για νέα φωτογράφιση.
  • Η ηθοποιός πόζαρε με κορσέ, ζαρτιέρες και τσιγάρο σε κτίριο της Νέας Υόρκης.
  • Η φωτογράφιση έγινε μετά την εμφάνισή της στο Saturday Night Live.
  • Η Johnson έχει στενή φιλία με την Taylor Swift, η οποία εμφανίστηκε στο SNL.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dakota Johnson έκανε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση, υιοθετώντας το θρυλικό στυλ του Playboy για μια νέα, προκλητική φωτογράφιση. Η 37χρονη ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία «Verity», επέλεξε να φορέσει έναν από τους χαρακτηριστικούς κορσέδες και τις ζαρτιέρες του διάσημου «λαγού», ποζάροντας με ένα τσιγάρο στο χέρι.

https://www.instagram.com/dakotajohnson
https://www.instagram.com/dakotajohnson

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, που έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνουν την Johnson στην κορυφή ενός από τα εμβληματικά κτίρια της Νέας Υόρκης. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την εμφάνισή της στο δημοφιλές σόου του NBC, Saturday Night Live, όπου συμμετείχε στην προώθηση της νέας της ταινίας.

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Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου της στο SNL, η Dakota Johnson υποδέχθηκε ως έκπληξη την καλή της φίλη, Taylor Swift. Οι δύο σταρ, που έχουν γίνει ιδιαίτερα αχώριστες τον τελευταίο καιρό, αντάλλαξαν αστεία, με την Johnson να αναφέρει χιουμοριστικά ότι η Swift είναι η «θεραπεύτριά» της μετά από διάφορους χωρισμούς.

https://www.instagram.com/dakotajohnson
https://www.instagram.com/dakotajohnson

Η φιλία της Dakota Johnson με την Taylor Swift έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης. Η ηθοποιός είχε εμφανιστεί στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Patient zero» της Swift, κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards. Επιπλέον, η Johnson απένειμε στην Swift το πρώτο Artist Director Award και πρωταγωνίστησε μαζί της σε ένα μουσικό της βίντεο, στο πλευρό του Colin Farrell. Η Taylor Swift, με τη σειρά της, ανταπέδωσε την ευγένεια, κάνοντας μια απρόσμενη εμφάνιση κατά τη διάρκεια του μονολόγου της Johnson στο SNL, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους σχέση.

 

Η Dakota Johnson έχει αφήσει το στίγμα της στον κινηματογράφο, με ρόλους που αναδεικνύουν την ευελιξία της. Η συμμετοχή της στο Saturday Night Live, πέρα από την προώθηση της νέας της ταινίας, επιβεβαίωσε την ικανότητά της να αλληλεπιδρά με το κοινό και τους συναδέλφους της με χάρη και χιούμορ. Η μεταμόρφωσή της σε «κουνελάκι του Playboy» για τη φωτογράφιση, αποδεικνύει την τολμηρή της προσέγγιση στην εικόνα της και την προθυμία της να πειραματιστεί με διαφορετικά στυλ.

 

Πέρα από τις κινηματογραφικές της επιτυχίες, η Dakota Johnson έχει αποδείξει ότι κατέχει καλά τον χώρο της ψυχαγωγίας, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς εκπομπές και συνεργαζόμενη με κορυφαίους καλλιτέχνες. Η στενή της σχέση με την Taylor Swift προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο δημόσιο προφίλ της, καθώς οι δύο τους φαίνεται να υποστηρίζουν η μία την άλλη τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

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Dakota Johnson playboy
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