Η Έβελυν Καζαντζόγλου για τη Βίκυ Καγιά: «Τη λάτρευα από τα 15 μου» – Η ιστορία από τα παρασκήνια του Fashion Week

Η Έβελυν Καζαντζόγλου θυμάται τη Βίκυ Καγιά, αποκαλύπτοντας πώς την λάτρευε στα 15 της και πόσο σημαντική ήταν η στήριξή της στα πρώτα της

Με μια ματιά Η Έβελυν Καζαντζόγλου θαύμαζε τη Βίκυ Καγιά από τα 15 της, θεωρώντας την πρότυπο.

Ζητούσε συμβουλές από τη Βίκυ Καγιά για τις εμφανίσεις της στην πασαρέλα, στα παρασκήνια του Fashion Week.

Η Βίκυ Καγιά την παρακολουθούσε και την διόρθωνε με προθυμία και αγάπη.

Η Καζαντζόγλου θεωρεί την Καγιά ένα σωστό πρότυπο που εμπνέει τις νεότερες γενιές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Έβελυν Καζαντζόγλου μοιράστηκε μια γλυκιά ανάμνηση από τα εφηβικά της χρόνια και την πρώτη της επαφή με τον χώρο της μόδας, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents. Η αποκάλυψη αφορούσε τη Βίκυ Καγιά, ένα πρόσωπο που, όπως εξομολογήθηκε η Έβελυν Καζαντζόγλου, υπήρξε πρότυπο και πηγή έμπνευσης στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου θυμήθηκε χαρακτηριστικά τη διαδικασία των επιδείξεων μόδας στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν μόλις 15 ή 16 ετών. Την εποχή εκείνη, η Βίκυ Καγιά αποτελούσε ένα σημείο αναφοράς για την ίδια, και δεν δίσταζε να την προσεγγίζει στα παρασκήνια. Ζητούσε τη γνώμη της Βίκυς Καγιά για τις εμφανίσεις της στην πασαρέλα, θέλοντας να βελτιώσει την τεχνική της.

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«Να σου πω story με τη Βίκυ; Backstage είμαι δεκαπέντε, δεκαέξι χρονών. Είμαστε στο Fashion Week. Τότε γινόταν στη Θεσσαλονίκη», περιέγραψε η Έβελυν Καζαντζόγλου. «Είχαμε τότε Fashion Week και ολόκληρο, μία εβδομάδα ολόκληρη όπου ήταν όλοι οι Έλληνες σχεδιαστές. Και πήγαινα στη Βίκυ και της έλεγα: «Γεια σας, δεν με ξέρετε, αλλά σας παρακαλώ μπορείτε να με δείτε από το monitor, να μου πείτε αν ήμουν καλή και αν πρέπει να διορθώσω κάτι;»»

Η Έβελυν Καζαντζόγλου αποκάλυψε ότι η Βίκυ Καγιά ανταποκρινόταν πάντα με προθυμία. Καθόταν και παρακολουθούσε τις εμφανίσεις της από την οθόνη, προσφέροντας συμβουλές και επισημαίνοντας τυχόν λάθη ή σημεία προς βελτίωση. «Και καθόταν η γλυκούλα μου και με έβλεπε για να με διορθώσει, να μου πει κάτι, αν είχα κάτι, αν έκανα κάτι λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου μίλησε με μεγάλη θέρμη για τη συμπεριφορά της Βίκυς Καγιά, τονίζοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον που της έδειχνε εκείνη την περίοδο. Αυτός ο θαυμασμός, όπως εξήγησε, εξελίχθηκε με τα χρόνια, οδηγώντας σε μια ουσιαστική επαγγελματική σχέση, καθώς σήμερα οι δύο γυναίκες έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται.

«Και το έκανε με τόση αγάπη. Πώς γίνεται να μην αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο στο σήμερα που με έχει βάλει δίπλα της να συνεργαστούμε, που θα κάτσει να με συμβουλέψει; Ναι, τη λατρεύω τη Βίκυ», εξομολογήθηκε η Έβελυν Καζαντζόγλου, τονίζοντας την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει για την παρουσιάστρια και επιχειρηματία.

Κλείνοντας, η Έβελυν Καζαντζόγλου έθιξε το ζήτημα της σημασίας των προτύπων στη διαμόρφωση των νεότερων ανθρώπων. Για την ίδια, η Βίκυ Καγιά αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα ανθρώπου που θα πρέπει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. «Και θα σου πω και κάτι σε αυτό το σημείο. Όταν λέμε για πρότυπα, καλό θα ήταν να διαλέγουμε τα σωστά πρότυπα. Και η Βίκυ είναι ένα τέτοιο πρότυπο που θα ήθελα να βλέπω παιδιά να λένε «Πω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Βίκυ». Αυτό. Να προσέχουμε τα πρότυπά μας», κατέληξε η ίδια.

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