Ο Biased Beast μιλά για το τραγούδι του για την Eurovision, τις στιλιστικές του επιρροές και την πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk 2026

Με μια ματιά Ο Biased Beast μίλησε στο MadWalk 2026 Vidcast για τη μόδα ως έκφραση και μεταμόρφωση.

Έχει καταθέσει τραγούδι για τον ελληνικό εθνικό τελικό της Eurovision και είναι αισιόδοξος.

Η μητέρα του, σχεδιάστρια Stalo Elia, υπήρξε σημαντική επιρροή, αν και διαφωνούν συχνά.

Στο MadWalk 2026 θα εμφανιστεί για πρώτη φορά, υποσχόμενος εμφάνιση με rockstar αισθητική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με έντονη σκηνική παρουσία, πειραματική αισθητική και διάθεση να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, ο Biased Beast έχει δημιουργήσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Για εκείνον, η μόδα δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της εικόνας του, αλλά ένας ακόμη τρόπος έκφρασης, μέσα από τον οποίο μπορεί να μεταμορφώνεται, να αφηγείται ιστορίες και να επικοινωνεί διαφορετικές πλευρές του εαυτού του.

Λίγο πριν από την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο νέο επεισόδιο των MadWalk 2026 Vidcasts by Three Cents, όπου συνομίλησε με τον Dr. Chris για τη σχέση του με το στιλ, τις μεταμορφώσεις του στο «Your Face Sounds Familiar» και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει η Eurovision, καθώς ο ίδιος έχει καταθέσει τραγούδι για τον ελληνικό εθνικό τελικό και δηλώνει ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη συμμετοχή του.

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Όπως εξήγησε, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του αποτελούν έναν συνδυασμό προσωπικής έκφρασης και καλλιτεχνικής μεταμόρφωσης. Ενώ στην καθημερινότητά του προτιμά ένα πιο απλό και χαμηλών τόνων στιλ, πάνω στη σκηνή απολαμβάνει να μπαίνει σε διαφορετικούς ρόλους. Άλλωστε, όπως παραδέχτηκε, η διάθεσή του καθορίζει συχνά και το ντύσιμό του: κάποιες ημέρες θέλει να ξεχωρίζει και άλλες να περνά απαρατήρητος.

Η σχέση του με τη μόδα ξεκίνησε από πολύ νωρίς, καθώς μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο ρούχα, υφάσματα και μοδίστρες, με τη μητέρα του, τη σχεδιάστρια Stalo Elia, να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιρροές του. Οι δυο τους έχουν κατά καιρούς διαφορετικές απόψεις για τις στιλιστικές επιλογές του, ωστόσο ο Biased Beast παραδέχεται με χιούμορ πως τις περισσότερες φορές εκείνη έχει δίκιο. Μάλιστα, αποκάλυψε πως μία από τις συχνότερες αφορμές για διαφωνία τους είναι ότι η μητέρα του θέλει να παίρνει τα ρούχα του για να τα φοράει η ίδια.

Ο καλλιτέχνης στάθηκε επίσης στα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από το ανδρικό ντύσιμο στην Ελλάδα. Όπως είπε, αυτό που θα ήθελε να αλλάξει δεν είναι απαραίτητα οι επιλογές των ανδρών, αλλά η έλλειψη προσπάθειας στην καθημερινή τους εμφάνιση. Για τον ίδιο, το να ντύνεσαι όμορφα δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μια ιδιαίτερη περίσταση, αφού ακόμη και μια έξοδος για σινεμά μπορεί να γίνει αφορμή για ένα ξεχωριστό outfit.

Από το «Your Face Sounds Familiar» μέχρι τη Eurovision

Μιλώντας για την εμπειρία του στο «Your Face Sounds Familiar», ο Biased Beast χαρακτήρισε ολόκληρη τη διαδρομή απαιτητική, με τη μεταμόρφωση σε Ελένη Βιτάλη να τον δυσκολεύει περισσότερο. Όπως εξήγησε, το καλλιτεχνικό μεγαλείο της τραγουδίστριας ήταν σχεδόν απλησίαστο, με αποτέλεσμα να αφιερώσει μία ολόκληρη εβδομάδα ακούγοντας αμανέδες για να προετοιμαστεί. Αντίθετα, ιδιαίτερα απολαυστική ήταν η πρώτη του μεταμφίεση σε Benson Boone, με την οποία μάλιστα κέρδισε την πρώτη του εμφάνιση στο show. Αποκάλυψε ακόμη πως θα ήθελε πολύ να υποδυθεί τον Ozzy Osbourne, κάτι που τελικά δεν κατάφερε.

Στη συνέχεια, η κουβέντα πέρασε στη Eurovision, με τον καλλιτέχνη να επιβεβαιώνει πως έχει υποβάλει τραγούδι για τον ελληνικό εθνικό τελικό. Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, χαρακτηρίζοντάς το «τραγουδάρα» και τονίζοντας πως πιστεύει πολύ σε αυτό. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί πως πρόκειται για μια πρόταση με αρκετό θάρρος, η οποία θα μπορούσε να «ταράξει λίγο τα νερά», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερα για τη γλώσσα, το ύφος ή την αισθητική της σκηνικής παρουσίασης.

Ο Biased Beast αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το όνομά του είχε ακουστεί για την εκπροσώπηση της Κύπρου, εξηγώντας πως τον είχε στενοχωρήσει η απουσία του ενδιαφέροντος που περίμενε από την πλευρά της. Όπως αποκάλυψε, είχε προσπαθήσει αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια να διεκδικήσει αυτή την ευκαιρία, χωρίς όμως να προχωρήσει κάτι. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει περήφανος για την ελληνική υποψηφιότητά του, καθώς αισθάνεται και την Ελλάδα χώρα του.

Η Lady Gaga, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk

Ανάμεσα στις καλλιτεχνικές επιρροές που διαμόρφωσαν την αισθητική του, ξεχωρίζει το στιλιστικό θάρρος της Lady Gaga, αλλά και οι εμβληματικές εμφανίσεις των Prince και Michael Jackson. Ιδιαίτερη θέση έχουν επίσης οι γυναικείες φιγούρες των δεκαετιών του ’60, του ’70 και του ’80, από τις οποίες αντλεί ιδέες για τα δικά του outfits. Σε ελληνικό επίπεδο, ένας καλλιτέχνης που θαυμάζει ιδιαίτερα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, τον οποίο θεωρεί πρωτοπόρο για τον τρόπο με τον οποίο έφερε τη μόδα στο ανδρικό ντύσιμο και στη νυχτερινή διασκέδαση.

Η μόδα, άλλωστε, αποτελεί περίπου το 50% της καλλιτεχνικής του ταυτότητας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αυτό φάνηκε και στη δημιουργία του πρόσφατου single του «Madman», καθώς η εικόνα μιας σκοτεινής φιγούρας που αντιπροσωπεύει την εσωτερική φωνή της αυτοϋπονόμευσης αποτέλεσε βασικό στοιχείο της οπτικής του προσέγγισης.

Όσο για το MadWalk 2026 by Three Cents, ο Biased Beast ετοιμάζεται να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του θεσμού, έχοντας στο πλευρό του τη σχεδιάστρια Georgia de Grecia. Χωρίς να αποκαλύπτει πολλά για το act, υποσχέθηκε μια εμφάνιση με rockstar αισθητική και εντυπωσιακά ρούχα. Αν, μάλιστα, είχε απεριόριστο budget, θα ήθελε να πλαισιώνεται από 50 χορευτές, πολλούς μουσικούς και μια ολόκληρη ορχήστρα, ανεβάζοντας τον πήχη της παραγωγής όσο πιο ψηλά γίνεται.

Για τον ίδιο, κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή νιώθει πως λάμπει, ενώ θυμήθηκε και τις πρόσφατες εμφανίσεις του στη Φλόριντα, όπου τραγουδούσε καθημερινά μπροστά σε περίπου 3.000 θεατές σε κρουαζιερόπλοια. Μια εμπειρία που θα ήθελε να ξαναζήσει, όπως και την ευκαιρία να βρεθεί ξανά μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο κοινό.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ένα απολαυστικό παιχνίδι «This or That» και μικρές προσωπικές αποκαλύψεις. Ανάμεσα σε άλλα, ο Biased Beast επέλεξε τον Michael Jackson αντί της Lady Gaga για μία εβδομάδα στιλιστικής μεταμόρφωσης, παραδέχτηκε πως προτιμά να τον φλερτάρουν παρά να σχολιάζουν το outfit του και αποκάλυψε πως το μεγαλύτερο red flag σε έναν άνθρωπο είναι η αγένεια. Και αν υπάρχει κάτι που θα ήθελε πολύ να δοκιμάσει στο μέλλον, αυτό είναι το bungee jumping.

Το νέο επεισόδιο των MadWalk 2026 Vidcasts by Three Cents δίνει μια πιο προσωπική ματιά στον καλλιτέχνη πίσω από τις τολμηρές εμφανίσεις, λίγο πριν τον δούμε στη σκηνή του MadWalk, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

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