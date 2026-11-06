Αυτοί είναι οι 26 υποψήφιοι για το Songwriters Hall of Fame 2027 – Ποια μεγάλα ονόματα ξεχωρίζουν

Διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι Lady Gaga, Shakira και P!nk βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων για το Songwriters Hall of Fame 2027

Με μια ματιά Ανακοινώθηκαν οι 26 υποψήφιοι για το Songwriters Hall of Fame 2027, με ονόματα όπως Lady Gaga, Jack White και Blondie.

Η τελική επιλογή θα γίνει με ψηφοφορία έως 14 Δεκεμβρίου, και οι ανακοινώσεις αναμένονται αρχές του επόμενου έτους.

Οι υποψηφιότητες χωρίζονται σε performing και non-performing songwriters, με τρεις επιλογές από κάθε κατηγορία.

Στη λίστα περιλαμβάνονται καλλιτέχνες όπως Shakira, Sia, Kandi Burruss, Pete Bellotte, Stargate και Stock Aitken Waterman. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελίτ της μουσικής βιομηχανίας συγκεντρώνεται για άλλη μια χρονιά, καθώς ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το Songwriters Hall of Fame της χρονιάς 2027. Ο κατάλογος περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή γκάμα θρύλων και σύγχρονων δημιουργών, με ονόματα όπως η Lady Gaga, ο Jack White και οι Blondie να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η τελική επιλογή των νέων μελών αναμένεται να γίνει μετά από ψηφοφορία που θα διαρκέσει έως τις 14 Δεκεμβρίου, με τις ανακοινώσεις των τιμώμενων να έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του επόμενου έτους.

Οι υποψηφιότητες χωρίζονται παραδοσιακά σε 2 κατηγορίες: τους δημιουργούς που είναι και ερμηνευτές (performing songwriters) και εκείνους που επικεντρώνονται αποκλειστικά στη συγγραφή τραγουδιών (non-performing songwriters). Από κάθε κατηγορία θα επιλεγούν τρεις καλλιτέχνες για να ενταχθούν στο Hall of Fame.

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Στην κατηγορία των performing songwriters, εκτός από τους Lady Gaga, Jack White και το δίδυμο των Blondie, Debbie Harry και Chris Stein, συμπεριλαμβάνονται επίσης η Shakira, η P!nk, η Sia, καθώς και τα μέλη των ZZ Top, Dusty Hill, Billy Gibbons και ο αείμνηστος Frank Beard. Την πλειάδα των υποψηφίων συμπληρώνουν οι Gerry Beckley και Dewey Bunnell των America, ο Boy George, ο Ne-Yo, ο Vince Gill, ο Grandmaster Melle Mel και μέλη του συγκροτήματος War.

Όσον αφορά την κατηγορία των non-performing songwriters, η λίστα είναι εξίσου εντυπωσιακή. Βρίσκονται ονόματα όπως η Kandi Burruss, γνωστή για τη συγγραφή επιτυχιών όπως το «No Scrubs» των TLC και το «Bills, Bills, Bills» των Destiny’s Child. Επίσης, ο Pete Bellotte, ο οποίος συνέγραψε τα εμβληματικά «Hot Stuff» και «I Feel Love» της Donna Summer, και το παραγωγικό δίδυμο Stargate, υπεύθυνο για τραγούδια όπως το «Irreplaceable» της Beyoncé και το «Diamonds» της Rihanna.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Boy Meets Girl, δημιουργοί του «I Wanna Dance With Somebody» και «How Will I Know» της Whitney Houston, ο Dan Wilson, με ανεπανάληπτες επιτυχίες όπως το «Closing Time» των Semisonic και το «Someone Like You» της Adele, ο Andreas Carlsson, συν-στιχουργός των «I Want It That Way» των Backstreet Boys και «Bye Bye Bye» των NSYNC, και τέλος, το θρυλικό τρίο Stock Aitken Waterman, που «χάρισε» στο κοινό το «Never Gonna Give You Up» του Rick Astley.

Η ένταξη νέων μελών στο Songwriters Hall of Fame αποτελεί πάντα ένα σημαντικό γεγονός. Στις αρχές του 2026, το Hall of Fame υποδέχθηκε ονόματα όπως η Taylor Swift, η οποία παρουσιάστηκε από τον Steven Spielberg, η Alanis Morissette, ο Kenny Logins, καθώς και τα μέλη των KISS, Gene Simmons και Paul Stanley, μεταξύ άλλων. Η Taylor Swift μάλιστα, είχε σημειώσει ένα ιστορικό ρεκόρ, όντας το νεότερο πρόσωπο που εντάχθηκε στο Nashville Songwriters Hall of Fame.

Οι υποψηφιότητες του 2027 υπόσχονται να φέρουν στο προσκήνιο μερικούς από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της μουσικής σκηνής, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή τους στη διαμόρφωση του μουσικού τοπίου.

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