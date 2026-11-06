Bloody Hawk: Μεγάλο συναυλιακό ραντεβού στο ΟΑΚΑ στις 19 Ιουνίου 2027!

Ο δημοφιλής Έλληνας ράπερ δίνει ραντεβού με το κοινό του στο ΟΑΚΑ για μία μεγάλη solo εμφάνιση, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αύριο στις 15:00

Με μια ματιά Ο Bloody Hawk θα δώσει μεγάλη solo συναυλία στην Αθήνα στις 19 Ιουνίου 2027.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens / P5 Athens, στο ΟΑΚΑ.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αύριο στις 15:00.

Η εμφάνιση αναμένεται να είναι ένα σημαντικό μουσικό γεγονός για την ελληνική rap σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bloody Hawk επιστρέφει στην Αθήνα για μία μεγάλη solo συναυλία το Σάββατο 19 Ιουνίου 2027, δίνοντας ραντεβού με το κοινό του στο Telekom Center Athens / P5 Athens, στο ΟΑΚΑ. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αύριο στις 15:00, με τους fans του δημοφιλούς ράπερ να μετρούν ήδη αντίστροφα για ένα από τα σημαντικά μουσικά events του καλοκαιριού του 2027.

Η επιστροφή του Bloody Hawk στις μεγάλες solo συναυλίες της πρωτεύουσας αποτελεί μία ιδιαίτερη στιγμή για όσους παρακολουθούν σταθερά τη μουσική του διαδρομή. Με τη χαρακτηριστική του ταυτότητα, τους στίχους και την έντονη σκηνική παρουσία του, ο καλλιτέχνης ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά το κοινό του σε έναν μεγάλο συναυλιακό χώρο της Αθήνας.

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Το συναυλιακό ραντεβού έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 19 Ιουνίου 2027, στο Telekom Center Athens / P5 Athens, στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για τη μεγάλη solo εμφάνιση του Bloody Hawk στην Αθήνα, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων της ελληνικής rap σκηνής.

Η ανακοίνωση της συναυλίας δίνει από νωρίς το σύνθημα για το επόμενο καλοκαίρι, καθώς οι ακροατές του θα έχουν την ευκαιρία να τον απολαύσουν ξανά ζωντανά σε μία εμφάνιση αφιερωμένη στη μουσική και τη δισκογραφική του πορεία.

Πότε ξεκινά η προπώληση εισιτηρίων για τον Bloody Hawk

Όσοι θέλουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη συναυλία θα πρέπει να σημειώσουν την αυριανή ημέρα. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 15:00, δίνοντας στους fans τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εγκαίρως την παρουσία τους στο live.

Προς το παρόν, οι βασικές πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αφορούν την ημερομηνία, τον χώρο διεξαγωγής και την ώρα έναρξης της προπώλησης. Περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Το καλοκαίρι του 2027 έχει ήδη το δικό του μεγάλο rap ραντεβού

Η εμφάνιση της 19ης Ιουνίου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα ξεχωριστά συναυλιακά ραντεβού του καλοκαιριού για την ελληνική rap σκηνή. Ο Bloody Hawk ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή της Αθήνας, με το Telekom Center Athens / P5 Athens στο ΟΑΚΑ να φιλοξενεί τη μεγάλη solo συναυλία του.

Επομένως, αν περίμενες την επόμενη μεγάλη εμφάνισή του στην πρωτεύουσα, η ημερομηνία είναι πλέον γνωστή: Σάββατο 19 Ιουνίου 2027. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά και το πρώτο σημαντικό βήμα είναι η έναρξη της προπώλησης, αύριο στις 15:00.

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