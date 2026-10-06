«Οι κόρες της Αρετής»: Η νύχτα που διαλύει την οικογένεια Κεχαγιά – Τι θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο

Με διπλό επεισόδιο έρχονται απόψε στις 22:00 οι «Κόρες της Αρετής» και οι εξελίξεις αναμένεται να αλλάξουν οριστικά τις ισορροπίες. Η Αρετή περνά την πόρτα της βίλας Κεχαγιά, ενώ την ίδια στιγμή η οικογένεια βρίσκεται μπροστά σε μια τραγική εξέλιξη που κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί.

Η Έφη πεθαίνει, ο Λεωνίδας καταρρέει και τα παιδιά της έρχονται αντιμέτωπα με την απώλεια της μητέρας τους. Ο Αλέξης ξεσπά και χάνει τον έλεγχο, ενώ η Ναταλία, παρά όσα έχουν προηγηθεί μεταξύ τους, αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τον θυμό της και να σταθεί δίπλα του.

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Παράλληλα, η Αρετή καλείται να πάει επίσημα στη βίλα, έχοντας έναν συγκεκριμένο στόχο: να κερδίσει τη συμπάθεια του Λεωνίδα, ώστε η Άννα να έχει την ευκαιρία να πάρει τη θέση στον διαγωνισμό για το πρόσωπο της εταιρείας καλλυντικών. Όμως μέσα στη βίλα τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Λεωνίδα ετοιμάζεται να επιστρέψει.

Επεισόδιο 3: Η Αρετή στη βίλα Κεχαγιά

Η Αρετή φτάνει στη βίλα Κεχαγιά και έρχεται αμέσως αντιμέτωπη με τη Σωτηρία, την αυστηρή οικονόμο του σπιτιού, η οποία της ξεκαθαρίζει από την πρώτη στιγμή τους όρους της. Την ίδια ώρα, η Ναταλία πηγαίνει στη σουίτα του ξενοδοχείου για να συναντήσει τον Αλέξη, όμως εκεί βρίσκεται ο αδελφός του, Κωνσταντίνος. Η συμπεριφορά του απέναντί της προκαλεί ένταση και η μεταξύ τους παρεξήγηση παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Στη βίλα, ο Αλέξης φέρνει φωτογραφίες από τα κορίτσια του διαγωνισμού και φέρνει τον πατέρα του σε δύσκολη θέση όταν αναφέρεται μπροστά στη μητέρα του στην Άννα, τη μικρή κόρη της Αρετής, αποκαλύπτοντας πως ο Λεωνίδας φαίνεται να την έχει ξεχωρίσει.

Την ίδια στιγμή, η Έφη μιλά στον Λεωνίδα για την ασθένειά της, την οποία έχουν κρατήσει κρυφή από τα παιδιά τους. Ο Ανδρέας συνεχίζει να νιώθει παραμερισμένος από τον πατέρα του, ενώ η Τζένη τον πιέζει να διεκδικήσει πιο δυναμικά τη θέση του στην οικογένεια. Η Αρετή σοκάρεται από όσα έχει αναγκαστεί να περάσει η μεγάλη της κόρη για χάρη της Άννας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο σοκ της βραδιάς περιμένει τον Λεωνίδα μέσα στη βίλα.

Επεισόδιο 4: Η Έφη πεθαίνει

Η νύχτα παίρνει τραγική τροπή, καθώς η Έφη Κεχαγιά πεθαίνει. Το ασθενοφόρο φτάνει στη βίλα και τα παιδιά ξεσπούν, ενώ ο Λεωνίδας βλέπει τη ζωή του να καταρρέει μέσα σε λίγες στιγμές. Η Αρετή γίνεται τυχαία μάρτυρας των γεγονότων και επιστρέφει στο σπίτι της σοκαρισμένη. Στη βίλα φτάνει και η αυστηρή μεγαλύτερη αδελφή του Λεωνίδα, προκειμένου να στηρίξει την οικογένεια μετά την απώλεια.

Το πένθος, όμως, σύντομα μετατρέπεται σε νέα σύγκρουση. Στην κηδεία και στη συγκέντρωση που ακολουθεί, η Φαίη και ο Αλέξης συγκρούονται με την Τζένη, θεωρώντας πως η στάση της δεν δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό στη μνήμη της μητέρας τους.

Ο Ανδρέας προσπαθεί για ακόμη μία φορά να κρατήσει τις ισορροπίες, όμως όλα ανατρέπονται όταν τα παιδιά μαθαίνουν ότι η Έφη ήταν άρρωστη εδώ και μήνες και πως ο Κωνσταντίνος ήταν ο μόνος που γνώριζε την αλήθεια. Η οικογένεια στρέφεται εναντίον του και η ένταση κορυφώνεται.

Ο Αλέξης δεν μπορεί να διαχειριστεί τον θάνατο της μητέρας του. Στο γυμναστήριο ξεσπά, πίνει και τελικά καταρρέει, με τον πόνο της απώλειας να τον κυριεύει. Η Ναταλία, που γνωρίζει και η ίδια τι σημαίνει να χάνεις έναν αγαπημένο άνθρωπο, αφήνει στην άκρη όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους και αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό του. Η στιγμή αυτή μπορεί να αλλάξει και τη δική τους σχέση, καθώς για πρώτη φορά η Ναταλία βλέπει τον Αλέξη σε μια εντελώς διαφορετική πλευρά του.

Μέσα σε όλο αυτό το χάος, η Αρετή καλείται επίσημα στη βίλα Κεχαγιά. Οι οικονομικές δυσκολίες και οι απλήρωτοι λογαριασμοί την κάνουν να βλέπει αυτή την ευκαιρία ως μια πιθανή λύση για την ίδια και τις κόρες της. Ελπίζει πως θα καταφέρει να κερδίσει τη συμπάθεια του Λεωνίδα και, μέσα από αυτή τη γνωριμία, να βοηθήσει την Άννα να κερδίσει μια θέση στον διαγωνισμό για το πρόσωπο της εταιρείας καλλυντικών. Όμως η είσοδός της στη ζωή των Κεχαγιά έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η οικογένεια περνά τη μεγαλύτερη κρίση της.

Στο τέλος της βραδιάς, ο Λεωνίδας βρίσκεται στον κήπο της βίλας απέναντι σε μια γυναίκα που είχε κρατήσει μακριά από τη ζωή του για χρόνια. Η ίδια επιστρέφει τώρα για να του πει πως η υπόσχεση που είχε δώσει να μείνει μακριά του έχει πλέον τελειώσει μαζί με τον θάνατο της Έφης. Και έτσι, τη στιγμή που η οικογένεια Κεχαγιά προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και τις νέες αποκαλύψεις, ένα πρόσωπο από το παρελθόν έρχεται να αλλάξει ξανά τα δεδομένα.

Μην χάσετε απόψε στις 22:00 το διπλό επεισόδιο των «Κορών της Αρετής» και δείτε όλες τις εξελίξεις που θα αλλάξουν τις ισορροπίες στη βίλα Κεχαγιά.

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