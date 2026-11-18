Με μια ματιά Ο Χρήστος αποχώρησε από το GNTM 7, λίγο πριν την είσοδο στην οχτάδα.

Η φωτογράφιση έγινε σε κανό στη λίμνη Ναϊάδα, με θέμα βικτωριανό ρομαντισμό.

Ο Χρήστος δυσκολεύτηκε με τη θέση του στο κανό, που του ανατέθηκε ως "disadvantage".

Η Anastazja κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία και 1.000 ευρώ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο διαγωνισμός του GNTM πλησιάζει προς την τελική του φάση, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να παραμείνουν στο παιχνίδι. Ωστόσο, χθες, 17 Νοεμβρίου, ένας από τους συμμετέχοντες είδε το όνειρό του να σβήνει, καθώς βρέθηκε εκτός GNTM, λίγο πριν την είσοδο στην οχτάδα των φιναλίστ.

Η εβδομάδα που πέρασε περιλάμβανε μια απαιτητική φωτογράφιση, η οποία έλαβε χώρα μέσα σε κανό, στη λίμνη Ναϊάδα του Πάρκου Τρίτση. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν με δημιουργίες εμπνευσμένες από τον βικτωριανό ρομαντισμό, σε μια προσπάθεια να αποδώσουν την αισθητική της καμπάνιας skincare. Η συγκεκριμένη δοκιμασία, ωστόσο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για κάποιους, με το «disadvantage» της δοκιμασίας να αποβαίνει μοιραίο για έναν από τους διαγωνιζόμενους.

Διάβασε επίσης: GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς

Ο Χρήστος ήταν αυτός που τελικά αποχώρησε από το GNTM. Η πρόκληση για εκείνον ήταν να φωτογραφηθεί καθιστός μέσα στο κανό, μια θέση που του ανατέθηκε από τον Ακύλλα, τον νικητή της προηγούμενης δοκιμασίας, ο οποίος είχε το πλεονέκτημα. Παρόλο που αρχικά ο Χρήστος εξέφρασε την άποψη ότι η πόζα θα ήταν εύκολη, στην πράξη αντιμετώπισε δυσκολίες. Το αποτέλεσμα της λήψης του, σε σύγκριση με αυτό της Σοφίας, η οποία βρέθηκε επίσης στο bottom 2, οδήγησε στην αποχώρησή του.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε την αποχώρηση του Χρήστου, αναφέροντας ότι το «disadvantage» τον «κατάπιε». Ο ίδιος ο Χρήστος δήλωσε πως έχει ανάμεικτα συναισθήματα, παραδεχόμενος ότι τελευταία «το έχει χάσει» λίγο και η ψυχολογία του δεν ήταν στα καλύτερά της, κάτι που όπως είπε, φάνηκε και στις λήψεις του.

Την καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας κατάφερε να εξασφαλίσει η Anastazja, η οποία κέρδισε και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου χαρακτήρισε τη λήψη της «μαγική», ενθαρρύνοντάς την να συνεχίσει με την ίδια δυναμική. Η αποχώρηση του Χρήστου αφήνει το GNTM με επτά διαγωνιζόμενους, ενώ η ένταση και ο ανταγωνισμός αναμένεται να κορυφωθούν καθώς πλησιάζει ο τελικός.

Διάβασε επίσης: