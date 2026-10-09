Jeremy Allen White: Γιατί θέλει να κρατήσει τις κόρες του μακριά από τα social media

Ο πρωταγωνιστής του «The Bear» εκφράζει την ανησυχία του για τα social media, δηλώνοντας την πρόθεσή του να κρατήσει τις κόρες του μακριά από αυτά

Με μια ματιά Ο Jeremy Allen White θέλει να κρατήσει τις κόρες του μακριά από τα social media.

Η απόφαση πάρθηκε μετά τη συμμετοχή του στην ταινία «The Social Reckoning».

Ανησυχεί για τις συγκρίσεις και την απευαισθητοποίηση που προκαλούν τα ψηφιακά μέσα.

Πιστεύει ότι τα παιδιά χρειάζονται χώρο για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jeremy Allen White, ο ταλαντούχος ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην επιτυχημένη σειρά «The Bear», εξέφρασε πρόσφατα μια βαθιά ανησυχία που αφορά την ψηφιακή εποχή και την επίδρασή της στα παιδιά. Συγκεκριμένα, ο 35χρονος σταρ δήλωσε ότι σκοπεύει να κρατήσει τις δύο κόρες του, την επτάχρονη Ezer και την πεντάχρονη Dolores, μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όσο διάστημα είναι εφικτό. Αυτή η απόφαση προέκυψε, όπως ανέφερε, μετά τη συμμετοχή του στην ταινία «The Social Reckoning», η οποία εξερευνά τις σκοτεινές πτυχές των ψηφιακών πλατφορμών.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας του ταινίας στη Νέα Υόρκη, ο Jeremy Allen White μίλησε στην Daily Mail για το πώς η εμπειρία στα γυρίσματα τον επηρέασε ως πατέρα. Παραδέχτηκε ότι το θέμα της πρόσβασης των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο τον φοβίζει ιδιαίτερα. «Με αγχώνει πολύ όλο αυτό όταν πρόκειται για τους νέους ανθρώπους και, φυσικά, για τα δικά μου παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι η συνεχής έκθεση σε έναν ολόκληρο κόσμο μέσω του τηλεφώνου, που οδηγεί σε αδιάκοπες συγκρίσεις, μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απευαισθητοποίηση.

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Ο ίδιος πιστεύει ότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο και χώρο για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να ανακαλύψουν ποιοι είναι, χωρίς την πίεση της σύγκρισης με τους συνομηλίκους τους ή με τα πρότυπα που προβάλλονται online. «Νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε τον κόσμο των νέων ανθρώπων όσο πιο μικρό γίνεται, για όσο περισσότερο μπορούμε, ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον εαυτό τους προτού αρχίσουν να συγκρίνονται με όλους τους άλλους», τόνισε.

Η νέα ταινία «The Social Reckoning», η οποία κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου, αποτελεί ουσιαστικά μια συνέχεια της ευρύτερης συζήτησης που ξεκίνησε με το «The Social Network» το 2010. Το φιλμ εστιάζει στις αποκαλύψεις που συγκλόνισαν τον κόσμο το 2021 σχετικά με το Facebook. Στην ταινία, η Maika Monroe υποδύεται την πληροφοριοδότρια Frances Haugen, ενώ ο Jeremy Allen White ενσαρκώνει τον Jeff Horwitz, δημοσιογράφο της Wall Street Journal που κάλυψε την υπόθεση. Τον Mark Zuckerberg υποδύεται ο Jeremy Strong, ενώ ο Aaron Sorkin επιστρέφει ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

Μιλώντας στο Entertainment Tonight, ο Jeremy Allen White αναγνώρισε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Instagram, προσφέρουν πράγματι δυνατότητες επικοινωνίας και πρόσβασης σε γνώσεις. Ωστόσο, θεωρεί ότι τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα όταν η χρήση τους ξεκινά σε πολύ νεαρή ηλικία, οδηγώντας στην ανάπτυξη εξάρτησης. «Τότε είναι που αρχίζει να γίνεται τρομακτικό για μένα. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα κορίτσια μου μακριά από αυτά για όσο περισσότερο μπορώ», επανέλαβε.

Ο Jeremy Allen White, παρότι πρωταγωνιστεί σε μια ταινία που αναδεικνύει τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής, δεν ξεχνά και τις δικές του εμπειρίες. Όπως είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη, όταν ένιωθε μπερδεμένος, συχνά κατέφευγε σε τραγούδια του Bruce Springsteen. Ωστόσο, η ενασχόληση με το «The Social Reckoning» φαίνεται να έχει εδραιώσει την πεποίθησή του ότι η προστασία των παιδιών από την υπερβολική έκθεση στα social media είναι κρίσιμη για την υγιή τους ανάπτυξη.

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