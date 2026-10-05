Life 05.10.2026

Pedicure season is NOT over: Αυτά είναι τα 4 πιο chic πεντικιούρ του φθινοπώρου

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Cozy vibes στα νύχια σου ορίστε μερικές ιδέες για πεντικιούρ που ταιριάζουν τέλεια με τα πουλόβερ σου από το σοκολατί μέχρι το καρό
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το πεντικιούρ είναι για όλο τον χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι.
  • Οι γήινες αποχρώσεις, όπως το σοκολατί καφέ και το χάλκινο, είναι ιδανικές για φθινόπωρο.
  • Μπορείς να δοκιμάσεις φθινοπωρινά σχέδια όπως κολοκύθες, φύλλα ή καρό.
  • Το ματ αποτέλεσμα με αφηρημένα σχέδια προσφέρει μοντέρνα και κομψή εμφάνιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ας καταρρίψουμε έναν μεγάλο μύθο: το πεντικιούρ δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, τότε που φοράς τα ανοιχτά σου σανδάλια. Η περιποίηση των άκρων σου είναι μια πράξη αυτοφροντίδας για όλο τον χρόνο και το φθινόπωρο είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, η πιο δημιουργική εποχή για να πειραματιστείς με τα νύχια σου.

Pexels
Pexels

Ήρθε η ώρα να αφήσεις για λίγο τα neon και τα φωσφορίζοντα χρώματα της παραλίας. Φτιάξε ζεστό καφέ ή μηλόμηλο, βάλε το αγαπημένο σου χουχουλιάρικο πουλόβερ και πάρε έμπνευση για το επόμενο φθινοπωρινό σου reset στο nail salon.

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Pexels
Pexels

Ζεστές, γλυκές και γήινες αποχρώσεις

Αν αγαπάς τη μίνιμαλ αισθητική και το look των «latte nails», οι γήινες αποχρώσεις είναι η απόλυτη επιλογή σου για φέτος. Μπορείς να δοκιμάσεις έναν διακριτικό συνδυασμό με πλούσιο σοκολατί καφέ στο μεγάλο δάχτυλο και ένα λαμπερό χάλκινο (bronze) glitter στα υπόλοιπα νύχια. Αν θέλεις κάτι πιο φωτεινό, το απαλό κρεμ λευκό ταιριάζει μοναδικά με το κεραμιδί (terracotta), ειδικά αν προσθέσεις μερικές αφηρημένες γραμμές με χοντρό glitter. Για εσένα που λατρεύεις το ματ αποτέλεσμα, μια βαθιά ταμπά βάση με σχέδια από μαύρα, αφηρημένα κλαδιά θα δώσει στα πόδια σου μια απίστευτα μοντέρνα και κομψή εμφάνιση.

Pexels
Pexels

Η μαγεία του φθινοπώρου στα νύχια σου

Γιατί να μην αποτυπώσεις τη ζεστασιά της εποχής πάνω στα νύχια σου με μερικά διακριτικά φθινοπωρινά σχέδια; Αν είσαι λάτρης του Halloween και της κολοκύθας, μπορείς να ζητήσεις μια κρεμ βάση στο μεγάλο δάχτυλο και πορτοκαλί στα υπόλοιπα, σχεδιάζοντας μια μικροσκοπική κολοκύθα με καφέ και πράσινες πινελιές στην άκρη. Μια άλλη υπέροχη ιδέα είναι τα φθινοπωρινά φύλλα σε αποχρώσεις του πορτοκαλί, του μοβ και του μουσταρδί, ζωγραφισμένα πάνω σε μια βάση στο χρώμα του καπουτσίνο. Αν πάλι αγαπάς τα φθινοπωρινά υφάσματα, το κλασικό καρό (tartan) με γκρι-καφέ βάση και λεπτές γραμμές σε λευκό, μαύρο και κόκκινο του κρασιού θα κάνει το πεντικιούρ σου να δείχνει τόσο ζεστό όσο το αγαπημένο σου κασμιρένιο κασκόλ.

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