Food 04.10.2026

Cinnamon roll pancakes: Η συνταγή που θα σε βάλει σε φθινόπωρο mood

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Αφράτα pancakes με λαχταριστή γέμιση κανέλας και frosting βανίλιας για το πιο γλυκό φθινοπωρινό πρωινό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Συνταγή για cinnamon roll pancakes που συνδυάζει αφράτη υφή με γέμιση κανέλας.
  • Η συνταγή είναι εύκολη, με απλά υλικά και γρήγορο ψήσιμο.
  • Χρησιμοποιείται ειδικό "steam" κόλπο με καπάκι για το ψήσιμο.
  • Σερβίρονται ζεστά με frosting από κρέμα γάλακτος, άχνη και βανίλια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις τον απόλυτο συνδυασμό για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με τη πιο γλυκιά και cozy διάθεση, μόλις βρήκες τη συνταγή που θα σου κλέψει την καρδιά. Το φθινόπωρο επιβάλλει ζεστές γεύσεις, αρώματα κανέλας και comfort επιλογές που μετατρέπουν την κουζίνα μας σε προσωπικό ζαχαροπλαστείο. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη μας συνήθεια του πρωινού καφέ αποκτά εντελώς άλλο νόημα, καθώς τα κλασικά pancakes συναντούν την ακαταμάχητη μαγεία ενός αφράτου cinnamon roll. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό αριστούργημα που συνδυάζει την αφράτη υφή της ζύμης με μια πλούσια, μελωμένη γέμιση κανέλας.

Αφράτα υγιεινά pancakes χωρίς ζάχαρη σερβιρισμένα σε πιάτο για ένα θρεπτικό πρωινό.
Πηγή: Unsplash

Το καλύτερο κομμάτι αυτής της συνταγής δεν είναι άλλο από την ευκολία της, αλλά και το έξυπνο «μυστικό» στο ψήσιμο. Χωρίς περιττές δυσκολίες και με απλά υλικά που ήδη έχεις στο ντουλάπι σου, μπορείς να δημιουργήσεις ένα γλυκό πιάτο επιπέδου καφετέριας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Είτε θέλεις να εντυπωσιάσεις τους αγαπημένους σου το Σαββατοκύριακο είτε απλώς να καλομάθεις τον εαυτό σου ένα πρωινό, αυτά τα pancakes είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πάρε βαθιά ανάσα, ετοίμασε τα υλικά σου και ετοιμάσου να απογειώσεις τις γευστικές σου αισθήσεις!

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Υλικά για τη συνταγή (5 μερίδες)

Για τη ζύμη των pancakes:

  • 1 φλιτζάνι άπαχο γάλα (skim milk)
  • 1/3 + 1/4 φλιτζανιού νερό
  • 1 αυγό
  • 2 κουταλιές της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη
  • 1/4 φλιτζανιού φυτικό λάδι (vegetable oil)
  • 1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια
  • 1 1/2 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 κουταλιά της σούπας μπέικιν πάουντερ
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
pancakes
unsplash

Για τη γέμιση κανέλας:

  • 1/4 φλιτζανιού ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη
  • 2 κουταλιές της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη
  • 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα
  • 1 κουταλιά της σούπας από τη ζύμη των pancakes

Για το frosting:

  • Κρέμα γάλακτος
  • Άχνη ζάχαρη
  • Βανίλια
Αφράτα υγιεινά pancakes χωρίς ζάχαρη σερβιρισμένα σε πιάτο για ένα θρεπτικό πρωινό.
Πηγή: Unsplash

Eκτέλεση

  • Ετοιμάζουμε τη ζύμη: Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε με το σύρμα το γάλα, το νερό, το αυγό, το λάδι, τη βανίλια και τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σε ξεχωριστό μπολ, ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά (αλεύρι, μπέικιν πάουντερ, αλάτι). Ρίχνουμε τα υγρά υλικά στα στερεά και ανακατεύουμε καλά μέχρι να μην έχουν σβολάκια. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου 10 λεπτά.
  • Φτιάχνουμε το swirl κανέλας: Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύουμε το μαλακό βούτυρο, τα δύο είδη ζάχαρης, την κανέλα και τη 1 κουταλιά από τη ζύμη των pancakes μέχρι να γίνουν μια απαλή κρέμα. Μεταφέρουμε το μείγμα σε κορνέ ζαχαροπλαστικής και κόβουμε την άκρη.
  • Ψήνουμε με το μοναδικό «steam» κόλπο: Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και προσθέτουμε ελάχιστο βούτυρο. Ρίχνουμε 1/3 φλιτζανιού από τη ζύμη στο τηγάνι.
  • Δημιουργούμε το σχέδιο: Αμέσως, σχηματίζουμε με το κορνέ μια σπείρα (swirl) από το μείγμα κανέλας πάνω στο pancake.
  • Το μυστικό της επιτυχίας: Σκεπάζουμε το τηγάνι με καπάκι και ψήνουμε για 5-6 λεπτά. Προσοχή: Δεν γυρίζουμε το pancake από την άλλη πλευρά! Σκοπός είναι να ψηθεί και να «ατμιστεί» κάτω από το καπάκι.
  • Το τελειωτικό άγγιγμα: Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για τα υπόλοιπα pancakes και σερβίρουμε ζεστά, περιχύνοντας με το frosting από κρέμα γάλακτος, άχνη και βανίλια.

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