Μουσικά Νέα 09.11.2026

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο NOX με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή έκαναν πρεμιέρα στο NOX Athens με εντυπωσιακά ντουέτα και λαμπερές εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στο NOX Athens την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
  • Παρουσίασαν ένα κοινό μουσικό πρόγραμμα με επιτυχίες και ντουέτα, ενθουσιάζοντας το κοινό.
  • Οι δύο τραγουδίστριες εντυπωσίασαν με τις στιλιστικές τους επιλογές, φορώντας λαμπερά και θεατρικά ρούχα.
  • Η Δέσποινα Βανδή ξεχώρισε με ένα εντυπωσιακό εναέριο act κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η χειμερινή νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας απέκτησε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχήματά της, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή να ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του NOX Athens την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες ένωσαν τις φωνές τους σε μια πρεμιέρα με αγαπημένες επιτυχίες, εντυπωσιακές σκηνικές εναλλαγές και στιγμές που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στο πρόγραμμα.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι δύο ερμηνεύτριες εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή και παρουσίασαν ένα κοινό μουσικό πρόγραμμα, ερμηνεύοντας τραγούδια από τη δισκογραφία τους. Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχώρισαν ήταν το «Φεγγάρι μου» και το «Το Κοριτσάκι σου», με τις δύο φωνές να συναντιούνται σε ντουέτα που ενθουσίασαν το κοινό.

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Φυσικά, από την πρεμιέρα δεν έλειψαν και οι εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή επέλεξαν διαφορετικές αισθητικές για τις εμφανίσεις τους, με λαμπερές λεπτομέρειες, ιδιαίτερες γραμμές και θεατρικά στοιχεία που ταίριαζαν απόλυτα με τον χαρακτήρα της βραδιάς.

Οι εμφανίσεις της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή

Για την κοινή τους εμφάνιση, η Νατάσα Θεοδωρίδου επέλεξε ένα μακρύ ασημένιο φόρεμα με στρας, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και αντανακλούσε το φως της σκηνής. Το συνδύασε με ασορτί γόβες που έδεναν στον αστράγαλο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα λαμπερό αποτέλεσμα.

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https://www.instagram.com/noxathens/

Από την άλλη, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα εντυπωσιακό μπλε κοστούμι με λαμπερές λεπτομέρειες. Το εφαρμοστό σακάκι τόνιζε τη μέση της, ενώ το παντελόνι σε καμπάνα γραμμή ολοκλήρωνε τη δυναμική σιλουέτα της. Και οι δύο τραγουδίστριες είχαν επιλέξει κυματιστά μαλλιά με όγκο και μακιγιάζ που έδινε έμφαση στα μάτια.

Στη solo εμφάνισή της, η Νατάσα Θεοδωρίδου άλλαξε στιλιστική διάθεση, φορώντας ένα midi φόρεμα σε έντονο κόκκινο χρώμα. Η μαύρη δαντέλα στο μπούστο και στο τελείωμα της φούστας πρόσθετε μια πιο θηλυκή και αισθησιακή πινελιά, ενώ τα ψηλά διάφανα πέδιλα ολοκλήρωναν το look.

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https://www.instagram.com/noxathens/

Το εναέριο act της Δέσποινας Βανδή που ξεχώρισε

Μία από τις πιο θεαματικές στιγμές της πρεμιέρας ήταν η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή στο τραγούδι «Όλο λείπεις». Η τραγουδίστρια έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο από ψηλά, με τη σκηνή να μετατρέπεται σε ένα φουτουριστικό σκηνικό, πλαισιωμένο από χορευτές με στολές που θύμιζαν ρομπότ.

Η πρώτη της εμφάνιση περιλάμβανε ένα μακρύ φόρεμα με πλούσιες πτυχώσεις και εντυπωσιακά μανίκια. Λίγο αργότερα, το αφαίρεσε και αποκάλυψε μια μαυροκόκκινη ολόσωμη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ και εφαρμοστή γραμμή, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο act.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Το νέο σχήμα του NOX Athens θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με τις δύο τραγουδίστριες να υπόσχονται μια μουσική συνάντηση γεμάτη επιτυχίες και ξεχωριστές σκηνικές στιγμές. Τις Παρασκευές και τα Σάββατα οι πόρτες ανοίγουν στις 22:00, ενώ τις Κυριακές η διασκέδαση ξεκινά από τις 20:00.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΟΧ
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