Celeb World 09.10.2026

Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Τι απαντά ο δικηγόρος της τραγουδίστριας για τα πνευματικά δικαιώματα

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Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση απαντά στις δηλώσεις της πλευράς του Νίκου Καρβέλα, τονίζοντας ότι η τραγουδίστρια δεν μπορεί να της απαγορευτεί η ερμηνεία των κομματιών του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δηλώνει ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του.
  • Τα τραγούδια του Καρβέλα, ερμηνευμένα από τη Βίσση, θεωρούνται πλέον «πολιτιστικό ιδίωμα» για Ελλάδα και Κύπρο.
  • Ο δικηγόρος τονίζει τη συμβολή της Βίσση στην ανάδειξη του έργου του Καρβέλα, προσδίδοντας «άυλη υπεραξία».
  • Η Άννα Βίσση αποφάσισε να μην εμπλακεί σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις για το θέμα.
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Η διαμάχη μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα για την ερμηνεία των τραγουδιών του συνθέτη συνεχίζεται, με την πλευρά της τραγουδίστριας να ξεκαθαρίζει τη θέση της μέσω του δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου. Σύμφωνα με τη δήλωση που εκδόθηκε, ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια που συνέθεσε, τα οποία αποτελούν πλέον «πολιτιστικό ιδίωμα» για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα σε μια κοινή τους στιγμή, με φόντο το πράσινο και τον δρόμο.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο συνθέτης θα ασκεί τα «απόλυτα δικαιώματά του» επί των τραγουδιών του όσον αφορά τη δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία. Ωστόσο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εκπροσωπώντας την Άννα Βίσση, εξέφρασε την προσωπική του νομική άποψη ότι καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να εμποδίσει την τραγουδίστρια από το να ερμηνεύει αυτά τα εμβληματικά κομμάτια.

Διάβασε επίσης: Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής για τα πνευματικά δικαιώματα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Ο κ. Δημητρακόπουλος υπογράμμισε τη συμβολή της Άννας Βίσση στην ανάδειξη του έργου του Νίκου Καρβέλα. «Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια να υποβαθμιστεί αυτή η αξία ως «συγγενικό δικαίωμα» είναι ατυχής και ανεπιτυχής.

Δύο άτομα με μακριά ξανθά μαλλιά, ο ένας αγγίζει το πρόσωπο του άλλου, σε σκηνή με τραγούδια.
https://www.instagram.com/karvelas_unofficial

Η αλήθεια πίσω από τις δηλώσεις

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση επιβεβαίωσε ότι οι δημόσιες δηλώσεις της τραγουδίστριας σχετικά με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα γύρω από τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Τόνισε ότι οι αναφορές της στις «ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές» που βίωσε κινούνται «στις ράγες της αλήθειας». Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα που τέθηκαν, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι «οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά».

Παρά τις εντάσεις, η Άννα Βίσση, με την πλήρη στήριξη του κ. Δημητρακόπουλου, έχει λάβει συνειδητή απόφαση να μην εμπλακεί σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων.

Η Άννα Βίσση (δεξιά) και ο Νίκος Καρβέλας σε στιγμιότυπο που σχετίζεται με την οικονομική τους διαμάχη.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η συγκεκριμένη διαμάχη αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των πνευματικών δικαιωμάτων στον χώρο της μουσικής και τις προκλήσεις που προκύπτουν όταν δημιουργοί και ερμηνευτές, που στο παρελθόν συνεργάστηκαν στενά, βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Η ιστορία της συνεργασίας τους, που έχει χαρίσει στο ελληνικό κοινό αμέτρητες επιτυχίες, φαίνεται να περνάει πλέον από μια δύσκολη φάση, με τις νομικές προεκτάσεις να κυριαρχούν.

Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, με τον Νίκο Καρβέλα να στέκεται δίπλα της.
https://www.instagram.com/karvelas_unofficial/

Αν και η νομική πλευρά των πραγμάτων αναμένεται να ξεκαθαριστεί, η ουσιαστική συμβολή της Άννας Βίσση στην ανάδειξη των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα είναι αδιαμφισβήτητη, όπως και η αξία αυτών των κομματιών για την ελληνική μουσική σκηνή.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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