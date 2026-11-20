Με μια ματιά Συνταγή για κέικ με γεύση μελομακάρονο, χωρίς ζάχαρη και αυγά.

Περιέχει αλεύρι ολικής, μέλι, καρύδια, ελαιόλαδο, κανέλα, γαρίφαλο.

Προσφέρει φυτικές ίνες, βιταμίνες, ω-3 λιπαρά και αντιοξειδωτικά.

Έχει αφράτη υφή, τραγανή κρούστα και πλούσιο άρωμα εορτών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχει ήδη μυρίσει Χριστούγεννα γύρω σου και ψάχνεις ένα γλυκό που να σου χαρίζει όλη τη θαλπωρή των γιορτών χωρίς να σε βαραίνει με περιττή ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά, τότε αυτή η συνταγή είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόσουν. Η διαιτολόγος-διατροφολόγος Ελένη Μπουζούκη μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της, (@bouzouki_eleni_dietitian), μια ευφάνταστη πρόταση για κέικ με γεύση μελομακάρονο χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας.

Πέρα από την ακαταμάχητη μυρωδιά του πορτοκαλιού, της κανέλας και του γαρίφαλου, αυτό το γλυκό ξεχωρίζει γιατί είναι εξαιρετικά θρεπτικό και ισορροπημένο. Συνδυάζει φυτικές ίνες από το αλεύρι ολικής άλεσης, βιταμίνες από το μέλι, πολύτιμα ω-3 λιπαρά οξέα από τα καρύδια και αντιοξειδωτικά από το ελαιόλαδο, ενώ δεν περιέχει καθόλου ζάχαρη και αυγά, παραμένοντας χαμηλό σε θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά.

Διάβασε επίσης: Team κουραμπιές ή Team μελομακάρονο; Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη μάχη μόλις ξεκίνησε!

Όπως επισημαίνει η ίδια, το αποτέλεσμα είναι κάτι υπέροχο ανάμεσα σε κέικ και μελομακάρονο, με ελαφρώς τραγανή υφή και πλούσιο άρωμα που κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε αναλυτικά τα υλικά και τα βήματα για να το ετοιμάσεις στην κουζίνα σου.

;cnvx=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Υλικά για το μείγμα (σε μικρό φορμάκι 23 εκ. x 10 εκ.)

170 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

30 γρ. ψιλό σιμιγδάλι

1 κουταλιά της σούπας baking

70 γρ. μέλι

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

από 2 150 ml χυμό πορτοκάλι

60 γρ. ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1/2 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο

Υλικά για το πασπάλισμα

30 γρ. μέλι

30-40 γρ. καρύδια τριμμένα

Εκτέλεση

Ρίχνεις πρώτα το baking μέσα στον χυμό πορτοκαλιού και στη συνέχεια προσθέτεις το ελαιόλαδο, το μέλι, το ξύσμα πορτοκαλιού, την κανέλα και το γαρίφαλο, ανακατεύοντας πολύ καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Προσθέτεις τα στερεά υλικά στο μείγμα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Μεταφέρεις το μείγμα σε ένα μικρό φορμάκι διαστάσεων 23 εκ. x 10 εκ. και ψήνεις στους 180 βαθμούς για περίπου 45-50 λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο σου, μέχρι να πάρει ένα ελαφρώς σκούρο, χρυσαφένιο χρώμα – χωρίς να περιμένεις να φουσκώσει υπερβολικά, καθώς αυτό του χαρίζει τη χαρακτηριστική τραγανή υφή του. Μόλις βγάλεις το κέικ από τον φούρνο και όσο είναι ακόμα ζεστό, ρίχνεις αμέσως από πάνω τα 30 γρ. μέλι και αλείφεις προσεκτικά όλη την επιφάνειά του. Πασπαλίζεις γενναιόδωρα με τα τριμμένα καρύδια και το γλυκό σου είναι έτοιμο για σερβίρισμα.

Διάβασε επίσης: