Η Πέγκυ Ζήνα έρχεται για πρώτη φορά στο MadWalk 2026 – Μια πορεία γεμάτη λαϊκές επιτυχίες

Με μια σειρά από διαχρονικά hits και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής, η Πέγκυ Ζήνα έχει γράψει τη δική της ιστορία

Με μια ματιά Η Πέγκυ Ζήνα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο MadWalk 2026, μετά από μια πορεία 30 ετών στο λαϊκό τραγούδι.

Η καριέρα της περιλαμβάνει πολλές επιτυχίες, διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες.

Ξεκίνησε τη δισκογραφική της πορεία το 1995 και έχει κυκλοφορήσει πάνω από 20 προσωπικές δισκογραφικές δουλειές.

Έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στα MAD Video Music Awards με διάφορες εμφανίσεις από το 2006. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Πέγκυ Ζήνα θα βρεθεί στη σκηνή του MadWalk 2026, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο fashion και music event της χρονιάς! Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή εμφάνιση, γυρίζουμε τον χρόνο πίσω και θυμόμαστε τη διαδρομή της από το πρώτο δισκογραφικό της βήμα το 1995 μέχρι σήμερα. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, μεγάλες επιτυχίες, τραγούδια που έχουν γίνει διαχρονικά αγαπημένα και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής συνθέτουν την πορεία μιας τραγουδίστριας με χαρακτηριστική φωνή και έντονη ερμηνευτική ταυτότητα. Ποιες στιγμές και ποια τραγούδια σημάδεψαν την καριέρα της Πέγκυς Ζήνα;

Μέσα από τις ερμηνείες της έχει ντύσει μουσικά αμέτρητες προσωπικές στιγμές μας. Έχουμε ερωτευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε νοσταλγήσει και έχουμε τραγουδήσει δυνατά τους στίχους της, βρίσκοντας σε κάθε τραγούδι κάτι από τη δική μας ιστορία. Τα ερωτικά της κομμάτια έχουν γίνει συντροφιά σε βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ενώ οι μεγάλες επιτυχίες της εξακολουθούν να ακούγονται και να συγκινούν, αποδεικνύοντας πως ορισμένες φωνές δεν ακολουθούν απλώς τις εποχές, αλλά γίνονται μέρος τους.

Διάβασε επίσης: Μια συνεργασία-έκπληξη που θα συζητηθεί: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Anelia τραγουδούν στη Σόφια!

Με σημαντικές δισκογραφικές στιγμές, δυναμική παρουσία στις μεγάλες πίστες της Αθήνας και συνεργασίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, η Πέγκυ Ζήνα έχει αποδείξει πως η διάρκεια στην ελληνική μουσική δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Είναι μια καλλιτέχνιδα που έχει συνδέσει το όνομά της με το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι και συνεχίζει να μας ταξιδεύει με τη φωνή και τις ερμηνείες της. Αυτές είναι οι πιο ξεχωριστές στιγμές της μεγάλης καριέρας της, από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα.

Από το πρώτο άλμπουμ μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες

Η σχέση της Πέγκυς Ζήνα με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Έκανε μαθήματα πιάνου από τα πέντε της χρόνια, ενώ ασχολήθηκε και με τον χορό. Το 1995 κυκλοφόρησε τον πρώτο, ομώνυμο δίσκο της και έκανε την αρχή μιας πορείας που θα την καθιέρωνε στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Στα επόμενα χρόνια ακολούθησαν σημαντικές δισκογραφικές δουλειές, όπως τα «Ένα Χάδι», «Μαζί Σου», «Ματώνω», «Νόημα», «Ένα» και «Τρέξε». Με περισσότερες από 20 προσωπικές κυκλοφορίες, σύμφωνα με την επίσημη δισκογραφία της, η τραγουδίστρια δημιούργησε ένα ρεπερτόριο με τραγούδια που παραμένουν αναγνωρίσιμα μέχρι σήμερα.

Τα τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες

«Ματώνω», «Παραδώσου», «Μόνη Καρδιά», «Ρώτησα», «Τι θα ακούσω ακόμα;», «Είμαι καλά » και «Ένα» είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με το όνομα της Πέγκυς Ζήνα και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Κάθε ένα από αυτά κουβαλά τη δική του ιστορία, το δικό του συναίσθημα και μια ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις του κοινού. Άλλο μιλά για έναν μεγάλο έρωτα, άλλο για έναν χωρισμό που πονάει και άλλο για εκείνες τις στιγμές που η νοσταλγία γίνεται σχεδόν ανυπόφορη.

Η Πέγκυ Ζήνα έχει την ικανότητα να δίνει ζωή στους στίχους και να μεταφέρει το συναίσθημα με μια φωνή που αναγνωρίζεις από τις πρώτες κιόλας νότες. Τα τραγούδια της δεν έμειναν απλώς επιτυχίες που ακούστηκαν δυνατά στο ραδιόφωνο, αλλά έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τα έχουμε αφιερώσει, τα έχουμε τραγουδήσει σε παρέες, τα έχουμε συνδέσει με πρόσωπα και καταστάσεις που δύσκολα ξεχνάμε. Και φυσικά, στις ζωντανές εμφανίσεις της, οι πρώτες νότες αρκούν για να μετατρέψουν ολόκληρο τον χώρο σε μια μεγάλη παρέα που τραγουδά μαζί της.

Οι συνεργασίες που ξεχώρισαν

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της καριέρας της είναι οι συνεργασίες της με σπουδαίους καλλιτέχνες. Η σύμπραξή της με τον Δημήτρη Μητροπάνο αποτέλεσε ξεχωριστή στιγμή, ενώ έχει συνεργαστεί και με τον Αντώνη Βαρδή, τον Νότη Σφακιανάκη και τον Γιώργο Σαμπάνη. Σε συνέντευξή της το 2026, μάλιστα, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τις εμπειρίες που έζησε δίπλα στον Νότη Σφακιανάκη και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Θυμήθηκε τις μεγάλες συναυλίες με τον πρώτο, αναφέροντας εμφανίσεις σε χώρους όπως το Madison Square Garden και το Wembley, αλλά και το πόσο σημαντική υπήρξε για την ίδια η καλλιτεχνική συνύπαρξη με τον Μητροπάνο.

Η ξεχωριστή σχέση της με τα MAD VMA

Η Πέγκυ Ζήνα έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στη σκηνή των MAD Video Music Awards. Το 2006 πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση με το «Νόημα», ενώ επέστρεψε το 2008 με το «2 Hearts». Το 2009 μοιράστηκε τη σκηνή με τον Γιώργο Σαμπάνη σε ένα ντουέτο με τα τραγούδια «Αναθεώρησα» και «Έφυγες». Το 2018 βρέθηκε ξανά στα βραβεία, αυτή τη φορά μαζί με τους ΚΑΤΑ και τον Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, ερμηνεύοντας το «Άνθρωποι Μονάχοι».

Η επιστροφή με την «Άμυνα»

Το 2026 η τραγουδίστρια παρουσίασε το νέο της τραγούδι «Άμυνα», σε συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελεάνα Βραχάλη. Η κυκλοφορία σηματοδότησε ένα ακόμη νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική της διαδρομή. Παράλληλα, συνεχίζει τις ζωντανές εμφανίσεις της. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά επέστρεψε στο Mezzo Athens, διατηρώντας την επαφή της με το κοινό μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Μια καριέρα με διάρκεια

Από τις πρώτες κυκλοφορίες της μέχρι τις σημερινές εμφανίσεις και τις νέες μουσικές προτάσεις της, η Πέγκυ Ζήνα έχει καταφέρει να διατηρήσει μια σταθερή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι. Οι μεγάλες επιτυχίες, οι συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες και η χαρακτηριστική ερμηνευτική της ταυτότητα αποτελούν τα βασικά κεφάλαια μιας διαδρομής που συνεχίζεται.

Φέτος, μάλιστα, ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο MadWalk 2026 και το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη σε όσα έχει ετοιμάσει για τη βραδιά. Ποιο τραγούδι θα επιλέξει για τη σκηνή του θεσμού; Με ποιον σχεδιαστή θα συνεργαστεί και ποια θα είναι η fashion εμφάνιση που θα συνοδεύσει το act της; Ανυπομονούμε να τη δούμε σε αυτή τη νέα, ξεχωριστή πρόκληση!

Διάβασε επίσης: