Fashion 10.11.2026

Η Βίκυ Καγιά έδωσε νέα διάσταση στο σύγχρονο tailoring στο Kick Off Party του MadWalk

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Η Βίκυ Καγιά έκανε το oversized κοστούμι να δείχνει πιο sexy από ποτέ στο Kick Off Party του MadWalk 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Βίκυ Καγιά επέλεξε oversized κοστούμι στο Kick Off Party του MadWalk, συνδυάζοντας ανδρόγυνη αισθητική με θηλυκότητα.
  • Φόρεσε το σακάκι χωρίς τοπ, δημιουργώντας ένα διακριτικό ντεκολτέ που έδωσε αισθησιακό χαρακτήρα στο αυστηρό tailoring.
  • Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με minimal αξεσουάρ, όπως ασημένια μυτερά παπούτσια, για να αναδειχθεί το κοστούμι.
  • Το oversized κοστούμι είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί από επαγγελματικές εμφανίσεις έως βραδινές εξόδους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο Kick Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents, που πραγματοποιήθηκε στο Athénée στο κέντρο της Αθήνας, η Βίκυ Καγιά έδωσε μια ακόμη στιλιστική έμπνευση, επιλέγοντας ένα oversized κοστούμι που συνδύαζε την ανδρόγυνη αισθητική με τη θηλυκότητα. Η οικοδέσποινα του μεγάλου fashion και music show, που επιστρέφει στις 23 Νοεμβρίου, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πώς να μετατρέπει ένα κλασικό κομμάτι σε μια σύγχρονη fashion statement εμφάνιση.

Panoulis
Panoulis

Η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα σταυρωτό κοστούμι σε ανθρακί απόχρωση, με σακάκι που είχε τονισμένους ώμους και φαρδύ παντελόνι με πιέτες. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν ότι φόρεσε το σακάκι χωρίς τοπ ή πουκάμισο από μέσα, δημιουργώντας ένα διακριτικό ντεκολτέ που έδωσε πιο αισθησιακό χαρακτήρα στο αυστηρό tailoring.

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Τα αξεσουάρ κινήθηκαν σε minimal γραμμές, με τα ασημένια μυτερά παπούτσια να προσθέτουν την απαραίτητη λάμψη. Τα διακριτικά κοσμήματα, τα sleek μαλλιά και το μακιγιάζ σε φυσικούς τόνους ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, αφήνοντας το κοστούμι στο επίκεντρο.

Panoulis
Panoulis

Το oversized κοστούμι παραμένει ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας

Η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά αποτελεί μια ωραία υπενθύμιση ότι το oversized κοστούμι δεν περιορίζεται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Για ένα chic office look, μπορείς να το συνδυάσεις με ένα λευκό πουκάμισο και loafers, ενώ για μια βραδινή έξοδο μπορείς να αφήσεις το σακάκι να πρωταγωνιστήσει, χωρίς κάποιο top από μέσα, προσθέτοντας μυτερές γόβες και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Panoulis
Panoulis

Το μυστικό βρίσκεται στις αντιθέσεις. Οι χαλαρές γραμμές του κοστουμιού αποκτούν έναν πιο θηλυκό χαρακτήρα μέσα από τα σωστά αξεσουάρ και το styling, αποδεικνύοντας ότι ένα διαχρονικό ανδρόγυνο σύνολο μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις.

Κεντρική Εικόνα: Panoulis 

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KICK OFF PARTY Madwalk MadWalk 2026 Βίκυ Καγιά
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