TV & Media 09.10.2026

Φάνης Μουρατίδης: Θα τον δούμε στη νέα σεζόν του «Maestro» στο Netflix;

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Ο Φάνης Μουρατίδης αποκάλυψε πώς ο τηλεοπτικός του χαρακτήρας θα εμφανιστεί στη συνέχεια της σειράς, ενώ ο Κώστας Μπερικόπουλος έδωσε στοιχεία για την πρεμιέρα και το ύφος του νέου κύκλου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Φάνης Μουρατίδης θα εμφανιστεί στη νέα σεζόν του «Maestro» μέσω αναμνήσεων.
  • Η συμμετοχή του Μουρατίδη θα τονίζει την απουσία του χαρακτήρα του.
  • Τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Maestro» έχουν ολοκληρωθεί και θα έχει έξι επεισόδια.
  • Η νέα σεζόν του «Maestro» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix τον Νοέμβριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Φάνης Μουρατίδης, ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς της σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, έδωσε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή του στον επερχόμενο κύκλο της επιτυχημένης παραγωγής. Παρότι ο τηλεοπτικός του χαρακτήρας, Φάνης, έχει «φύγει» από τη ζωή, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε την παρουσία του, εξηγώντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθεί στην αφήγηση.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Αντίνοος Αλμπάνης και το καστ της σειράς Maestro σε ομαδική selfie.
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Studio στις 3» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, ο Φάνης Μουρατίδης δήλωσε: «Θα είμαι στη νέα σεζόν του «Maestro». Δεν είναι μεγάλη η συμμετοχή μου, να τη χορτάσεις, είμαι λίγο σε αρκετά επεισόδια. Εμφανίζομαι σε ανάμνηση παλιά, αλλά με έναν τρόπο που τονίζω την απουσία μου» . Αυτή η προσέγγιση υπόσχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην εξέλιξη της ιστορίας, εστιάζοντας στην επίδραση που έχει ο αποθανών χαρακτήρας στους γύρω του.

Διάβασε επίσης: «Studio στις 3»: Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος κάνουν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ

Την ίδια στιγμή, ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος, ο οποίος επίσης πρωταγωνιστεί στη σειρά, μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για την τελευταία σεζόν του «Maestro». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και ο νέος κύκλος, που αποτελείται από έξι επεισόδια, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο στην πλατφόρμα του Netflix.

https://www.instagram.com/maestroinblue.tvseries
https://www.instagram.com/maestroinblue.tvseries

Ο Κώστας Μπερικόπουλος περιέγραψε τον επερχόμενο κύκλο ως «κάτι πολύ ανθρώπινο», τονίζοντας ότι θα παρουσιάσει μια διαφορετική οπτική. «Παρότι είμαστε όλα τα πρόσωπα από τους προηγούμενους κύκλους, μπαίνει ένα πρόσωπο δυναμικά και ναι… Είναι εντελώς διαφορετικός, έχει άλλη ματιά!» δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εισαγωγή νέων χαρακτήρων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής. Αν και απέφυγε να δώσει συγκεκριμένα spoilers, όπως το αν ο χαρακτήρας του θα καταφέρει να κερδίσει την καρδιά της Χαρούλας Αλεξίου (τηλεοπτικά Χάρις), τόνισε τη βαθιά συγκινητική ανθρωπιά που διαπνέει αυτή τη σεζόν.

Η σειρά «Maestro», δημιουργία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, μετά την πώλησή της στο Netflix. Η προσέγγιση του δημιουργού να εξερευνήσει σύνθετες ανθρώπινες σχέσεις και εσωτερικές συγκρούσεις έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθιστώντας κάθε νέα σεζόν αντικείμενο προσμονής.

https://www.instagram.com/maestroinblue.tvseries
https://www.instagram.com/maestroinblue.tvseries

Η ανακοίνωση της συμμετοχής του Φάνη Μουρατίδη, ακόμα και με τη μορφή αναμνήσεων, επιβεβαιώνει την πρόθεση της σειράς να διατηρήσει τη συναισθηματική σύνδεση με τους θεατές, εξερευνώντας τις επιπτώσεις του παρελθόντος στο παρόν.

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Maestro Φάνης Μουρατίδης
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