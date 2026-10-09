Ο Jacob Elordi φέρεται να ξοδεύει χιλιάδες δολάρια για την Kendall Jenner

Από τα ιδιωτικά τζετ μέχρι τις πανάκριβες σουίτες, οι φήμες για τα έξοδα του Jacob Elordi στο πλευρό της Kendall Jenner προκαλούν συζητήσεις

Με μια ματιά Ο Jacob Elordi φέρεται να καλύπτει τα έξοδα της σχέσης του με την Kendall Jenner, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών ταξιδιών και δώρων.

Φίλοι του Elordi ανησυχούν για την οικονομική του δυνατότητα να συνεχίσει τέτοιες δαπάνες, λόγω της διαφοράς περιουσίας με την Jenner.

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν ιδιωτικά αεροσκάφη, ακριβές σουίτες και κοσμήματα, με εκτιμώμενη περιουσία Elordi 10 εκατ. και Jenner 150 εκατ. δολάρια.

Προηγούμενα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Jenner κάλυπτε έξοδα, ενώ τώρα ο Elordi φέρεται να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο έρωτας φαίνεται πως έχει και ένα ιδιαίτερα υψηλό τίμημα για τον Jacob Elordi, αν ισχύουν όσα αναφέρει πρόσφατο δημοσίευμα για τη σχέση του με την Kendall Jenner. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το In Touch, ο ηθοποιός φέρεται να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων του ζευγαριού, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής που περιλαμβάνει πολυτελή ταξίδια, ακριβά ξενοδοχεία και δώρα υψηλής αξίας.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την οικονομική ισορροπία της σχέσης, καθώς η περιουσία του μοντέλου εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη του ηθοποιού. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, άτομα από το περιβάλλον του Elordi φέρονται να εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει να καλύπτει τέτοιου είδους δαπάνες.

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Όπως υποστηρίζει η πηγή του In Touch, ο Elordi δεν περιορίζεται σε συνηθισμένα ραντεβού και δώρα, αλλά φέρεται να οργανώνει ιδιαίτερα ακριβές αποδράσεις για το ζευγάρι. Στις δαπάνες που του αποδίδονται περιλαμβάνονται ναυλώσεις ιδιωτικών αεροσκαφών, διαμονές σε πολυτελείς σουίτες που μπορεί να κοστίζουν έως και 60.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση, καθώς και ακριβά κοσμήματα για την Kendall Jenner.

Από την άνοιξη, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες για τη μεταξύ τους σχέση, οι δύο σταρ φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει ταξίδια σε διάφορους προορισμούς, από το Τόκιο και τη Χαβάη μέχρι την Ιταλία και την Αυστραλία, την πατρίδα του ηθοποιού.

Το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του In Touch, οι δυο τους φέρονται να αναζητούν κατοικία στην οποία θα μπορούσαν να συγκατοικήσουν. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι ο Elordi ενδέχεται να αναλάβει και το κόστος της αγοράς, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Η διαφορά στις περιουσίες τους

Ένα από τα βασικά σημεία της συζήτησης αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην οικονομική κατάσταση των δύο σταρ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει το δημοσίευμα, η περιουσία του Jacob Elordi ανέρχεται περίπου στα 10 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκείνη της Kendall Jenner εκτιμάται στα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν επίσημα οικονομικά στοιχεία, αποτυπώνουν ωστόσο τη μεγάλη απόσταση που φέρεται να υπάρχει ανάμεσα στις περιουσίες τους. Η Jenner έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα ισχυρή επιχειρηματική παρουσία μέσα από τις επαγγελματικές συνεργασίες της και τις δραστηριότητές της στον χώρο της μόδας, ενώ ο Elordi έχει αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα μέσα από την υποκριτική του πορεία.

Η πηγή που επικαλείται το In Touch υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός προσπαθεί να εντυπωσιάσει τη σύντροφό του μέσα από τις δαπάνες του. Παράλληλα, αναφέρει ότι φίλοι του θεωρούν πως ενδεχομένως αναλαμβάνει περισσότερα από όσα μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι φήμες για την αντίστροφη πλευρά της σχέσης

Το ενδιαφέρον γύρω από τα οικονομικά του ζευγαριού γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν ληφθούν υπόψη προηγούμενα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Kendall Jenner φερόταν να καλύπτει σημαντικό μέρος των εξόδων των κοινών ταξιδιών τους.

Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέλη του οικογενειακού της περιβάλλοντος φέρονταν να ανησυχούν ότι επένδυε υπερβολικά πολλούς πόρους στη σχέση, χωρίς να λαμβάνει ανάλογη οικονομική συνεισφορά από τον ηθοποιό.

Οι αναφορές αυτές παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που περιγράφει το πιο πρόσφατο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Elordi έχει αναλάβει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κάλυψη των εξόδων. Δεν είναι σαφές αν οι οικονομικές ισορροπίες έχουν πράγματι αλλάξει ή αν οι πληροφορίες αντανακλούν διαφορετικές εκτιμήσεις από πηγές του περιβάλλοντός τους.

Προς το παρόν, ούτε ο Jacob Elordi ούτε η Kendall Jenner έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τα οικονομικά της σχέσης τους. Έτσι, οι αναφορές για τις δαπάνες, τη συγκατοίκηση και τις ανησυχίες των φίλων του ηθοποιού παραμένουν ισχυρισμοί δημοσιευμάτων και όχι επιβεβαιωμένα γεγονότα.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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