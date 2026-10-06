«NYXDrop Season 2»: Όλα όσα έγιναν στο bootcamp του A’ Μέρους του 2ου επεισοδίου

Με μια ματιά Στο Bootcamp του NYXDrop Season 2, τρεις νέοι διαγωνιζόμενοι διεκδίκησαν δύο θέσεις.

Η EVA SOM, ως ολοκληρωμένη performer, προκρίθηκε με pop εμφάνιση και χορό.

Η KRISTIANA, με ιδιαίτερο ηχόχρωμα και ενέργεια, κέρδισε μια θέση στην οκτάδα.

Ο SALVATORE, με ελληνική παραδοσιακή μουσική, ολοκλήρωσε την πορεία του στο διαγωνισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «NYXDrop Season 2» συνεχίζεται δυναμικά και το Bootcamp μπαίνει σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις του. Μετά τις πρώτες δοκιμασίες και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν τη μέχρι τώρα πορεία του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ξανά ότι έχουν όσα χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα. Αυτή τη φορά, τρεις νέοι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν στο Challenge Room, διεκδικώντας δύο θέσεις στην επόμενη φάση.

Η EVA SOM, ο SALVATORE και η KRISTIANA έφεραν ο καθένας διαφορετική μουσική ταυτότητα, εμπειρίες και προσωπικότητα στη σκηνή του NYXDrop. Από το pop performance και τον χορό μέχρι την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τις διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές, το νέο challenge είχε πολλές εκπλήξεις. Οι τρεις διαγωνιζόμενοι έπρεπε να αφήσουν στην άκρη το άγχος και να δείξουν στους κριτές γιατί αξίζουν μία θέση στη συνέχεια του διαγωνισμού.

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Μετά την πρόκριση των GIULIO και MONDKID στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά και την αποχώρηση της Ζωής, πλέον απομένουν τέσσερις θέσεις για να ολοκληρωθεί η οκτάδα του Bootcamp. Η νέα τριάδα μπήκε στη διαδικασία γνωρίζοντας ότι κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η σκηνή ήταν έτοιμη και το Challenge Room πήρε φωτιά.

EVA SOM: Η pop εμφάνιση που απέδειξε ότι είναι ολοκληρωμένη performer

Η EVA SOM έχει ως βασικό επαγγελματικό της πεδίο τον χορό, όμως η μουσική και το τραγούδι αποτελούν για εκείνη ένα μεγάλο πάθος. Το «NYXDrop Season 2» ήταν η ευκαιρία της να δείξει στο κοινό και στους κριτές μία διαφορετική πλευρά του εαυτού της και να διεκδικήσει τη θέση της ανάμεσα στους επόμενους stars του διαγωνισμού.

Πριν ανέβει στη σκηνή, η EVA SOM μίλησε και για τη σημασία που έχουν για εκείνη οι λεπτομέρειες στην εμφάνιση, επιλέγοντας το NYX The Brow Glue Crazily για ένα έντονο brow look. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι τα φρύδια μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την εικόνα αλλά και την αυτοπεποίθησή της πάνω στη σκηνή.

Στη συνέχεια παρουσίασε ένα pop κομμάτι, συνδυάζοντας τραγούδι και performance. Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στην παρουσία της και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να υποστηρίξει το act της, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά ως μία ολοκληρωμένη performer.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στη δυσκολία που έχει το pop τραγούδι όταν παρουσιάζεται live, καθώς πίσω από πολλές διεθνείς pop εμφανίσεις υπάρχουν backing vocals και επιπλέον υποστήριξη. Η EVA SOM, ωστόσο, κατάφερε να σταθεί στη σκηνή και να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του challenge.

SALVATORE: Από την Ιταλία στην Αθήνα και από την παράδοση στο NYXDrop

Ο SALVATORE έχει μία ιδιαίτερη ιστορία. Με καταγωγή από την Ιταλία και Ελληνίδα μητέρα, ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 21 ετών και πλέον ζει στην Αθήνα. Η αγάπη του για την ελληνική παραδοσιακή μουσική ήταν, μάλιστα, ένας από τους λόγους που τον έφεραν στη χώρα.

Για το challenge επέλεξε ένα ελληνικό τραγούδι, θέλοντας να παρουσιάσει κάτι που βρίσκεται πολύ κοντά στη δική του μουσική ταυτότητα. Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει πως η επιλογή του θα ήταν διαφορετική από ό,τι ίσως περίμεναν οι υπόλοιποι, όμως δήλωσε έτοιμος να δοκιμάσει κάτι που αγαπά.

Η εμφάνισή του άνοιξε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στους κριτές. Οι επιρροές από παλιότερους ερμηνευτές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ήταν εμφανείς, ενώ έγινε αναφορά ακόμη και στον Στέλιο Καζαντζίδη. Παράλληλα, οι κριτές εντόπισαν στοιχεία που θύμιζαν ιταλική και σικελική μουσική παράδοση, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μουσικό αποτέλεσμα.

Ο SALVATORE απέδειξε πως έχει μία ξεχωριστή φωνή και προσωπικότητα, ενώ οι κριτές του επισήμαναν ότι έχει πολλές πλευρές που αξίζει να παρουσιάσει στο κοινό. Το ταξίδι του στο NYXDrop μπορεί να έφτανε σε ένα κρίσιμο σημείο, όμως όπως είπε και ο ίδιος, αυτή είναι μόνο η αρχή.

KRISTIANA: «Ήρθα για να κερδίσω»

Η KRISTIANA μπήκε στο Challenge Room με ξεκάθαρο στόχο. Με καταγωγή από την Αλβανία και μεγαλωμένη στην Ελλάδα, μίλησε για την οικογένειά της και ιδιαίτερα για τη μικρότερη αδελφή της, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή της.

Η ίδια αποκάλυψε πως θέλει να κάνει την αδελφή της περήφανη και δεν έκρυψε τη φιλοδοξία της. «Στο NYXDrop ήρθα για να κερδίσω. Sorry guys», είπε χαρακτηριστικά λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.

Παρά το άγχος που ένιωθε, κατάφερε να το αφήσει στην άκρη όταν ξεκίνησε το performance. Οι κριτές ξεχώρισαν το ιδιαίτερο ηχόχρωμά της, την ενέργεια και την αύρα της, ενώ παράλληλα σημείωσαν ότι υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει ώστε να εξελίξει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές της.

Ωστόσο, αυτό που είδαν στη σκηνή ήταν αρκετό για να τους κάνει να θέλουν να τη δουν και σε διαφορετικά μουσικά genres. Η KRISTIANA έδειξε ότι έχει μία καλή βάση και κυρίως το περιθώριο να εξελιχθεί σημαντικά μέσα στον διαγωνισμό.

Η απόφαση των κριτών έφερε την τελική ανατροπή

Με τις τρεις εμφανίσεις να έχουν ολοκληρωθεί, η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Η EVA SOM κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση της στην επόμενη φάση, επιβεβαιώνοντας πως το performance της ήταν αρκετό για να πείσει τους κριτές. Μαζί της συνεχίζει και η KRISTIANA, η οποία πήρε μία ακόμη σημαντική ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει στο NYXDrop Season 2. Έτσι, οι δύο διαγωνιζόμενες έγιναν τα νέα μέλη της οκτάδας που διαμορφώνεται στο Bootcamp.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον απομένουν μόλις δύο θέσεις για να ολοκληρωθεί η επόμενη φάση του διαγωνισμού. Με τους ZORZ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, GIULIO και MONDKID να έχουν ήδη προκριθεί, η μάχη για τα τελευταία spots γίνεται ακόμη πιο έντονη. Τελικά, ο SALVATORE ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε εδώ την πορεία του στο NYXDrop Season 2. Παρότι δεν κατάφερε να συνεχίσει στο Bootcamp, έφυγε έχοντας αφήσει το δικό του μουσικό στίγμα και με τους κριτές να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα και την ιδιαίτερη φωνή του.

Το «NYXDrop Season 2» συνεχίζεται και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στις επόμενες δοκιμασίες, καθώς απομένουν μόνο δύο θέσεις για να συμπληρωθεί η οκτάδα του Bootcamp. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο επεισόδιο, «στη δράση κολλάει το σίδερο» και η μάχη για την επόμενη μεγάλη φωνή της ελληνικής, αλλά και όχι μόνο, σκηνής μόλις γίνεται ακόμη πιο δυνατή.

Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο του NYXDrop Season 2;

Το επόμενο επεισόδιο του NYXDrop Season 2 έρχεται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με το Bootcamp να συνεχίζεται και νέους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή, διεκδικώντας μια θέση στην επόμενη φάση.

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Κράτα, λοιπόν, την Τρίτη 13/10 στο ημερολόγιό σου και συντονίσου από τις 16:00 για το επόμενο NYXDrop Season 2!

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