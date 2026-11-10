Από το πρώτο MadWalk του Σάκη Ρουβά μέχρι τη φετινή του επιστροφή – Flashback στα acts που ξεχώρισαν

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς έχει σταθερή παρουσία στο MadWalk από την πρώτη διοργάνωση του 2011.

Έχει πραγματοποιήσει ξεχωριστές εμφανίσεις, συνδυάζοντας μουσική, μόδα και συνεργασίες.

Στο MadWalk 2011 συνόδευσε το catwalk της Celia Kritharioti, ενώ το 2012 συνεργάστηκε με τους Jessica 6.

Το 2022 παρουσίασε για πρώτη φορά το ντουέτο του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, «ΣοΚ». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένας Έλληνας καλλιτέχνης που ξέρει να μετατρέπει κάθε εμφάνισή του στη σκηνή σε ολοκληρωμένο show, αυτός είναι ο Σάκης Ρουβάς. Με χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια, δυναμικές ερμηνείες και μια παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη, έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα και στο MadWalk, τον θεσμό που ενώνει τη μόδα με τη μουσική. Από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, το 2011, μέχρι τη μουσική συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο δημοφιλής performer έχει χαρίσει εμφανίσεις που συνδύασαν το live performance με εντυπωσιακά catwalks και ξεχωριστές συνεργασίες.

Κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή του MadWalk, η μουσική αποκτά μια διαφορετική διάσταση και η μόδα γίνεται μέρος του ίδιου του θεάματος. Οι συνεργασίες του με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μόδας, οι απρόσμενες μουσικές συμπράξεις και η αστείρευτη ενέργειά του έχουν δημιουργήσει στιγμές που ξεχωρίζουν στην ιστορία της διοργάνωσης. Δεν πρόκειται απλώς για εμφανίσεις ενός δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά για ολοκληρωμένα shows που συνδυάζουν την αισθητική, την κίνηση και τη μουσική.

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Και φέτος, ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στη σχέση του με τον θεσμό. Με αφορμή τη συμμετοχή του στη 16η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2026, κάνουμε μια αναδρομή σε 3 εμφανίσεις που ξεχώρισαν και αποδεικνύουν πως η παρουσία του στο MadWalk έχει τη δική της ιστορία. Γιατί, όταν ο Σάκης Ρουβάς συναντά τη μόδα, το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται ποτέ σε μια απλή μουσική εμφάνιση.

1. Σάκης Ρουβάς για Celia Kritharioti – «Οι δυο μας» / «Για μας» (MadWalk 2011)

Η σχέση του Σάκη Ρουβά με το MadWalk ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας διοργάνωση του θεσμού, το 2011, στο «MadWalk – The Fashion Music Project». Ο τραγουδιστής ανέλαβε να συνοδεύσει μουσικά το εντυπωσιακό catwalk της Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Οι δυο μας» και «Για μας».

Ήταν μια εμφάνιση που συνδύασε τη σκηνική παρουσία ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες performers με τη δημιουργική αισθητική ενός από τους σημαντικότερους ελληνικούς οίκους μόδας. Η μουσική και η υψηλή ραπτική συναντήθηκαν στην ίδια σκηνή, δίνοντας από νωρίς το στίγμα του MadWalk και της ιδιαίτερης ταυτότητάς του. Δεν είναι τυχαίο πως η πρώτη αυτή συμμετοχή αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ιστορίας του θεσμού.

2. Σάκης Ρουβάς feat. Jessica 6 – «Bad Thing» (MadWalk 2012)

Έναν χρόνο αργότερα, ο Σάκης Ρουβάς επέστρεψε στο MadWalk με μια συνεργασία που είχε διαφορετικό μουσικό χαρακτήρα. Στο MadWalk 2012, ένωσε τις δυνάμεις του με την Nomi Ruiz, frontwoman των Jessica 6, για την παρουσίαση του «Bad Thing», στο πλαίσιο του catwalk του σχεδιαστή Απόστολου Μητρόπουλου.

Με κόκκινο παντελόνι και μαύρο σακάκι, ο τραγουδιστής βρέθηκε στο επίκεντρο ενός act με έντονη σκηνική ενέργεια, ενώ στην πασαρέλα περπάτησε η Δωροθέα Μερκούρη. Η συνύπαρξη του Σάκη Ρουβά με την Nomi Ruiz έδωσε στην εμφάνιση έναν ξεχωριστό ήχο, με το «Bad Thing» να γίνεται ένα από τα acts που ξεχώρισαν στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Μάλιστα, η εμφάνισή τους συμπεριλήφθηκε και σε μεταγενέστερες αναδρομές με τις πιο αγαπημένες μουσικές στιγμές του MadWalk.

3. Σάκης Ρουβάς και Κωνσταντίνος Αργυρός – «ΣοΚ» (MadWalk 2022)

Μία ακόμη εμφάνιση που δύσκολα θα μπορούσε να λείπει από αυτή την αναδρομή είναι η μουσική συνάντηση του Σάκη Ρουβά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο MadWalk 2022. Οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και παρουσίασαν για πρώτη φορά το ντουέτο τους «ΣοΚ», σε ένα act γεμάτο ενέργεια και rock ‘n’ roll διάθεση.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της εμφάνισης ήταν πως το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει το τραγούδι πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, η οποία ακολούθησε τον Ιανουάριο του 2023. Το «ΣοΚ» παρουσιάστηκε μέσα από ένα δυναμικό performance, με τους δύο performers να μοιράζονται τη σκηνή και να δημιουργούν μία από τις μουσικές εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Η συνεργασία τους ένωσε δύο διαφορετικές γενιές της ελληνικής pop και λαϊκής μουσικής σκηνής, σε μια στιγμή που απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το MadWalk μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος για ξεχωριστές μουσικές πρεμιέρες. Και φυσικά, η σκηνική χημεία των δύο καλλιτεχνών έδωσε στο act τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα.

Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει στο MadWalk 2026

3 διαφορετικές εμφανίσεις, 3 ξεχωριστές μουσικές στιγμές και μία σταθερή σχέση με έναν θεσμό που έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό τη συνάντηση της μόδας με τη μουσική. Από το πρώτο MadWalk του 2011, όταν συνόδευσε το catwalk της Celia Kritharioti, μέχρι το «Bad Thing» με τους Jessica 6 και το «ΣοΚ» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο Σάκης Ρουβάς έχει αποδείξει πως ξέρει να προσαρμόζει τη σκηνική του παρουσία σε διαφορετικά concepts, χωρίς να χάνει τη δική του ταυτότητα.

Η φετινή συμμετοχή του στο MadWalk 2026 by Three Cents έρχεται να συνεχίσει αυτή τη διαδρομή. Η διοργάνωση επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο, για 16η χρονιά, με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS». Στη σκηνή θα συναντηθούν ξανά αγαπημένοι καλλιτέχνες, σχεδιαστές και fashion brands, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα catwalks και live performances.

Το τι ετοιμάζει ο Σάκης Ρουβάς για τη φετινή διοργάνωση παραμένει προς το παρόν έκπληξη. Αν, όμως, κρίνουμε από τις προηγούμενες συμμετοχές του, έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε ακόμη μία εμφάνιση με έντονο σκηνικό χαρακτήρα. Γιατί στο MadWalk δεν μετρά μόνο το τραγούδι ή το outfit, αλλά ο τρόπος με τον οποίο όλα γίνονται ένα. Και ο Σάκης Ρουβάς γνωρίζει καλά πώς να κάνει αυτή τη συνάντηση να ξεχωρίζει.

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