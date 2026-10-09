TV 09.10.2026

Ο Σάκης Τανιμανίδης και οι 7 «δράκοι» έρχονται στον ΣΚΑΪ – Πότε κάνει πρεμιέρα το «Dragons’ Den»

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Μάθε πότε κάνει πρεμιέρα το Dragons' Den στον ΣΚΑΪ με τον Σάκη Τανιμανίδη και τους 7 «δράκους»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης παρουσιάζει το νέο επιχειρηματικό show «Dragons' Den» στον ΣΚΑΪ.
  • Η πρεμιέρα του «Dragons' Den» στον ΣΚΑΪ είναι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 22:10.
  • Επτά Έλληνες «Δράκοι» επενδυτές θα αξιολογήσουν επιχειρηματικές ιδέες και θα κάνουν συμφωνίες.
  • Το show εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, δίνοντας ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ΣΚΑΪ ετοιμάζεται να υποδεχτεί το «Dragons’ Den», το τηλεοπτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22:10, σηματοδοτώντας την άφιξη ενός show που υπόσχεται να συνδυάσει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά, δίνοντας βήμα σε καινοτόμες ιδέες και παθιασμένους επιχειρηματίες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης ποζάρει με σταυρωμένα χέρια, προετοιμάζοντας το κοινό για τον νέο κύκλο του Dragons' Den.
https://www.instagram.com/dragonsdengreece

Το «Dragons’ Den» είναι γνωστό για την ικανότητά του να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και να διευκολύνει σημαντικές συμφωνίες. Το format του προγράμματος επικεντρώνεται σε επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως ηλικίας και τομέα δραστηριότητας, οι οποίοι παρουσιάζουν τα οράματά τους και τις καινοτόμες ιδέες τους σε μια ομάδα επενδυτών, γνωστών ως «Dragons».

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Στην ελληνική εκδοχή, επτά κορυφαίοι «Δράκοι» θα βρίσκονται στο πλατό, έτοιμοι να αξιολογήσουν τις προτάσεις και να ρισκάρουν τα κεφάλαιά τους. Στη σύνθεση των επενδυτών περιλαμβάνονται ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιώρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Αυτοί οι έμπειροι επιχειρηματίες θα αναζητήσουν τους πιο καλά προετοιμασμένους και παθιασμένους υποψηφίους, με στόχο την επίτευξη συμφωνιών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Ο κορυφαίος επενδυτής του Dragons' Den, με τις νέες αφίξεις, ποζάρει με σταυρωμένα χέρια στο πλατό της εκπομπής.
https://www.instagram.com/dragonsdengreece

Το κριτήριο επιλογής για την πολυπόθητη συμφωνία δεν είναι πάντα προφανές. Το business plan, η πρόβλεψη κέρδους, το επιχειρηματικό ένστικτο ή ακόμη και η προσωπικότητα του ίδιου του επιχειρηματία, μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί παράγοντες. Οι «Dragons» αναμένεται να επαναπροσδιορίσουν τους κανόνες της αγοράς, μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις και στρατηγικές κινήσεις, αναζητώντας το επόμενο μεγάλο deal.

Ο Στέλιος Κρητικός, ένας από τους κορυφαίους επενδυτές του Dragons' Den, ποζάρει χαμογελαστός στο πλατό της εκπομπής.
https://www.instagram.com/dragonsdengreece

Η πρεμιέρα του «Dragons’ Den» στον ΣΚΑΪ, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί την έναρξη μιας συναρπαστικής αναζήτησης για την επόμενη μεγάλη επιχείρηση που θα κατακτήσει την αγορά.

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Dragons Den ΠΡΕΜΙΕΡΑ Σάκης Τανιμανίδης ΣΚΑΪ
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