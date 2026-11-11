O Στέλιος Κουδουνάρης μιλά στο MadWalk 2026 Vidcasts by Three Cents

Ο Στέλιος Κουδουνάρης μιλά στην Αθηνά Κλέμη για τη μόδα, την έμπνευση, τις δυσκολίες της καριέρας του και τη συμμετοχή του στο MadWalk 2026

Με μια ματιά Ο Στέλιος Κουδουνάρης μίλησε για τη μόδα, τη δημιουργικότητα και την προσωπική του διαδρομή.

Ο σχεδιαστής προτιμά το μαύρο για να κρατά απόσταση από τη δουλειά του.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες στη μόδα είναι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ο φόβος της έλλειψης έμπνευσης.

Ο Κουδουνάρης συνεργάζεται με τη Danae στο MadWalk 2026, εμπνευσμένος από τα '80s και '90s. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Στέλιος Κουδουνάρης βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στα MadWalk 2026 Vidcasts by Three Cents, σε μια συζήτηση που είχε στο επίκεντρο τη μόδα, τη δημιουργικότητα, τις προκλήσεις του χώρου, αλλά και τη δική του προσωπική διαδρομή ως σχεδιαστής. Με αφορμή τη συμμετοχή του στον φετινό θεσμό μόδας και μουσικής, ο ίδιος μίλησε για όσα τον εμπνέουν, για τη σχέση του με τις δημιουργίες του και για το πώς έχει εξελιχθεί η αισθητική του μέσα στα χρόνια.

Ο γνωστός σχεδιαστής αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, γιατί προτιμά να ντύνεται στα μαύρα, πώς αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια στα social media, αλλά και ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να του προσφέρει μια γυναίκα που επιλέγει να φορέσει ένα δικό του ρούχο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφασή του να συνεργαστεί φέτος με τη Danae στο MadWalk 2026 by Three Cents, εξηγώντας τι τον ενθουσιάζει στις συνεργασίες με νέους καλλιτέχνες.

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Ο Στέλιος Κουδουνάρης διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, καθώς αυτή την εποχή ανανεώνει το κατάστημά του στο Κολωνάκι, το οποίο συμπληρώνει έξι χρόνια λειτουργίας, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τις επόμενες συλλογές του. Όπως εξήγησε, έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει τη δουλειά του με μεγαλύτερη ηρεμία, αφήνοντας πίσω την ανάγκη να είναι όλα απολύτως τέλεια.

«Το έχω χαλαρώσει λίγο αυτό, γιατί παλιά με καταδίωκε η εμμονή για την τελειότητα. Τώρα αφήνω μερικά πράγματα να πέσουν κάτω. Όχι σε σχέση με τη δουλειά ή με κάτι που θα επιβαρύνει το τελικό αποτέλεσμα, αλλά υπήρχαν πράγματα που δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία και εγώ τα κυνηγούσα για να είναι τέλεια. Τώρα είμαι λίγο πιο ήρεμος».

Γιατί ο σχεδιαστής επιλέγει σχεδόν πάντα μαύρα ρούχα

Μπορεί οι συλλογές του τα τελευταία χρόνια να έχουν αποκτήσει περισσότερο χρώμα και ζωντάνια, ωστόσο ο ίδιος παραμένει πιστός στο μαύρο όταν πρόκειται για τις προσωπικές του εμφανίσεις. Μάλιστα, εξήγησε πως η συγκεκριμένη επιλογή λειτουργεί για εκείνον ως ένας τρόπος να διατηρεί μια απόσταση από τον δημιουργικό κόσμο στον οποίο βρίσκεται καθημερινά.

«Εγώ πάντα φορούσα μαύρα, γιατί είναι ένας τρόπος να παίρνω απόσταση από τις δημιουργίες μου και την καθημερινότητά μου. Έχω συνεχώς χρώματα, υλικά και πράγματα που πρέπει να συνδυάσω και να διαχειριστώ, οπότε νιώθω ότι κρατάω μια απόσταση για να βλέπω πιο καθαρά τις δημιουργίες και τους ανθρώπους που επιμελούμαι».

Οι δυσκολίες της μόδας και ο μεγαλύτερος φόβος του

Με σχεδόν δύο δεκαετίες πορείας με το δικό του brand, ο Στέλιος Κουδουνάρης έχει βιώσει διαφορετικές περιόδους και προκλήσεις. Όπως ανέφερε, οι μεγαλύτερες δυσκολίες δεν είχαν να κάνουν τόσο με την ίδια τη δημιουργική διαδικασία, όσο με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επηρέασαν συνολικά την αγορά.

«Έχουμε περάσει μέσα σε αυτά τα χρόνια οικονομική κρίση, capital controls, κορονοϊό. Είναι τόσο μεγάλα πράγματα για την οικονομία της χώρας και την επιβίωσή της, που φυσικά αποτέλεσαν μεγάλη δυσκολία και για τη δική μου δουλειά. Όταν έχεις μια επιχείρηση, πρέπει να είσαι πρώτα απ’ όλα δημιουργός, αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματίας. Είναι πραγματικά πολύ σύνθετο».

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει, ωστόσο η αγάπη του για τη δημιουργία ήταν πάντα εκείνη που τον έκανε να συνεχίζει. Όσο για τον μεγαλύτερο φόβο του ως σχεδιαστής, αυτός είναι η έλλειψη έμπνευσης.

«Η έλλειψη έμπνευσης μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου, γιατί είναι η έναρξη των πάντων. Δεν μπορείς να την ελέγξεις μέχρι ένα σημείο. Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, όμως, έχω ένα προσωπικό αρχείο με σχεδόν 40 συλλογές. Όταν δυσκολεύομαι και δεν έχω κάποια ιδέα, ανατρέχω σε σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ ή σε παλαιότερες δημιουργίες και προσπαθώ να τις δω με μια καινούργια οπτική. Μέσα από τη δουλειά γεννιούνται καινούργια πράγματα. Με την απραξία δεν γίνεται τίποτα».

Η άποψή του για τα αρνητικά σχόλια στα social media

Η συζήτηση πέρασε και στον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν αλλάξει τη σχέση του κοινού με τη μόδα, αλλά και στον διαρκή σχολιασμό των εμφανίσεων γνωστών προσώπων. Ο σχεδιαστής ξεκαθάρισε πως θεωρεί φυσιολογικό να έχει ο καθένας την άποψή του, αρκεί αυτή να εκφράζεται με σεβασμό.

«Η δουλειά μου κρίνεται από το αν ο κόσμος τελικά επιλέγει να φορέσει τα ρούχα μου ή όχι. Όσο για τον σχολιασμό, αυτό γίνεται και στην καθημερινότητα. Ο καθένας έχει άποψη και καλά κάνει και την εκφέρει. Όταν όμως αυτό γίνεται με χυδαίο ή προσβλητικό τρόπο, επειδή κάποιος θέλει να βγάλει τα νεύρα του πίσω από ένα πληκτρολόγιο, δεν είναι αποδεκτό».

Όπως τόνισε, η αυξανόμενη επικριτικότητα στο διαδίκτυο τον κάνει περισσότερο να λυπάται παρά να φοβάται, κυρίως εξαιτίας της επίδρασης που μπορεί να έχει στους νεότερους ανθρώπους.

«Με λυπεί περισσότερο, γιατί σκέφτομαι τα νέα παιδιά που δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει και θωρακίσει τον χαρακτήρα τους. Οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει λίγο με τον εαυτό τους ξέρουν να διαχωρίζονται από τις γνώμες και τις απόψεις των άλλων. Είναι απλώς λυπηρό».

Τα στιλιστικά trends που δεν αντέχει να βλέπει άλλο

Όταν η συζήτηση έφτασε στις τάσεις της μόδας, η Αθηνά Κλήμη ζήτησε από τον σχεδιαστή να αποκαλύψει ποια trends θα ήθελε να αφήσει οριστικά πίσω. Η απάντησή του ήταν αρκετά συγκεκριμένη, αφού στάθηκε τόσο στα πλαστικά παπούτσια με διακοσμητικά charms όσο και στα υπερβολικά σκισμένα ρούχα και τα έντονα λογότυπα.

«Αυτό που δεν μπορώ καθόλου να βλέπω είναι αυτά τα πλαστικά παπούτσια με τις κονκάρδες. Μπορώ να τα δεχτώ όταν κάποιος πλένει στη βεράντα, αλλά μέχρι εκεί. Επίσης, δεν μου αρέσουν τα πολύ σκισμένα ρούχα και τα πολύ έντονα λογότυπα».

Μάλιστα, εξήγησε πως δεν έχει πρόβλημα με τις τολμηρές δημιουργίες, αρκεί να υπάρχει πίσω τους μια ουσιαστική ιδέα και όχι απλώς η ανάγκη να δηλώσει κάποιος ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή κουλτούρα.

«Το στιλ μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από τα ερεθίσματα που έχουμε»

Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης αφορούσε το κατά πόσο το προσωπικό στιλ είναι έμφυτο ή μπορεί να αποκτηθεί με τον χρόνο. Ο Στέλιος Κουδουνάρης υποστήριξε πως, παρότι υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν από τη φύση τους ιδιαίτερη αισθητική, το στιλ είναι κάτι που μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα που επιλέγει κανείς.

«Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυχεροί και γεννιούνται με ένα έμφυτο χάρισμα να έχουν στιλ και αισθητική. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που μπορούν να το καλλιεργήσουν μεγαλώνοντας, μέσα από τη συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, το διάβασμα, τα μουσεία και πιο βαθιά ερεθίσματα από αυτά που βλέπουμε συνεχώς στα social media. Μπορούν έτσι να διαμορφώσουν μια αισθητική πέρα από εκείνη που τους ορίζει ο αλγόριθμος».

Μάλιστα, έδωσε και τη δική του ερμηνεία για το προσωπικό στιλ, τονίζοντας πως δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ρούχα που επιλέγει κάποιος να φορέσει. «Το στιλ είναι συμπεριφορά. Είναι το τι λέμε, τι τρώμε, πού πάμε. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας γενικά είναι όλο το lifestyle του καθενός. Αν κάποιος έχει συνέπεια σε αυτό που υποστηρίζει, ακόμη κι αν σε εμάς δεν αρέσει, έχει προσωπικό στιλ».

Η συνεργασία με τη Δανάη στο MadWalk 2026

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει η φετινή συμμετοχή του στο MadWalk 2026 by Three Cents, όπου θα παρουσιάσει τη νέα του δημιουργική πρόταση μαζί με τη Danae. Ο σχεδιαστής εξήγησε πως η επιλογή ενός νέου καλλιτέχνη αποτελεί για εκείνον μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δημιουργική πρόκληση, καθώς του δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψει μαζί του νέες ιδέες.

«Από πάντα ήθελα να δουλεύω με νέους ανθρώπους. Με εξιτάρουν δημιουργικά. Οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες έχουν ήδη καθορίσει την αισθητική τους και πρέπει να αγκαλιάσεις αυτό που υπάρχει με σεβασμό. Με έναν νέο καλλιτέχνη έχεις μεγαλύτερο πεδίο δημιουργικής συναναστροφής. Θα της πω μια ιδέα, θα μου πει μια ιδέα, θα μιλήσουμε για το ρούχο, το τραγούδι, το act. Έχεις να ανακαλύψεις πράγματα και αυτό είναι challenging».

Όσο για όσα θα δούμε στη σκηνή στις 23 Νοεμβρίου, ο Στέλιος Κουδουνάρης αποκάλυψε πως θα παρουσιάσει τη φθινοπωρινή-χειμερινή συλλογή του, η οποία αντλεί έμπνευση από τις μουσικές επιρροές των δεκαετιών του ’80 και του ’90.

«Θα δούμε τη φετινή μου φθινοπωρινή-χειμερινή συλλογή, η οποία έχει έντονες αναφορές στα ’80s και τα ’90s, εμπνευσμένη από τα μουσικά κινήματα εκείνης της περιόδου. Θα υπάρχει αρκετό μαύρο, αρκετό λευκό και εκρού».

Οι στιλιστικές του προτιμήσεις και οι καλλιτέχνες με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί

Στο τέλος του MadWalk 2026 Vidcast, ο Στέλιος Κουδουνάρης συμμετείχε στο παιχνίδι «Complete the Look, Complete the Sentence» και αποκάλυψε μερικές ακόμη από τις προσωπικές του στιλιστικές προτιμήσεις. Ανάμεσα στους αγαπημένους του χρωματικούς συνδυασμούς βρίσκονται το μαύρο με το μπλε και το μαύρο με το καφέ, ενώ εκείνος που δεν θα επέλεγε είναι το κίτρινο με το κόκκινο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Madonna, την οποία λατρεύει μουσικά και θεωρεί πως έχει δημιουργήσει τάσεις και έχει καθορίσει ολόκληρες εποχές, ωστόσο πιστεύει ότι οι τελευταίες στιλιστικές επιλογές της θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. Όσο για το μεγαλύτερο στιλιστικό λάθος που παρατηρεί στους δρόμους της Αθήνας, η απάντησή του ήταν απολαυστικά άμεση: «Είναι τα ρούχα που είναι μικρότερα από το μέγεθός μας. Παχύναμε, ωραία, παίρνουμε άλλα».

Τέλος, αποκάλυψε πως θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Madonna, η Dua Lipa και η Rosalía, προσθέτοντας ακόμη ένα όνομα στη λίστα των δημιουργικών συνεργασιών που θα ήθελε να πραγματοποιήσει στο μέλλον.

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