Η Rosalía γιορτάζει το «Motomami» με μια playlist 1000 τραγουδιών και μία συλλεκτική έκδοση

Με μια ματιά Η Rosalía γιορτάζει τον πρώτο χρόνο του άλμπουμ «Motomami» με μια playlist 1000 τραγουδιών.

Η playlist «1000 TEMAS QUE TE DAN LUX» περιλαμβάνει ποικιλία καλλιτεχνών και είναι προσωπική επιλογή της.

Κυκλοφόρησε επίσης μια συλλεκτική έκδοση του άλμπουμ και μοιράστηκε σκέψεις για τη δημιουργική διαδικασία.

Η Rosalía είναι υποψήφια για επτά Latin Grammys με το «Motomami». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την κυκλοφορία του «Motomami», του τρίτου κατά σειρά άλμπουμ της Rosalía, και η διεθνούς φήμης Ισπανίδα καλλιτέχνιδα επέλεξε να γιορτάσει την επέτειο με δύο ξεχωριστές κινήσεις που θα ενθουσιάσουν τους θαυμαστές της. Η Rosalía αποκάλυψε μια εκτεταμένη playlist με 1.000 τραγούδια στο Spotify, με τίτλο «1000 TEMAS QUE TE DAN LUX», η οποία περιλαμβάνει επιλογές από ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, όπως η Kate Bush, ο Mozart, οι Bon Iver, ο Yung Lean, ο Labi Siffre, οι Pink Floyd, ο Caetano Veloso και ο Verdi, μεταξύ πολλών άλλων.

Η playlist αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Rosalía την περιγράφει ως ένα μουσικό ταξίδι που την συντρόφευσε στα χρόνια κατά τα οποία ονειρευόταν, συνέθετε και μοιραζόταν το «Motomami» με τον κόσμο. «Λατρεύω τις πράξεις υπηρεσίας», εξομολογήθηκε η ίδια σε ένα μήνυμά της, «υπάρχει κάτι στην προετοιμασία ενός πράγματος για κάποιον άλλο που με μαγεύει». Αυτή η φιλοσοφία φαίνεται να την οδηγεί στην καλλιτεχνική της πορεία, προσφέροντας πάντα κάτι μοναδικό και προσωπικό στο κοινό της.

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Πέρα από τη μουσική playlist, η Rosalía τίμησε την επέτειο του «Motomami» και με την κυκλοφορία ενός συλλεκτικού box set σε περιορισμένη έκδοση του δίσκου. Επιπλέον, μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη δημιουργική διαδικασία του άλμπουμ και τον τελευταίο χρόνο μέσα από μια ανάρτηση στο Substack, γραμμένη στα Ισπανικά.

Περιέγραψε αυτή την περίοδο ως «μία από τις δυσκολότερες της ζωής μου, αλλά και μία από τις πιο ουσιαστικές», αποκαλύπτοντας την έντονη προσωπική επένδυση που είχε σε αυτό το έργο.

Από την κυκλοφορία του «Motomami» πριν από έναν χρόνο, η Rosalía δεν έχει αφήσει στιγμή να πάει χαμένη. Η καριέρα της έχει γνωρίσει ραγδαία άνοδο, με την υποστήριξη του άλμπουμ μέσω μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης περιοδείας που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Η Rosalía έχει κάνει εμφανίσεις που προκάλεσαν αίσθηση, όπως όταν τραγούδησε το «Reliquía» με εντυπωσιακή χορογραφία «en pointe» στο «Saturday Night Live». Η δημιουργική της δραστηριότητα επεκτάθηκε και σε συνεργασίες, όπως το τραγούδι που κυκλοφόρησε με τους Fontaines D.C.

Η Rosalía βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της προσοχής των βραβείων Latin Grammys, όπου αυτή και το «Motomami» είναι υποψήφια για επτά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Album of the Year και Record of the Year. Η εμφάνισή της στα βραβεία, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

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