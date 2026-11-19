Με μια ματιά Η Evangelia ισορροπεί ανάμεσα στην αμερικανική και την ελληνική της ταυτότητα, επηρεασμένη από την Κρήτη.

Προτιμά την απλότητα στην καθημερινότητα, αλλά δίνει τα πάντα σε ξεχωριστές στιγμές και εμφανίσεις.

Λατρεύει το vintage shopping και αναζητά "θησαυρούς" σε secondhand καταστήματα.

Η γιαγιά της, Ευαγγελία, αποτελεί πρότυπο δύναμης και ανεξαρτησίας στη ζωή και τη δουλειά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Evangelia βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές και γεμάτες ενέργεια περιόδους της πορείας της, σε μια συζήτηση όπου η μουσική, οι ρίζες και το στιλ μπλέκονται με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Με αφορμή τη συμμετοχή της στο MadWalk 2026 by Three Cents στο πλευρό του Kidd για την BSB, αλλά και το grand finale του «Παρέα Tour» στις 27 Νοεμβρίου, η ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα μίλησε στην Άρια Κόκκος για όσα την καθορίζουν σήμερα.

Ανάμεσα σε κυκλοφορίες όπως το κομμάτι «Boys These Days» με τη Mission Miller, νέα τραγούδια που γράφτηκαν μέσα στο καλοκαίρι και εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη σκηνική τόλμη και την καθημερινή απλότητα, η Evangelia στέκεται στην ταυτότητά της ανάμεσα στην Αμερική και την Κρήτη. Όπως εξηγεί, μόλις 30 ημέρες μετά τη γέννησή της ταξίδεψε με αεροπλάνο στην Κρήτη για να γνωρίσει τη γιαγιά της, την Ευαγγελία, και κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα διαμόρφωσε τόσο τον ήχο της όσο και τον τρόπο που κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους.

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Στη συζήτηση με την Aria Skokos, η Evangelia μιλά ακόμη για την απλότητα της καθημερινότητάς της, τη σχέση της με τη μόδα και το ψάξιμο σε vintage και secondhand μαγαζιά, αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα. Φυσικά, δεν λείπουν τα γρήγορα fashion παιχνίδια, οι αυθόρμητες απαντήσεις και οι προσωπικές εξομολογήσεις για το κοινό, τη Eurovision και τον γάμο της.

H Κρήτη, η Αμερική και το «πάντρεμα» των ήχων

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Evangelia είναι η διαρκής ισορροπία ανάμεσα στην αμερικανική της καθημερινότητα και την ελληνική κληρονομιά της. Η ίδια εξηγεί πως η ζωή της υπήρξε πάντα μοιρασμένη, καθώς από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής της γνώρισε την Κρήτη και έζησε κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, κάτι που αποτυπώνεται σε κάθε πτυχή της καλλιτεχνικής της πορείας.

«Γεννήθηκα στην Αμερική, μετά από 30 ημέρες με βάλανε σε αεροπλάνο και κατέβηκα Κρήτη και γνώρισα τη γιαγιά μου, την Ευαγγελία. Κάθε καλοκαίρι από τότε το έζησα στην Ελλάδα και στην Κρήτη και έχει επηρεάσει όλο αυτό και τη μουσική μου και την προσωπικότητά μου», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως προσθέτει, στην Ελλάδα όλοι ξέρουν ότι είναι Ελληνοαμερικανίδα, ενώ στην Αμερική την αναγνωρίζουν ως την Ελληνίδα που μιλάει συνέχεια ελληνικά, χορεύει και φροντίζει τους γύρω της.

Παράλληλα, επισημαίνει πως οι δύο αγορές ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο σε αυτό το μείγμα. «Νιώθω ότι το κοινό μου εδώ εκτιμάει πολύ ότι μπορώ να τραγουδάω και στα αγγλικά και γίνεται αυτό το mix, αλλά το κοινό μου στο εξωτερικό εκτιμάει πάρα πολύ τα ελληνικά, ακόμα κι αν δεν μιλάνε ελληνικά», τονίζει, εξηγώντας πως οι ξένοι ακροατές ενθουσιάζονται με τη διαφορετική γλώσσα, τους παραδοσιακούς χορούς και τις παραδοσιακές φορεσιές.

Η απλότητα της καθημερινότητας, η σκηνική τόλμη και οι «θησαυροί» του vintage

Η Evangelia δεν κρύβει πως στην καθημερινότητά της προτιμά να κινείται χαλαρά και χωρίς υπερβολές, ακόμη κι όταν βγαίνει έξω για τις δουλειές της. «Μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι απλή. Μέχρι και χθες που περπάτησα όλη την Ερμού είχα κάποιες δουλειές να κάνω, φορούσα ένα track suit, δεν ήμουνα βαμμένη, είχα πάνω τα μαλλιά», λέει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως όταν έρχεται η ώρα για κάτι ξεχωριστό, θέλει να το ζει στο έπακρο: «Ή θα τα δώσω όλα ή δεν θα δώσω τίποτα».

Αναγνωρίζει πως υπάρχει μια δημιουργική πίεση γύρω από την εικόνα ενός καλλιτέχνη, όμως τη θεωρεί θετική όταν λειτουργεί παραγωγικά. «Είναι μία πίεση που την έχω νιώσει να είμαι συνεχώς καλοντυμένη και περιποιημένη και είμαι πολύ ευγνώμων που υπάρχει. Είναι η παραγωγική πίεση ειδικά για τους καλλιτέχνες, είμαστε τελειομανείς», σημειώνει, προσθέτοντας ότι είναι εξίσου σημαντικό να δείχνει στο κοινό της στιγμές χωρίς μακιγιάζ και επιτήδευση, ώστε να βλέπουν ότι είναι απολύτως φυσιολογική.

Στη μόδα λατρεύει την αναζήτηση κομματιών σε vintage και secondhand καταστήματα, όπου η απρόβλεπτη φύση της διαδικασίας μοιάζει με κυνήγι θησαυρού. Θυμάται μάλιστα πως στο Λος Άντζελες, σε ένα thrift shop, ανακάλυψε μια συνθετική γούνα με πολύχρωμα κεντήματα που δεν είχε ξαναδεί και τη φόρεσε τόσο πολύ που την αγαπά ακόμη. Όσο για τις τολμηρές εμφανίσεις, παραδέχεται πως στο αμερικανικό «Φωτιά» φοβόταν αρχικά ένα κόκκινο φόρεμα με κόκκινο μαγιό από μέσα και μεγάλο τούλι από πάνω, αλλά μόλις το φόρεσε και έκανε στροφές, το λάτρεψε.

Η επιρροή της γιαγιάς Ευαγγελίας, ο Jay Stolar και το μέλλον

Σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή και τη δουλειά της έχει παίξει η γιαγιά της, Ευαγγελία, την οποία περιγράφει ως μια γυναίκα με τεράστια δύναμη και ανεξαρτησία. «Η γιαγιά μου ήταν πάρα πολύ δυναμική γυναίκα. Από τα 40 της ήταν μόνη της και έχτισε το σπίτι μόνη της, φύτεψε τις ελιές μόνη της. Μέσα σε έναν χώρο που ήταν όλοι οι άντρες και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ήταν μια super independent, super strong woman», λέει με θαυμασμό, τονίζοντας πως προσπαθεί να έχει το ίδιο πνεύμα και να βάζει μεράκι σε ό,τι κάνει.

Μιλώντας για τον σύντροφό της, Jay Stolar, εξηγεί πως του δίνει ελευθερία κινήσεων, αλλά εκτιμά βαθιά την αισθητική του και ζητά τη γνώμη του όταν πρόκειται για σκηνικές εμφανίσεις ή σημαντικά events, καθώς τον εμπιστεύεται και θέλει να τη βλέπει να λάμπει. Όταν η συζήτηση φτάνει στον γάμο τους, αποκαλύπτει πως, ως Δίδυμος που δυσκολεύεται να διαλέξει μόνο μία επιλογή, σκέφτεται κάτι πιο παραδοσιακό για την τελετή και αλλαγές για το πάρτι, ώστε να μπορεί να κινηθεί και να χορέψει άνετα.

Για τη Eurovision, η Evangelia ξεκαθαρίζει πως δεν κατέθεσε φέτος τραγούδι, χωρίς όμως να κλείνει την πόρτα στο μέλλον: «Δεν έχω καταθέσει φέτος τραγούδι για τη Eurovision, αλλά δεν είναι κάτι που βιάζομαι. Είναι κάτι που το θέλω, αλλά θέλω να γίνει στην ώρα του και σωστά». Προς το παρόν, προτεραιότητά της είναι οι τρέχουσες κυκλοφορίες, οι εμφανίσεις της και στη συνέχεια αρκετές ώρες στο στούντιο για τα επόμενα βήματά της.

Το MadWalk 2026, η συνεργασία με τον Kidd και το «Παρέα Tour»

Η Evangelia μιλά με συγκίνηση και για τη σχέση της με το MadWalk, θυμίζοντας πως η πρώτη της εμφάνιση στον θεσμό, μαζί με την Ελένη Φουρέρα στο «Φωτιά» στα ελληνικά, ήταν και το πρώτο της μεγάλο βήμα στην Ελλάδα μετά την πανδημία, μια εμπειρία γεμάτη ένταση και χαρά που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Φέτος επιστρέφει στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents μαζί με τον Kidd για την BSB, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που έγραψαν μαζί το καλοκαίρι στο στούντιο, ακολουθώντας τη ροή των μελωδιών και του ραπ. Όπως λέει, το κομμάτι τής αρέσει ιδιαίτερα γιατί δίνει μια δυναμική γυναικεία παρουσία μέσα σε ένα ραπ πλαίσιο, ενώ για το σκηνικό look της συμμετέχει ενεργά μαζί με την ομάδα της BSB και κρατά την έκπληξη για τη βραδιά.

Τέλος, αναφέρεται στη μεγάλη συναυλία που κλείνει το «Παρέα Tour» στις 27 Νοεμβρίου, τονίζοντας πως παρά την κούραση των συνεχών μετακινήσεων και του στήσιμου του tour από το καλοκαίρι, η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή μπροστά στο κοινό λειτουργεί λυτρωτικά. «Λάμπω περισσότερο όταν είμαι στη σκηνή. Όταν ανεβαίνω, τα ξεχνάω όλα και μοιράζομαι αυτή τη φανταστική ενέργεια που δεν υπάρχει πουθενά άλλου, παρά μόνο όταν είσαι στη σκηνή μαζί με το κοινό σου», καταλήγει.

Τα fashion παιχνίδια και οι αυθόρμητες απαντήσεις της Evangelia

Στο παιχνίδι «This or That» της μόδας, η Ευαγγελία απαντά με ταχύτητα και σαφήνεια, επιλέγοντας την Κρήτη αντί του Λος Άντζελες, το total black αντί του total white, το vintage shopping αντί των designer boutiques, το natural look αντί του glam μακιγιάζ και τα beach waves αντί για το slick ponytail. Προτιμά επίσης ένα κρητικό γλέντι από ένα πάρτι στο Χόλιγουντ, ξεχωρίζει τη Beyoncé, διαλέγει ένα futuristic outfit αντί παραδοσιακής κρητικής φορεσιάς για το MadWalk ώστε να μπορεί να κινηθεί πιο άνετα, προτάσσει μια εντυπωσιακή χορογραφία από την Άρια και διαλέγει την γκαρνταρόμπα της Rihanna.

Στη συμπλήρωση φράσεων, αποκαλύπτει πως δεν θα ακολουθούσε ποτέ τα ψηλόμεσα skinny jeans, σημειώνει πως η γιαγιά της θα έκλεβε μόνο ένα μαύρο φόρεμα από την ντουλάπα της και ξεχωρίζει ως αγαπημένο κομπλιμέντο του Jay το «You look awesome». Αν έπρεπε να φορέσει ένα μόνο σύνολο για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτό θα ήταν οι αθλητικές φόρμες, ενώ στο στιλ του Kidd δεν θα άλλαζε τίποτα, αν και παραδέχεται πως θα είχε ενδιαφέρον να τον δει με κρητική φορεσιά μαζί με τα τατουάζ του.

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