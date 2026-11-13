O Κωνσταντίνος Ρήγος στο MadWalk Vidcast 2026 by Three Cents

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος μιλά στην Αθηνά Κλήμη για το MadWalk, το MadWalk of Fame, τις μεγάλες συνεργασίες και τη διαδρομή του στην τέχνη

Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, πολυδιάστατος δημιουργός, θα τιμηθεί στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Η καριέρα του ξεκίνησε από τον χορό, επεκτάθηκε σε θέατρο, μουσική και εικόνα, με έμφαση στη δημιουργικότητα ως τρόπο ζωής.

Διετέλεσε διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για οκτώ χρόνια, διευρύνοντας την απήχηση του θεσμού.

Συνεργάστηκε με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, δημιουργώντας μουσικά και οπτικά σύμπαντα, και συμβάλλει στο MadWalk από την πρώτη διοργάνωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είναι ένας δημιουργός που δύσκολα μπορείς να περιορίσεις σε μία μόνο καλλιτεχνική ιδιότητα. Χορογράφος, σκηνοθέτης και άνθρωπος με ξεχωριστή αισθητική ματιά, έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο, τον χορό, τη μουσική και την εικόνα, ακολουθώντας μια διαδρομή που χαρακτηρίζεται από διαρκείς αναζητήσεις και δημιουργικές ανατροπές.

Με αφορμή το MadWalk 2026 by Three Cents, όπου θα τιμηθεί με το MadWalk of Fame, ο Κωνσταντίνος Ρήγος βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στο MadWalk 2026 by Three Cents by Three Cents, σε μια συζήτηση που ξεκίνησε από τα πρώτα του βήματα στον χορό και έφτασε μέχρι τις σημαντικότερες συνεργασίες της καριέρας του, τη σχέση του με τη μουσική βιομηχανία και τη δημιουργία ενός θεσμού που φέτος συμπληρώνει 16 χρόνια.

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Μιλώντας με ειλικρίνεια για τις επιλογές, τις προκλήσεις αλλά και τις στιγμές που καθόρισαν την πορεία του, ο ίδιος έκανε μια αναδρομή σε όσα έχει καταφέρει, εξηγώντας γιατί δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να σχεδιάζει το μέλλον του με συγκεκριμένο τρόπο. Παράλληλα, αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνον η φετινή τιμητική διάκριση, τι ετοιμάζει για τη σκηνή του MadWalk και ποιο είναι το μοναδικό πράγμα που θα ήθελε να προσθέσει σήμερα στον προσωπικό του καμβά.

Από τον χορό στην πολυδιάστατη δημιουργία

Η πρώτη του επαφή με την τέχνη ήρθε μέσα από τον χορό, όμως το ενδιαφέρον του δεν περιορίστηκε ποτέ σε αυτόν. Η μουσική, το θέατρο, η φωτογραφία και αργότερα τα μουσικά βίντεο αποτέλεσαν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, μέσα από τους οποίους αναζητούσε διαρκώς νέες δημιουργικές διαδρομές.

Όπως εξήγησε, η δημιουργικότητα δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της επαγγελματικής του ζωής, αλλά ένας τρόπος να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. «Η δημιουργικότητα και η έκφραση είναι για μένα ένας τρόπος ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμούμενος τα χρόνια του σχολείου, όταν συμμετείχε σε θεατρικούς, χορευτικούς και μουσικούς συλλόγους, ενώ παράλληλα περνούσε χρόνο διαβάζοντας και αναζητώντας υλικό στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Η επαγγελματική του πορεία, πάντως, δεν ξεκίνησε με τον συμβατικό τρόπο. Πρώτα χορογράφησε, απέσπασε ένα βραβείο και στη συνέχεια εισήχθη στην Κρατική Σχολή Χορού, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Μάλιστα, η πρώτη του χορογραφία στο Θέατρο Τέχνης ήρθε ήδη από το πρώτο έτος της σχολής, ύστερα από την παρότρυνση καθηγήτριάς του.

Κοιτάζοντας πίσω, ο Κωνσταντίνος Ρήγος παραδέχτηκε ότι δεν είχε φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν. Δεν ήταν άνθρωπος που έβαζε μακρινούς στόχους ή προσπαθούσε να προβλέψει την επόμενη ημέρα. «Κάθε πρότζεκτ που τελείωνε έφερνε το επόμενο πρότζεκτ και ουσιαστικά το κάθε πρότζεκτ γεννιόταν μέσα στο προηγούμενο», εξήγησε, περιγράφοντας μια διαδρομή που εξελισσόταν φυσικά, μέσα από τις ευκαιρίες και τις νέες προκλήσεις.

Η ανατροπή ως δημιουργική ταυτότητα

Ο χαρακτηρισμός «ανατρεπτικός» έχει συνοδεύσει πολλές φορές το όνομά του. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε στη συζήτησή του με την Αθηνά Κλήμη, η αναγνωρισιμότητα που ήρθε τόσο νωρίς δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση. Στην αρχή ένιωθε έκπληξη ακόμη και με το γεγονός ότι άνθρωποι επέλεγαν να φύγουν από το σπίτι τους για να παρακολουθήσουν μια παράστασή του.

Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία ένιωθε πως έπρεπε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του. Κάποια στιγμή, όμως, συνειδητοποίησε ότι αυτή η ανάγκη δεν είχε πραγματικό νόημα.

«Ο δρόμος που χαράζει ο καθένας είναι προσωπικός. Δεν έχει να κάνει με τους άλλους που είναι γύρω του, δεν έχει να κάνει με τους άλλους δημιουργούς που υπάρχουν εκείνη την περίοδο», σημείωσε, εξηγώντας πως η απελευθέρωσή του ήρθε όταν σταμάτησε να αναρωτιέται τι περιμένουν οι άλλοι από εκείνον και άρχισε να επικεντρώνεται σε αυτό που πραγματικά τον εκφράζει.

«Δεν θα έπρεπε να σκέφτομαι τι θα έπρεπε να κάνω για να αρέσει στους άλλους, αλλά τι θα έπρεπε να κάνω για να αρέσει σε μένα», ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του.

Τα 8 χρόνια στην Εθνική Λυρική Σκηνή και η πειθαρχία του χορού

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της διαδρομής του ήταν αναμφίβολα η οκταετής παρουσία του στη διεύθυνση του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μια θέση με μεγάλες απαιτήσεις, καθώς η ευθύνη δεν περιορίζεται στο προσωπικό καλλιτεχνικό όραμα, αλλά αφορά μια ολόκληρη ομάδα και έναν οργανισμό με ιστορία και συγκεκριμένο πολιτιστικό ρόλο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον χορό ως «την πιο πειθαρχημένη τέχνη», εξηγώντας πως η εμπειρία του ως διευθυντής ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη του χορευτή. Με περίπου 60 χορευτές, σημαντικές καλλιτεχνικές απαιτήσεις και την ανάγκη να εκπροσωπείται ένα ευρύ φάσμα χορευτικών ειδών, η ευθύνη ήταν τεράστια.

Αυτό που θεωρεί σημαντικότερο επίτευγμα από εκείνη την περίοδο είναι ότι κατάφερε να διευρύνει τη θέση του Μπαλέτου στη συνείδηση του κοινού. Η ομάδα άνοιξε τους ορίζοντές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργάστηκε με σημαντικούς διεθνείς χορογράφους και έφερε το κοινό σε επαφή τόσο με το κλασικό όσο και με το σύγχρονο και το νεοκλασικό μπαλέτο.

Από την Πέγκυ Ζήνα και τον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι τις Melisses

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή της καριέρας του είναι η συνεργασία του με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Πέγκυ Ζήνα, Γιώργος Μαζωνάκης, Melisses, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Πάολα είναι μερικοί μόνο από τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει δημιουργήσει ξεχωριστά μουσικά και οπτικά σύμπαντα.

Η πρώτη πρόταση ήρθε από την Πέγκυ Ζήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία αναζητούσε έναν διαφορετικό τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Η συνεργασία τους αποτέλεσε την αφετηρία για μια νέα διαδρομή, που του επέτρεψε να εξερευνήσει διαφορετικά είδη μουσικής και να δημιουργήσει εικόνες με τη δική του σκηνοθετική ταυτότητα.

Όπως διευκρίνισε, δεν τον ενδιέφερε απλώς να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή εικόνα για έναν τραγουδιστή. «Ήθελα να δημιουργήσω κόσμους μέσα στους οποίους ο τραγουδιστής να βρει τη θέση του», ανέφερε, εξηγώντας ότι αντιμετώπιζε κάθε καλλιτέχνη ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα με την οποία ήθελε να αναπτύξει μια ουσιαστική δημιουργική σχέση.

Σε αυτό το σημείο, η συζήτηση έφερε στο προσκήνιο και ένα στερεότυπο που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, εκείνο που θέλει το εμπορικό να βρίσκεται απέναντι από το ποιοτικό. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος είχε ξεκάθαρη άποψη, επισημαίνοντας ότι οι δύο έννοιες δεν είναι αντίθετες.

«Το εμπορικό είναι πάρα πολύ ποιοτικό και έχει απαιτήσεις ποιότητας για να μπορέσει να ξεχωρίζει», τόνισε, φέρνοντας ως παραδείγματα τη Beyoncé και τη Lady Gaga. Όπως εξήγησε, η συνεργασία σημαντικών χορογράφων και σκηνοθετών με εμπορικούς καλλιτέχνες αποτελεί μια διεθνή πρακτική, που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικά καινοτόμα αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του έχει και η συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την οποία θυμάται ως μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο, γεμάτη χιούμορ, συζητήσεις και συμβολισμούς. «Αυτό που κάναμε με τον Γιώργο ανήκει σε μια πολύ σημαντική για μένα εποχή σε σχέση με τη μουσική και το τραγούδι», είπε, κρατώντας τις κοινές τους στιγμές ως ένα πολύτιμο κομμάτι της διαδρομής του.

Aπό το 2011 μέχρι το MadWalk of Fame

Η σχέση του Κωνσταντίνου Ρήγου με το MadWalk ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, το 2011. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία του θεσμού, όταν η ιδέα να συναντηθούν η μόδα και η μουσική μέσα από ένα διαφορετικό σκηνικό θέαμα έμοιαζε ιδιαίτερα πρωτοποριακή.

Θυμήθηκε την πρώτη συνάντηση και τη μεγάλη δημιουργική πρόκληση να στηθεί κάτι τόσο διαφορετικό, ακόμη και χωρίς να υπάρχει τότε η απαραίτητη τεχνογνωσία. «Στήσαμε κάτι το οποίο θεωρώ ακόμα και τώρα, αν το δει κανείς, ήταν μεγαλειώδες», ανέφερε, περιγράφοντας ένα αποτέλεσμα που συνδύαζε τέχνη, μουσική, μόδα και θέαμα.

Για εκείνον, η αρχική ιδέα ήταν να παρουσιαστεί η μόδα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, μέσα από καλλιτέχνες και απρόσμενες συνεργασίες. Και μπορεί να έχουν περάσει 15 χρόνια από εκείνη την πρώτη διοργάνωση, όμως εξακολουθεί να θεωρεί ότι το MadWalk έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Η φετινή επιστροφή του στον θεσμό έχει, ωστόσο, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο του MadWalk 2026 by Three Cents, παραλαμβάνοντας το MadWalk of Fame, μια διάκριση που θεσπίστηκε πέρυσι.

Όταν δέχτηκε το τηλεφώνημα για να ενημερωθεί σχετικά, η πρώτη του αντίδραση ήταν να θεωρήσει ότι επρόκειτο για πλάκα. «Πρωί πρωί βρήκες να μου κάνεις πλάκα;», θυμήθηκε ότι απάντησε, πριν συνειδητοποιήσει πως η πρόταση ήταν απολύτως πραγματική.

Όπως εξομολογήθηκε, εκείνη τη στιγμή έκανε ένα γρήγορο flashback σε όσα είχε δημιουργήσει μαζί με τους ανθρώπους του MadWalk και επέλεξε να απολαύσει τη στιγμή χωρίς να την αναλύσει περισσότερο. «Το να αναγνωρίζεσαι σε έναν χώρο που σε ενδιαφέρει και που ουσιαστικά είσαι μέρος του είναι πολύ σημαντικό», σημείωσε, εκφράζοντας τη χαρά του για τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση.

Η ιδιαίτερη εμφάνιση που ετοιμάζει για το MadWalk 2026

Η φετινή βραδιά, όμως, δεν θα περιοριστεί στην απονομή του βραβείου. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ετοιμάζει ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό στιγμιότυπο, το οποίο θα λειτουργεί σαν μια αναδρομή στη δική του δημιουργική πορεία.

Όπως αποκάλυψε, η παρουσίασή του θα συνδέεται με μία από τις πρώτες χορογραφίες του, αλλά και με ηχητικό υλικό που τον ενώνει με το παρελθόν και το σήμερα. Στη σκηνή αναμένεται να συμμετάσχουν συνεργάτες του, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και τραγουδιστικές εκπλήξεις.

«Θα είναι ένα recap μιας περιόδου που είναι μια μεγάλη περίοδος, που έχει να κάνει με το θέατρο, τον χορό και τη μουσική», είπε, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα σχεδιάζει για τη βραδιά της 23ης Νοεμβρίου.

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