Life 05.10.2026

Αν αγαπάς τα cozy απογεύματα, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το κέικ καρότου

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Φτιάξε εύκολο και αφράτο κέικ καρότου με κανέλα και καρύδια για ένα λαχταριστό σπιτικό γλυκό που θα αγαπήσεις
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Συνταγή για αφράτο, αρωματικό κέικ καρότου με απλή προετοιμασία.
  • Βασικά υλικά: καρότα, αυγά, αλεύρι, ζάχαρη, λάδι, κανέλα, μοσχοκάρυδο, καρύδια.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει χτύπημα αυγών-ζάχαρης, προσθήκη λαδιού, αλευριού και καρότων.
  • Σερβίρεται σκέτο, με άχνη ή κρέμα τυρί, ιδανικό για καφέ ή τσάι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα σπιτικά γλυκά που μοσχοβολούν κανέλα και θυμίζουν ζεστό φθινοπωρινό απόγευμα τότε αυτό το κέικ καρότου αξίζει μια θέση στην κουζίνα σου.

magiriki
pexels

Είναι αφράτο αρωματικό και γεμάτο γεύση ενώ η προετοιμασία του είναι αρκετά απλή ώστε να το φτιάξεις ακόμη και όταν θέλεις κάτι γλυκό χωρίς να περάσεις πολλές ώρες στην κουζίνα.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για να ετοιμάσεις το κέικ καρότου θα χρειαστείς:

  • 5-6 καρότα
  • 2 αυγά
  • μισό κιλό αλεύρι
  • 2 κούπες ζάχαρη 
  • 1 κούπα ελαιόλαδο ή ένα ελαφρύ φυτικό λάδι

Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις κανέλα και λίγο μοσχοκάρυδο ενώ τα καρύδια δίνουν υπέροχη τραγανή υφή. Αν θέλεις μπορείς να προσθέσεις και λίγες σταφίδες ή να αντικαταστήσεις τα καρύδια με φουντούκια.

Pexels
Pexels

Πώς θα το ετοιμάσεις

  1. Ξεκίνα τρίβοντας τα καρότα στον τρίφτη και άφησέ τα για λίγο στην άκρη. Σε ένα μεγάλο μπολ χτύπησε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι το μείγμα να γίνει πιο αφράτο
  2. Πρόσθεσε σταδιακά το λάδι και συνέχισε το ανακάτεμα
  3. Στη συνέχεια πρόσθεσε το αλεύρι μαζί με την κανέλα και το μοσχοκάρυδο και ανακάτεψε απαλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά
  4. Τέλος πρόσθεσε τα τριμμένα καρότα και τα χοντροκομμένα καρύδια και ανακάτεψε με μια σπάτουλα
  5. Μετέφερε το μείγμα σε καλά λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι το κέικ να φουσκώσει και να αποκτήσει όμορφο χρυσαφένιο χρώμα

Για να ελέγξεις αν έχει ψηθεί μπορείς να βυθίσεις ένα ξυλάκι στο κέντρο του. Αν βγει καθαρό τότε το κέικ σου είναι έτοιμο.

magiriki
Pinterest

Η πιο απολαυστική πινελιά

Άφησε το κέικ να κρυώσει καλά πριν το σερβίρεις. Μπορείς να το απολαύσεις σκέτο ή να το πασπαλίσεις με λίγη άχνη. Αν θέλεις ένα πιο πλούσιο αποτέλεσμα μπορείς να προσθέσεις από πάνω μια ελαφριά κρέμα με τυρί κρέμα και να ολοκληρώσεις με λίγα καρύδια.Το αποτέλεσμα είναι ένα μαλακό και αρωματικό κέικ που ταιριάζει ιδανικά με τον απογευματινό καφέ ή το τσάι σου.

Pexels
Pexels

Ένα γλυκό για κάθε στιγμή

Το κέικ καρότου είναι από εκείνες τις συνταγές που μπορείς να κρατήσεις στο σημειωματάριό σου και να επιστρέφεις σε αυτή ξανά και ξανά. Ετοίμασέ το για το πρωινό σου για ένα χαλαρό απόγευμα στο σπίτι ή όταν περιμένεις φίλους και θέλεις να τους προσφέρεις κάτι σπιτικό. Με λίγα απλά υλικά μπορείς να δημιουργήσεις ένα γλυκό γεμάτο άρωμα και γεύση που θα κάνει το σπίτι σου να μυρίσει υπέροχα.

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κέικ συνταγή
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