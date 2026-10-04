Διακόσμηση 04.10.2026

Δώσε νέα ζωή στα παλιά σου κάδρα με 6 έξυπνους DIY τρόπους

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Από πολυτελείς δίσκους και custom καθρέφτες μέχρι έξυπνες λύσεις οργάνωσης, αυτά είναι τα πιο έξυπνα DIY projects για τις κορνίζες σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Μετατρέψτε παλιά κάδρα σε λειτουργικά διακοσμητικά αντικείμενα για το σπίτι.
  • Δημιουργήστε δίσκους σερβιρίσματος, πίνακες ανακοινώσεων ή βάσεις οργάνωσης κοσμημάτων.
  • Χρησιμοποιήστε άδεια κάδρα για να δώσετε ανάγλυφο και χαρακτήρα στους τοίχους.
  • Μετατρέψτε κάδρα σε καθρέφτες ή επιτραπέζια παιχνίδια για πρωτότυπες λύσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις στην άκρη κάποιες παλιές, ξεχασμένες κορνίζες που δεν χωράνε πια στους τοίχους σου, αλλά δεν θέλεις με τίποτα να αποχωριστείς; Ακόμα κι αν δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που τύπωσες μια φωτογραφία, η τύχη είναι με το μέρος σου, καθώς υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι να δώσεις νέα πνοή σε αυτά τα αντικείμενα. Η επαναχρησιμοποίηση παλιών κάδρων αποτελεί ένα από εκείνα τα έξυπνα interior design tricks που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα με την υψηλή αισθητική, μετατρέποντας κάτι παλιό σε μια πρωτότυπη προσθήκη για κάθε δωμάτιο του σπιτιού σου.

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Pexels

Αντί να αφήσεις τις κορνίζες σου να πιάσουν σκόνη σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο, μπορείς να τις μεταμορφώσεις εύκολα σε λειτουργικά διακοσμητικά αντικείμενα. Από κομψούς δίσκους σερβιρίσματος και πρωτότυπους πίνακες οργάνωσης μέχρι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες στους τοίχους, οι επιλογές είναι αμέτρητες και ταιριάζουν σε κάθε γωνιά του χώρου σου, ανανεώνοντας τη διακόσμηση χωρίς επιπλέον έξοδα.

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1. Μετατροπή σε πολυτελή δίσκο σερβιρίσματος

Μπορείς να πάρεις μια περίτεχνη, παλιά κορνίζα και να την κάνεις να μοιάζει ολοκαίνουργια προσθέτοντας μια σταθερή βάση από μάρμαρο, καθρέφτη ή ψάθα στο εσωτερικό της. Τοποθετώντας κομψές λαβές στα πλάγια, δημιουργείς αμέσως ένα μοναδικό και λειτουργικό αντικείμενο που δίνει χαρακτήρα στο τραπεζάκι του σαλονιού σου ή στο bar cart, ενώ παράλληλα χρησιμεύει για την οργάνωση των αρωμάτων ή των αξεσουάρ σου.

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Pexels

2. Δημιουργία διακοσμητικών στον τοίχο

Αν θέλεις να δώσεις βάθος και χαρακτήρα σε έναν άδειο τοίχο χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία σε ειδικές κατασκευές, χρησιμοποίησε μια σειρά από άδεια κάδρα σε διάφορα μεγέθη. Τοποθετώντας τα με γεωμετρική αρμονία και βάφοντάς τα ακριβώς στην ίδια μονόχρωμη απόχρωση με τον τοίχο, πετυχαίνεις ένα εντυπωσιακό, ευρωπαϊκού ύψους ανάγλυφο αποτέλεσμα που θυμίζει πολυτελές wainscoting.

3. Πίνακας ανακοινώσεων

Η οργάνωση της καθημερινότητάς σου γίνεται πιο αισθητική όταν χρησιμοποιείς τα παλιά σου κάδρα. Τοποθετώντας λινό ύφασμα ή φελλό στο εσωτερικό μιας κορνίζας και συνδυάζοντάς το με διακριτικές πινέζες, φτιάχνεις έναν πανέμορφο πίνακα ανακοινώσεων που δείχνει εξαιρετικά κομψός, είτε τον κρεμάσεις στην είσοδο του σπιτιού σου είτε στο γραφείο σου.

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Pexels

4. Βάση οργάνωσης κοσμημάτων

Τα αγαπημένα σου κοσμήματα μπορούν πλέον να λειτουργήσουν και ως διακοσμητικά στοιχεία στο δωμάτιό σου. Εφαρμόζοντας μεταλλικό πλέγμα στο εσωτερικό μιας κορνίζας, δημιουργείς την τέλεια κρεμάστρα για τα κολιέ σου ώστε να μη μπερδεύονται ποτέ, ενώ εναλλακτικά μπορείς να γεμίσεις το κάδρο με επενδυμένο αφρό για να δημιουργήσεις επίπεδους δίσκους αποθήκευσης στα συρτάρια σου.

5. Custom επιτραπέζιο παιχνίδι

Αν διαθέτεις μεγαλύτερα κάδρα που δεν ξέρεις πώς να αξιοποιήσεις, μπορείς να τα μετατρέψεις σε πρωτότυπα παιχνίδια για το σαλόνι σου. Ζωγραφίζοντας μια σκακιέρα ή ένα ταμπλό για ντάμα σε ένα κομμάτι χαρτόνι, το γλιστράς μέσα στην κορνίζα κάτω από το τζάμι και τοποθετείς τα πιόνια σου επάνω, συνδυάζοντας το παιχνίδι με το design.

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Pexels

6. Δημιουργία καθρέφτη κατά παραγγελία

Αν έχεις γεμίσει τους τοίχους σου με κάδρα και φωτογραφίες αλλά χρειάζεσαι οπωσδήποτε έναν καθρέφτη, μπορείς να αξιοποιήσεις μια υπάρχουσα κορνίζα. Αρκεί να απευθυνθείς σε ένα τοπικό μαγαζί με τζάμια για να κόψεις έναν καθρέφτη ακριβώς στα μέτρα του κάδρου σου, χαρίζοντας άμεσα φως, βάθος και μια vintage πινελιά στον χώρο σου.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

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διακόσμηση Κορνίζες σπίτι
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