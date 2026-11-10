Life 10.11.2026

Ρεκόρ Guinness: 2 άνδρες εκτοξεύθηκαν από την υψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης και έγραψαν ιστορία

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Μάθε πώς οι Ντάνι Ρομάν και Φρεντ Φίζεν έκαναν Ρεκόρ Γκίνες εκτοξευόμενοι με ειδικό καταπέλτη από την κορυφή της καμινάδας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Δύο Γάλλοι αθλητές εκτοξεύτηκαν από την υψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης, καταρρίπτοντας 2 ρεκόρ Γκίνες.
  • Χρησιμοποιήθηκε ο μεγαλύτερος ανθρώπινος καταπέλτης που έχει κατασκευαστεί, μήκους 60 μέτρων, μέσα σε καμινάδα 360 μέτρων.
  • Ο Dani Roman κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο ύψος με ανθρώπινο καταπέλτη (100,36 μέτρα).
  • Η συνδυασμένη εκτόξευση των δύο αθλητών έφτασε συνολικά τα 151,72 μέτρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη σλοβενική πόλη Τρμπόβλιε, η 5η Νοεμβρίου του 2026 σηματοδοτήθηκε από ένα θέαμα που κόβει την ανάσα και κατέρριψε 2 παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες. Ο 35χρονος Dani Roman από τη Γαλλία και ο 47χρονος Fred Fizeen από τη Γαλλία, δύο τολμηροί αθλητές, πρωταγωνίστησαν σε ένα εντυπωσιακό εγχείρημα, εκτοξευόμενοι από τον μεγαλύτερο ανθρώπινο καταπέλτη που έχει κατασκευαστεί ποτέ, μέσα στην υψηλότερη βιομηχανική καμινάδα της Ευρώπης.

https://www.instagram.com/daniroman_/
https://www.instagram.com/daniroman_/

Η εγκατάσταση, που φιλοξενήθηκε στο εσωτερικό μιας επιβλητικής καμινάδας ύψους 360 μέτρων, περιλάμβανε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εκτόξευσης μήκους 60 μέτρων. Αυτό το πρωτοποριακό σύστημα εκτόξευσε τους δύο αθλητές κατακόρυφα, με μια εκπληκτική επιτάχυνση από μηδέν στα 180 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτή την απότομη άνοδο, οι αθλητές βίωσαν στιγμές αίσθησης έλλειψης βαρύτητας στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους, πριν ξεκινήσουν την κάθοδό τους προς το έδαφος. Η ασφαλής προσγείωση επιτεύχθηκε με το άνοιγμα των αλεξιπτώτων τους.

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Το πρώτο ιστορικό επίτευγμα ανήκει στον Dani Roman, ο οποίος κατέκτησε το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ύψος που έχει επιτευχθεί ποτέ με ανθρώπινο καταπέλτη, φτάνοντας τα 100,36 μέτρα από τη στιγμή που εγκατέλειψε την κάψουλα εκτόξευσης.

Το δεύτερο ρεκόρ αφορούσε τη συνδυασμένη εκτόξευση. Οι Roman και Fred Fizeen ανέβηκαν συνολικά 151,72 μέτρα, με τον Dani Roman να φτάνει τα 75,97 μέτρα και τον Fred Fizeen τα 75,75 μέτρα πάνω από τα σημεία εκκίνησής τους.

https://www.instagram.com/fredfugen/
https://www.instagram.com/fredfugen/

Ο Dani Roman περιέγραψε την εμπειρία του ως εξαιρετικά έντονη, αναφέροντας: «Το πιο έντονο σημείο είναι όταν μπαίνεις στον καταπέλτη, γιατί ξέρεις τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Μέσα σε εκείνη την κάψουλα δεν μπορείς πραγματικά να κινηθείς. Είσαι εντελώς ακινητοποιημένος. Νιώθεις την πίεση στην πλάτη σου, την πίεση στην κοιλιά σου. Και μετά ακούγεται ένα «μπαμ!» και εκτοξεύεσαι από το μηδέν στα 180 χλμ./ώρα μέσα σε δύο ή τρία δευτερόλεπτα, ανεβαίνοντας κατακόρυφα μέσα από την καμινάδα. Συνεχίζεις να ανεβαίνεις όλο και ψηλότερα και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι όλα γύρω σου κινούνται σε αργή κίνηση, προτού αρχίσεις και πάλι να επιταχύνεις προς τα κάτω. Ήταν ένα από τα πιο έντονα άλματα που έχω κάνει ποτέ».

Η υλοποίηση του πρότζεκτ «Human Catapult» ήταν μια τιτάνια προσπάθεια, απαιτώντας προετοιμασία 2,5 ετών. Η σλοβενική ομάδα κασκαντέρ και μηχανικών της DD Squad εργάστηκε πυρετωδώς για την κατασκευή του συστήματος εκτόξευσης, το οποίο υποβάλλει τους αθλητές σε δυνάμεις που φτάνουν τα 4,2 G.

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Ρεκόρ Γκίνες
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