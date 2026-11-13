Social & Tech 13.11.2026

Microsoft: Παγκόσμιο blackout για πάνω από 12 ώρες – Τι προκαλεί την καθυστέρηση στην αποκατάσταση

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Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft επηρεάζει Outlook, Teams και Copilot σε 74 χώρες, προκαλώντας προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες
Mad.gr

Σε εξέλιξη παραμένει το εκτεταμένο παγκόσμιο μπλακάουτ στις υπηρεσίες της Microsoft, το οποίο ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (12 Νοεμβρίου) και συνεχίζεται για περισσότερες από 12 ώρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς σε 74 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Pexels
Pexels

Οι πρώτες τεχνικές παρεμβάσεις της εταιρείας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με τους μηχανικούς του τεχνολογικού κολοσσού να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση του δικτύου.

Διάβασε επίσης: Παγκόσμιο μπλακ άουτ στη Microsoft: «Έπεσαν» Outlook, Microsoft Teams και Copilot

Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook, την πλατφόρμα συνεργασίας Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot. Παράλληλα, σημαντικές δυσλειτουργίες καταγράφονται σε βασικά εταιρικά εργαλεία, όπως το SharePoint Online, το OneDrive και το Microsoft Defender XDR.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης βλαβών Downdetector, μέσα σε μόλις μία ώρα από την έναρξη του προβλήματος καταγράφηκαν αναφορές σε 74 χώρες και περιοχές, με τις αναφορές αποκλειστικά για το Outlook να αγγίζουν τις 140.000 στην κορύφωση της κρίσης. Το «ψηφιακό έμφραγμα» επηρέασε κυβερνητικές υπηρεσίες, δικαστήρια, τράπεζες, αλλά και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η OpenAI και η Anthropic, σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική.

Pexels
Pexels

Υπερφόρτωση υποδομών και καθυστέρηση στην επίλυση

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας στην πλατφόρμα Microsoft Learn, η Microsoft απέδωσε το πρόβλημα (με κωδικό συμβάντος MO1550821) σε υπερβολική επιβάρυνση («elevated load») μιας βασικής διεργασίας στους διακομιστές της, γεγονός που προκάλεσε κατάρρευση της συνδεσιμότητας. Η εταιρεία διευκρίνισε ρητά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση ή παραβίαση ασφαλείας.

Pexels
Pexels

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η εφημερίδα The Guardian, η Microsoft παραδέχτηκε ότι οι αρχικές διορθωτικές κινήσεις δεν εξελίχθηκαν «όπως αναμενόταν». Πλέον, οι μηχανικοί εφαρμόζουν εναλλακτικά μέτρα, όπως η απομόνωση τμημάτων της υποδομής, η επανεκκίνηση διακομιστών και η αναδρομολόγηση της διαδικτυακής κίνησης.
Σταδιακή ανάκαμψη και προειδοποίηση για απάτες

Όπως επισημαίνεται σε νεότερες ενημερώσεις που καταγράφει το The Guardian, παρατηρείται πλέον περιορισμένη και αργή βελτίωση της σταθερότητας των διακομιστών σε ορισμένες περιοχές, με τους διαχειριστές συστημάτων να παρακολουθούν την πορεία επίλυσης ανά περιοχή μέσω του Microsoft 365 Admin Center.
Την ίδια ώρα, οργανισμοί και ειδικοί κυβερνοασφάλειας απευθύνουν έκκληση στους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ψεύτικα μηνύματα τεχνικής υποστήριξης (fake IT support), ύποπτους συνδέσμους και αιτήματα για κωδικούς πρόσβασης, καθώς επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την παγκόσμια αναστάτωση.

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Microsoft Total blackout
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