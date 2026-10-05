Mad Radio News 05.10.2026

«Back to Mad» με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα – 5 τραγούδια που θα έχεις στο repeat τη νέα σεζόν

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Το «MAD Drive» επιστρέφει στο Mad Radio 106,2 και εμείς φτιάχνουμε την ιδανική playlist με 5 tracks για κάθε διαδρομή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Πέτρος Τριανταφύλλου και η Κατερίνα Ψύχα επιστρέφουν στο MAD Drive στο Mad Radio 106,2.
  • Η εκπομπή συνδυάζει μουσική, χιούμορ και νέα για τη διασκέδαση των απογευμάτων.
  • Το MAD.GR προτείνει 5 τραγούδια για τη νέα σεζόν, ιδανικά για διάφορες στιγμές.
  • Τα προτεινόμενα τραγούδια είναι: "Espresso", "Houdini", "Blinding lights", "greedy", "Beautiful things".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα σεζόν του Mad έχει επιστρέψει με το δικό της glam mood και οι επιστροφές στο Mad Radio 106,2 συνεχίζονται με ακόμη περισσότερη μουσική, ενέργεια και… passion. Στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας «Back to glam – Back to Mad», ο Πέτρος Τριανταφύλλου και η Κατερίνα Ψύχα επιστρέφουν πίσω από τα μικρόφωνα του Mad, έχοντας μαζί τους το απόλυτο soundtrack για τα απογεύματά μας. Και το δικό τους motto δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από «Back to drive – Back to passion – Back to Mad».

Ραδιοφωνικός παραγωγός του Mad Radio 106,2 κάνει προβλέψεις για τα Grammy 2026 με πολύχρωμα σχέδια στο φόντο.

Ο Πέτρος και η Κατερίνα είναι ξανά το δίδυμο που αναλαμβάνει να κάνει τη διαδρομή από τη δουλειά μέχρι το σπίτι λίγο πιο διασκεδαστική, είτε βρίσκεσαι κολλημένος στην κίνηση είτε έχεις ήδη βάλει ακουστικά και κάνεις το δικό σου απογευματινό soundtrack. Το MAD Drive συνδυάζει μουσική, χιούμορ, έξυπνες πάσες, νέα από την πόλη και όσα συμβαίνουν γύρω μας, δημιουργώντας την απαραίτητη ενέργεια για το τέλος της ημέρας.

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Και επειδή κάθε επιστροφή θέλει και το δικό της soundtrack, το MAD.GR φτιάχνει τη δική του mini playlist με πέντε τραγούδια που αξίζει να μπουν από τώρα στη λίστα σου. Για το αυτοκίνητο, τα ακουστικά, το commute, το απογευματινό περπάτημα ή εκείνες τις στιγμές που απλώς χρειάζεσαι ένα τραγούδι για να αλλάξει η διάθεσή σου.

Ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106,2 κάνει προβλέψεις για τα Grammy 2026 με φόντο πολύχρωμα σχέδια.

1. Sabrina Carpenter – «Espresso»

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που φωνάζει «βάλε το δυνατά και φύγαμε», είναι το «Espresso» της Sabrina Carpenter. Ανάλαφρο, catchy και με ακριβώς τη σωστή δόση pop ενέργειας, είναι ιδανικό για την πρώτη διαδρομή μετά από μία γεμάτη μέρα.

Είναι από εκείνα τα tracks που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία: πατάς play και το mood ανεβαίνει σχεδόν αυτόματα. Ιδανικό για κίνηση στην πόλη, road trips αλλά και για το πρώτο τραγούδι μιας playlist που θέλει να ξεκινήσει δυναμικά.

2. Dua Lipa – «Houdini»

Η Dua Lipa έχει αποδείξει ότι ξέρει πολύ καλά πώς να φτιάχνει τραγούδια που λειτουργούν σαν instant mood boosters και το «Houdini» είναι ακριβώς αυτό. Με disco-pop διάθεση και ρυθμό που σε κάνει να θες να ανεβάσεις την ένταση, ταιριάζει απόλυτα σε μία απογευματινή διαδρομή.

Αν το commute σου χρειάζεται λίγη περισσότερη ενέργεια, αυτό είναι το track που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και ναι, είναι από αυτά που δύσκολα θα ακούσεις μόνο μία φορά.

3. The Weeknd – «Blinding lights»

Υπάρχουν τραγούδια που απλώς δεν παλιώνουν και το «Blinding lights» βρίσκεται ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Το synth-pop vibe του είναι ιδανικό για βραδινή οδήγηση, φώτα πόλης και εκείνη την αίσθηση ότι πρωταγωνιστείς στο δικό σου music video.

Είναι το απόλυτο track για τη στιγμή που τελειώνει η δουλειά και ξεκινά η προσωπική σου ώρα. Βάλε το δυνατά και άσε την πόλη να κάνει τα υπόλοιπα.

4. Tate McRae – «greedy»

Για λίγο περισσότερο attitude, η επιλογή είναι Tate McRae και «greedy». Το τραγούδι έχει pop hooks, δυναμικό beat και την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να γίνει ένα από τα πιο εύκολα repeat tracks της playlist σου.

Ταιριάζει τέλεια σε εκείνες τις μέρες που θέλεις απλώς να αφήσεις πίσω ό,τι έγινε στο γραφείο και να μπεις σε άλλο mood. Άλλωστε, το Back to passion θέλει και λίγη attitude.

5. Benson Boone – «Beautiful things»

Και επειδή κάθε playlist χρειάζεται και μία στιγμή που κατεβάζει λίγο τους ρυθμούς, το «Beautiful things» του Benson Boone είναι η ιδανική επιλογή. Έχει συναίσθημα, ένταση και εκείνη τη χαρακτηριστική δυναμική που σε κάνει να τραγουδάς μαζί του, ειδικά όταν είσαι μόνος στο αυτοκίνητο.

Είναι το τραγούδι που ταιριάζει περισσότερο στα ακουστικά, σε μία βραδινή διαδρομή ή σε ένα ήσυχο commute όπου θέλεις απλώς να ακούσεις μουσική και να χαλαρώσεις.

Ο Πέτρος Τριανταφύλλου και η Κατερίνα Ψύχα επιστρέφουν στο MAD Drive και κάνουν τα απογεύματα στο Mad Radio 106,2 λίγο πιο μουσικά, λίγο πιο απρόβλεπτα και σίγουρα πιο Mad. Το δίδυμο βρίσκεται καθημερινά πίσω από τα μικρόφωνα, με το πρόγραμμα να μεταδίδεται Δευτέρα έως Πέμπτη 18:00–21:00 και την Παρασκευή 18:00-20:00.

Γιατί τελικά το σωστό soundtrack μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διαδρομή. Βάλε ακουστικά, μπες στο αυτοκίνητο, πάτα play και…«Back to drive – Back to passion – Back to Mad»!

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Back to glam - Back to Mad Κατερίνα Ψύχα Πέτρος Τριανταφύλλου
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