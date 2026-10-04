Life 04.10.2026

Julia Roberts: Το στιλ των ’90s που την έκανε fashion icon χωρίς να το προσπαθήσει

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Από τα oversized κοστούμια και τα jeans μέχρι το ανδρικό tailoring, η Julia Roberts δημιούργησε στα ’90s μια ανεπιτήδευτη αισθητική
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το στιλ της Julia Roberts στα '90s χαρακτηριζόταν από ανεπιτήδευτη κομψότητα, χωρίς προσπάθεια να ακολουθήσει τάσεις.
  • Επέλεγε oversized κοστούμια, ανδρικό tailoring, jeans και απλά πουκάμισα, που έμοιαζαν φυσική προέκταση της προσωπικότητάς της.
  • Η εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες του 1990 με ανδρικό κοστούμι Giorgio Armani είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του στιλ της.
  • Η αυθεντικότητα και η χαλαρότητα των εμφανίσεών της την καθιστούν διαχρονική πηγή έμπνευσης στη μόδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Julia Roberts δεν χρειάστηκε ποτέ να κυνηγήσει τον τίτλο του fashion icon και ίσως ακριβώς αυτή η αδιαφορία της για τις τάσεις να είναι ο λόγος που κατάφερε τελικά να γίνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της μόδας των ’90s. Σε μια εποχή που οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί άρχισαν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, η ίδια ξεχώριζε χωρίς να μοιάζει ότι προσπαθεί υπερβολικά. Αν κοιτάξεις σήμερα τις εμφανίσεις της εκείνης της περιόδου, θα δεις oversized κοστούμια, ανδρικό tailoring, jeans, απλά πουκάμισα και διακριτικά φορέματα που μοιάζουν σχεδόν ανεπιτήδευτα, αλλά έχουν εκείνη τη διαχρονική κομψότητα που δύσκολα αντιγράφεται.

Η Julia Roberts με μάσκα ομορφιάς προετοιμάζεται για την τελετή των Χρυσών Σφαιρών.
www.instagram.com/juliaroberts

Το στιλ της Julia Roberts δεν βασιζόταν στην υπερβολή ούτε στην ανάγκη να εντυπωσιάσει με κάθε εμφάνιση. Αντίθετα, έμοιαζε περισσότερο με φυσική προέκταση της προσωπικότητάς της και ακριβώς αυτή η αυθεντικότητα είναι που εξακολουθεί να κάνει τις εμφανίσεις της αναφορά για τη μόδα μέχρι σήμερα.

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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του στιλ της Julia Roberts στα ’90s ήταν η εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες του 1990. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα oversized γκρι κοστούμι Giorgio Armani, το οποίο συνδύασε με πουκάμισο και γραβάτα. Και εδώ βρίσκεται η λεπτομέρεια που κάνει την εμφάνιση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το κοστούμι δεν ήταν μια τυπική επιλογή που απλώς προτάθηκε στη σταρ για το red carpet. Η ίδια το είχε εντοπίσει στο ανδρικό τμήμα του οίκου Giorgio Armani στο Beverly Hills και αποφάσισε να το προσαρμόσει στα μέτρα της.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα look που σήμερα μοιάζει απόλυτα σύγχρονο, παρότι έχουν περάσει δεκαετίες. Το φαρδύ σακάκι, το παντελόνι, το πουκάμισο και η γραβάτα δημιούργησαν μια εμφάνιση που συνδύαζε την ανδρόγυνη αισθητική με τη χαρακτηριστική ανεπιτήδευτη γοητεία της Julia Roberts. Μάλιστα, το συγκεκριμένο outfit παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα αγαπημένα της. Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στο στιλ της Julia Roberts εκείνη την εποχή, αυτό είναι η σχέση της με το ανδρικό tailoring. Ενώ σήμερα το oversized κοστούμι και το menswear-inspired ντύσιμο θεωρούνται βασικά κομμάτια της γυναικείας μόδας, η ηθοποιός τα είχε ήδη εντάξει στις εμφανίσεις της με τρόπο που έμοιαζε απολύτως φυσικός. Δεν έδειχνε σαν να ακολουθεί μια συγκεκριμένη τάση. Αντίθετα, έδινε την εντύπωση ότι απλώς φορούσε αυτό που της άρεσε και αισθανόταν άνετα μέσα σε αυτό.

Και αυτή ακριβώς η προσέγγιση είναι που κάνει το στιλ της τόσο επίκαιρο ακόμη και σήμερα. Το oversized κοστούμι, το λευκό ή απλό πουκάμισο, το denim και τα minimal φορέματα μπορούν να επιστρέφουν ξανά και ξανά στη μόδα, όμως η εικόνα της Julia Roberts στα ’90s παραμένει αυθεντική. Το ενδιαφέρον με τις εμφανίσεις της δεν βρίσκεται μόνο στα ρούχα που επέλεγε, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο τα φορούσε. Δεν υπήρχε η αίσθηση ότι κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για να φωτογραφηθεί.

Τα outfits της είχαν μια χαλαρότητα που τους επέτρεπε να δείχνουν πραγματικά. Το ίδιο ισχύει και για τις πιο casual εμφανίσεις της, με jeans, απλά πουκάμισα και κομμάτια που δεν χρειάζονταν ιδιαίτερη προσπάθεια για να λειτουργήσουν. Αν δεις σήμερα τις φωτογραφίες της από εκείνη την περίοδο, είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί το στιλ της έχει επιστρέψει τόσο δυναμικά στη συζήτηση γύρω από τη μόδα. Η αισθητική των ’90s βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, όμως η Julia Roberts δεν χρειάζεται να αναζητήσει έμπνευση από τη συγκεκριμένη δεκαετία. Ήταν ήδη εκεί.

Η ηθοποιός Julia Roberts στην ταινία After the Hunt του Luca Guadagnino.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν θέλεις να καταλάβεις γιατί ένα outfit μπορεί να παραμένει ενδιαφέρον μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η απάντηση βρίσκεται ίσως στο γεγονός ότι δεν προσπάθησε ποτέ να είναι υπερβολικά «της εποχής». Τα ρούχα της είχαν προσωπικότητα, αλλά δεν επισκίαζαν την ίδια. Και αυτό είναι ίσως το πραγματικό νόημα ενός fashion icon. Δεν είναι απαραίτητα εκείνος που φορά πάντα το πιο εντυπωσιακό κομμάτι, αλλά εκείνος που καταφέρνει να κάνει ένα look να μοιάζει δικό του.

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Fashion Julia Roberts
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