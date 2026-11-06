Madonna: Το «Confessions II» κυκλοφορεί χωρίς φωνητικά και αλλάζει τον τρόπο που το ακούμε

Μάθε πώς η Madonna μετατρέπει το Confessions II σε instrumentals για μια νέα silent disco εμπειρία, χωρίς φωνητικά!

Με μια ματιά Η Madonna κυκλοφορεί την instrumental έκδοση του άλμπουμ της «Confessions II» στις 6 Νοεμβρίου.

Το άλμπουμ «Confessions II» έφτασε στην κορυφή του Billboard 200, το 10ο Νο. 1 της Madonna.

Η Madonna έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που φτάνει στην κορυφή του Billboard 200 σε τέσσερις δεκαετίες.

Η instrumental έκδοση αναδεικνύει τις ενορχηστρώσεις και τις παραγωγικές λεπτομέρειες του άλμπουμ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna ετοιμάζεται να μας μεταφέρει σε μια νέα, ατμοσφαιρική μουσική διάσταση, καθώς ανακοίνωσε την κυκλοφορία της instrumental έκδοσης του άλμπουμ της «Confessions II». Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με την «βασίλισσα της pop» να δίνει την ευκαιρία στους ακροατές να απολαύσουν τα αγαπημένα τους κομμάτια χωρίς φωνητικά.

Το νέο εγχείρημα, με τίτλο «Confessions II: Instrumentals», θα γίνει διαθέσιμο σε όλες τις streaming πλατφόρμες την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 10 Νοεμβρίου, θα κυκλοφορήσει και σε μορφή βινυλίου. Η Madonna μοιράστηκε την είδηση μέσω του X (πρώην Twitter), συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα λογότυπο που φέρει την ίδια μωβ χρωματική παλέτα με το αρχικό άλμπουμ, και με τον τίτλο να είναι τυλιγμένος γύρω από την εικόνα ενός ηχείου, όπως και στην αρχική προώθηση. «Για καλό καιρό!», έγραψε χαρακτηριστικά, προσκαλώντας τους fans να «ανεβάσουν την ένταση».

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Το «Confessions II» έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο Billboard 200, κατακτώντας την κορυφή και σηματοδοτώντας το 10ο Νο. 1 άλμπουμ της Madonna στο συγκεκριμένο chart. Η κυκλοφορία αυτή όχι μόνο αποτέλεσε το πρώτο Νο. 1 άλμπουμ της pop icon στη δεκαετία του 2020, αλλά την κατέστησε και την πρώτη καλλιτέχνη που καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή του chart σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Επιπλέον, το άλμπουμ σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομάδα streaming στην καριέρα της.

Το άλμπουμ, που αποτελείται από 16 κομμάτια, είναι ουσιαστικά η συνέχεια του επιτυχημένου «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Για τη δημιουργία του, η Madonna συνεργάστηκε ξανά με τον βασικό της συνεργάτη στο προηγούμενο έργο, τον παραγωγό και DJ Stuart Price. Στο «Confessions II» συμμετείχαν επίσης οι Tainy, Martin Garrix, Mirwais, Cirkut και Andrew Watt, ενώ περιλαμβάνονται και συνεργασίες με τους Feid, Stromae και Sabrina Carpenter. Η συνεργασία με την Sabrina Carpenter στο τραγούδι «Bring Your Love» έφτασε μέχρι το Νο. 74 του Billboard Hot 100.

Από το άλμπουμ έχουν ήδη κυκλοφορήσει remixes, όπως αυτό του «Love Sensation» με τη συμμετοχή της Kylie Minogue, καθώς και το «Danceteria Afterhours», ένα remix του «Danceteria» με την Charli xcx.

Η κυκλοφορία της instrumental έκδοσης ανοίγει νέους δρόμους για τους ακροατές, επιτρέποντας την ανάδειξη των σύνθετων ενορχηστρώσεων και των παραγωγικών λεπτομερειών του άλμπουμ, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική γωνία στη μουσική της Madonna.

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