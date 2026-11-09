Μουσική 09.11.2026

David Guetta: Ο θρύλος της dance μουσικής ανεβαίνει στη σκηνή των Grammy 2027

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Ο διάσημος Γάλλος DJ θα είναι ένας από τους παρουσιαστές της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα Grammy 2027
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο David Guetta θα είναι παρουσιαστής στις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων των Grammy 2027.
  • Η Recording Academy ανακοίνωσε τη συμμετοχή του με χιουμοριστική διάθεση, προτείνοντας πάρτι μετά.
  • Ο Guetta, θρύλος της dance μουσικής, έχει δημιουργήσει παγκόσμιες επιτυχίες και έχει πολυετή καριέρα.
  • Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου, μέσω YouTube και Grammy.com.
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Αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς να μετατρέπει κάθε εμφάνισή του σε ένα ατελείωτο party, αυτός είναι σίγουρα ο David Guetta! Ο διάσημος DJ και παραγωγός, που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες dance επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, ετοιμάζεται να βρεθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Αυτή τη φορά, όμως, δεν θα τον δεις πίσω από τα decks να ξεσηκώνει χιλιάδες ανθρώπους με τα χαρακτηριστικά του beats, αλλά σε έναν διαφορετικό ρόλο, εκείνον του παρουσιαστή στις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων των Grammy 2027!

DJ σκηνή με πλήθος κόσμου να σηκώνει τα χέρια και να τραβάει φωτογραφίες, ενώ ο DJ είναι πίσω από τα decks.
https://www.instagram.com/davidguetta/

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα επίσημα social media της διοργάνωσης, η οποία ανακοίνωσε τη συμμετοχή του με μια ιδιαίτερα παιχνιδιάρικη διάθεση, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί πως μετά το τέλος της εκδήλωσης όλοι θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη βραδιά τους σε κάποιο club. Και, μεταξύ μας, όταν έχεις τον David Guetta στην παρέα, ένα party μοιάζει σχεδόν αυτονόητο!

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Ο David Guetta αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή στα Grammy 2027

Ο David Guetta προστίθεται στα ονόματα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στην παρουσίαση των υποψηφιοτήτων για τα Grammy 2027, σε μια ανακοίνωση που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους φίλους της dance και της ηλεκτρονικής μουσικής. Η Recording Academy επέλεξε να ανακοινώσει τη συμμετοχή του μέσα από μια ανάρτηση με χιούμορ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο θρύλος της dance μουσικής David Guetta θα είναι ένας από τους παρουσιαστές στις φετινές ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων για τα Grammy. Guetta, όλοι θα πάμε στο club για να το γιορτάσουμε μετά, σωστά;».

Μια ατάκα που ταιριάζει απόλυτα στην προσωπικότητα και τη μουσική ταυτότητα του Γάλλου DJ, ο οποίος έχει περάσει αμέτρητες ώρες πίσω από τις κονσόλες, δημιουργώντας το soundtrack για τα μεγαλύτερα parties σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παρουσία του στη συγκεκριμένη διοργάνωση προσθέτει ακόμη μία ενδιαφέρουσα πινελιά στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, καθώς η ηλεκτρονική μουσική έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά και επιδραστικά κομμάτια της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

DJ ανεβάζει τα χέρια στον αέρα πάνω από κονσόλα, καθώς το πλήθος απολαμβάνει την εμφάνιση του David Guetta ως Νο1 DJ.
https://www.instagram.com/davidguetta/

Από τα μεγαλύτερα dance hits στον κόσμο των Grammy

Δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες συστάσεις για τον David Guetta. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο διάσημος παραγωγός έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Τραγούδια όπως τα «Titanium», «When Love Takes Over», «Without You» και «I’m Good (Blue)» έχουν κατακτήσει τα charts, ενώ οι συνεργασίες του με κορυφαίους καλλιτέχνες έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον ήχο της σύγχρονης dance pop. Από τα μεγάλα φεστιβάλ και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Ibiza μέχρι τις διεθνείς μουσικές σκηνές, ο Guetta έχει αποδείξει πως γνωρίζει καλά πώς να κρατά το κοινό σε διαρκή κίνηση. Η συμμετοχή του στις ανακοινώσεις των Grammy έρχεται, λοιπόν, να επιβεβαιώσει τη σημαντική θέση που κατέχει στη διεθνή μουσική βιομηχανία. Παράλληλα, αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία να δεις έναν καλλιτέχνη που έχει ταυτιστεί με τη διασκέδαση να αναλαμβάνει έναν πιο επίσημο ρόλο σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της μουσικής.

Ο DJ David Guetta, ο Νο1 DJ στον κόσμο, δείχνει ενθουσιασμένος κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του.
https://www.instagram.com/davidguetta/

Grammy 2027: Πότε και πού θα παρακολουθήσεις LIVE την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Αν θέλεις να παρακολουθήσεις ζωντανά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων και να μάθεις ποιοι καλλιτέχνες θα διεκδικήσουν τις σημαντικότερες μουσικές διακρίσεις, σημείωσε την ημερομηνία. Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 4:45 AM PT / 7:45 AM ET, μέσα από το επίσημο κανάλι των Grammy στο YouTube και την ιστοσελίδα Grammy.com. Ο David Guetta θα είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που θα αναλάβουν την παρουσίαση, δίνοντας τη δική του ξεχωριστή νότα σε μια διαδικασία που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον καλλιτεχνών, μουσικών παραγωγών και εκατομμυρίων fans.

david_guetta
https://www.instagram.com/davidguetta/

Και φυσικά, η ατάκα της Recording Academy για το party μετά την ανακοίνωση έχει ήδη δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα. Γιατί, αν κάτι γνωρίζει καλά ο David Guetta, είναι πως κάθε μεγάλη μουσική στιγμή αξίζει να γιορτάζεται με τον σωστό ρυθμό! Το μόνο που μένει είναι να δούμε ποια ονόματα θα βρεθούν φέτος στη λίστα των υποψηφίων και αν ο διάσημος DJ θα καταφέρει να μεταφέρει λίγη από τη μαγεία των dance floors στη μεγάλη σκηνή των Grammy.

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David Guetta Grammy 2027
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