Social & Tech 06.10.2026

Dopamine menu: Το viral wellness trend που μπορεί να σε κάνει να αφήσεις το ατελείωτο scrolling

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Τι είναι το «dopamine menu» γιατί έχει γίνει viral στα social media και δες πώς λειτουργεί και πώς μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το "dopamine menu" είναι μια viral τάση ευεξίας που προτείνει λίστες με μικρές, ευχάριστες δραστηριότητες.
  • Στόχος είναι η εναλλακτική στο ατελείωτο scrolling και η αύξηση της χαράς και της συνειδητότητας.
  • Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι απλές, όπως ένας περίπατος, ένα ντους, μουσική ή διάβασμα.
  • Η τάση ενθαρρύνει τη συνειδητή επιλογή δραστηριοτήτων για στιγμές χαλάρωσης ή ανάκαμψης.
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Πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να ανοίγει το κινητό χωρίς συγκεκριμένο λόγο, να κάνει scroll για ώρα και τελικά να νιώθει ακόμη πιο κουρασμένος; Στην εποχή που όλα συμβαίνουν γρήγορα και η προσοχή σου περνά συνεχώς από τη μία πληροφορία στην άλλη, η ανάγκη για μικρές στιγμές χαλάρωσης γίνεται όλο και πιο σημαντική. Κάπου εδώ έρχεται το «dopamine menu» , ένα wellness trend που έχει γίνει viral στα social media και σου προτείνει να δημιουργήσεις τη δική σου λίστα με μικρές δραστηριότητες που σου προσφέρουν χαρά, ηρεμία ή μια ευχάριστη αλλαγή στη διάθεση.

Κοντινό πλάνο χεριών που κρατούν smartphone μπροστά από ανοιχτό φορητό υπολογιστή.
pexels

Η ιδέα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok και το Instagram, κυρίως επειδή ταιριάζει απόλυτα με τη σύγχρονη wellness κουλτούρα: μικρές απολαύσεις, self-care και περισσότερο χρόνο μακριά από την ατελείωτη οθόνη. Δεν χρειάζεται να πρόκειται για κάτι εντυπωσιακό ή ακριβό. Μπορεί να είναι ένας περίπατος στη γειτονιά, ένα ζεστό ντους, η αγαπημένη σου playlist, λίγες σελίδες από ένα βιβλίο, ένα τηλεφώνημα σε μια φίλη ή ακόμη και λίγη ώρα χωρίς κινητό. Η φιλοσοφία πίσω από την τάση είναι απλή: αντί να καταφεύγεις αυτόματα στο scrolling κάθε φορά που χρειάζεσαι ένα διάλειμμα, έχεις έτοιμες επιλογές που μπορείς να διαλέξεις ανάλογα με το τι χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Και ίσως τελικά αυτό το μικρό «μενού» να είναι ένας πιο όμορφος τρόπος να ξαναβάλεις λίγη χαρά και συνειδητότητα στην καθημερινότητά σου.

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Τι ακριβώς είναι το dopamine menu

Σκέψου το σαν έναν προσωπικό κατάλογο με πράγματα που σου προσφέρουν ευχαρίστηση ή σε βοηθούν να χαλαρώσεις. Αντί να ανοίξεις μηχανικά το κινητό κάθε φορά που βαριέσαι ή αισθάνεσαι πεσμένη, έχεις ήδη μερικές εναλλακτικές ιδέες μπροστά σου. Μπορεί να περιλαμβάνει από ένα ζεστό ντους και την αγαπημένη σου μουσική μέχρι έναν περίπατο, ένα βιβλίο ή ένα τηλεφώνημα σε μια φίλη.

Χέρια με κόκκινο μανικιούρ χρησιμοποιούν smartphone για να παρακολουθούν online περιεχόμενο στα social media.
www.freepik.com

Πώς μπορείς να φτιάξεις το δικό σου

Το ωραίο είναι ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος dopamine menu. Το δικό σου πρέπει να αποτελείται από δραστηριότητες που όντως σου αρέσουν. Μπορείς να το χωρίσεις σε κατηγορίες, γρήγορες απολαύσεις, ένας καφές, το αγαπημένο σου τραγούδι, λίγα λεπτά στον ήλιο. Μικρά διαλείμματα, ένας περίπατος, ένα ντους, λίγες διατάσεις. Δραστηριότητες που απαιτούν περισσότερο χρόνο: μια ταινία, μαγείρεμα, γυμναστική ή διάβασμα. Κοινωνική επαφή,  ένα τηλεφώνημα ή μια έξοδος με φίλους. Self-care skincare, περιποίηση μαλλιών ή ένα χαλαρό βράδυ χωρίς υποχρεώσεις.

Γιατί έχει γίνει τόσο δημοφιλές

Ίσως επειδή σου δίνει μια απλή εναλλακτική στο αυτόματο scrolling. Αντί να ανοίγεις Instagram ή TikTok χωρίς να το έχεις πραγματικά αποφασίσει, μπορείς να ρωτήσεις τον εαυτό σου: «Τι χρειάζομαι αυτή τη στιγμή;» Θέλεις να κινηθείς; Να χαλαρώσεις; Να γελάσεις; Να μιλήσεις με κάποιον; Να κάνεις κάτι δημιουργικό; Έτσι, η ιδέα λειτουργεί περισσότερο σαν ένας τρόπος να γίνεις πιο συνειδητή με τον ελεύθερο χρόνο σου.

Κοντινό πλάνο χεριών που κρατούν κινητό τηλέφωνο και κάνουν σκρολάρισμα σε εφαρμογή φωτογραφιών.
Pexels.com

Παρά το όνομα, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις το dopamine menu σαν επιστημονικό κόλπο που θα «διορθώσει» τη διάθεσή σου. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής με πολύ πιο σύνθετο ρόλο από το απλοποιημένο «χημικό της χαράς» που συχνά παρουσιάζεται online. Το ενδιαφέρον στοιχείο της τάσης βρίσκεται κυρίως στην ιδέα ότι μπορείς να έχεις έτοιμες, ευχάριστες δραστηριότητες για τις στιγμές που χρειάζεσαι ένα μικρό reset. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που το trend έχει γίνει τόσο αγαπητό. Δεν χρειάζεσαι κάτι ακριβό, ούτε πολύ χρόνο. Μερικές φορές ένα τραγούδι, ένας περίπατος ή ένα τηλεφώνημα σε έναν άνθρωπο που αγαπάς είναι αρκετά για να αλλάξουν λίγο το mood σου.

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